Общество
сегодня, 10:29
Под коронавирус могут отдать любой липецкий санаторий
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Но пока нужды в такой профилактической мере нет.
По данным информагентств, во всех субъектах Российской Федерации должны быть созданы площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий (карантина) тех, кто прибыл из Китая.
«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», во всех субъектах РФ создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем», - заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич, слова которой приводятся в сообщениях.
А куда попадут липчане или те же работающие в области китайцы, если у них выявят симптомы заражения коронавирусом?
- Для лечения таких больных предусмотрены отделения в областной клинической инфекционной больнице и инфекционном отделении Данковской ЦРБ, - ответили нам в областном управлении здравоохранения.
- Если в нашем регионе возникнет необходимость в проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, для карантина может быть использован любой санаторий или профилакторий, который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней, - сказал главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.
«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», во всех субъектах РФ создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем», - заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич, слова которой приводятся в сообщениях.
А куда попадут липчане или те же работающие в области китайцы, если у них выявят симптомы заражения коронавирусом?
- Для лечения таких больных предусмотрены отделения в областной клинической инфекционной больнице и инфекционном отделении Данковской ЦРБ, - ответили нам в областном управлении здравоохранения.
- Если в нашем регионе возникнет необходимость в проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, для карантина может быть использован любой санаторий или профилакторий, который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней, - сказал главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.
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