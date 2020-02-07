Общество

сегодня, 10:29

Под коронавирус могут отдать любой липецкий санаторий

31 1474
#коронавирус
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Под коронавирус могут отдать любой липецкий санаторий

Но пока нужды в такой профилактической мере нет.

По данным информагентств, во всех субъектах Российской Федерации должны быть созданы площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий (карантина) тех, кто прибыл из Китая.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», во всех субъектах РФ создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем», - заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич, слова которой приводятся в сообщениях.

А куда попадут липчане или те же работающие в области китайцы, если у них выявят симптомы заражения коронавирусом?

- Для лечения таких больных предусмотрены отделения в областной клинической инфекционной больнице и инфекционном отделении Данковской ЦРБ, - ответили нам в областном управлении здравоохранения.

- Если в нашем регионе возникнет необходимость в проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, для карантина может быть использован любой санаторий или профилакторий, который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней, - сказал главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.
31 1474
#коронавирус
1

Комментарии (31)

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Фрэнк Гудвин

3 минуты назад
последние новости, " ...и вот теперь у них возник дефицит кормов..."; ничего, сейчас мудрое руководство нашей страны, в которой говядина недавно признана деликатесом из-за недостаточных объёмов производства, поспешит на помощь " братскому " Китаю, завезёт корма. От себя оторвёт, а им завезёт.
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корабли у Японии

8 минут назад
У берегов Японии пассажиры двух круизных лайнеров, на которых был обнаружен коронавирус, рискуют оказаться в изоляции как минимум на несколько недель. 3600 человек провели прошлую ночь на лайнере World Dream, шедшем в гонконгский порт после того, как коронавирус нашли у троих пассажиров. Еще одно судно, Diamond Princess, стоит на якоре неподалеку от порта Йокогама еще с понедельника с 3700 людьми на борту. На судне проводятся тщательные проверки нескольких сотен пассажиров. Сообщается, что среди них есть россияне.
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не смешно.ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

11 минут назад
Ли Вэнлианю 34 года. Большинство скончавшихся от коронавируса - люди в возрасте 60 лет или старше, либо люди с ослабленной предыдущими заболеваниями иммунной системой. Некоторые медики выделяли их в группу риска. Были ли у доктора Ли другие заболевания, неизвестно, но он далеко не самый молодой среди заразившихся коронавирусом. В четверг государственные СМИ сообщили, что заболевание диагностировано у новорожденного, мать которого была заражена. Передалась ли болезнь ребенку в утробе или уже после рождения, неизвестно.
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не паникёр

15 минут назад
Забыли,сколько людей в Липецке умерло в 2010 году от неизвестной пневмонии ? И школьники почти 2 месяца сидели на карантине.... а потом в масках сидели на уроках ?
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не смешно.ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

18 минут назад
30 декабря Ли Вэньлян написал бывшим однокурсникам в мессенджере WeChat. Он рассказал, что семерых пациентов, которые связаны с городским рынком морепродуктов, поместили в карантин в его больнице. У всех заболевших нашли вирус, похожий на тяжелый острый респираторный синдром, от которого в Китае в 2000-х годах погибло много людей. В тот же день Уханьская муниципальная комиссия по здравоохранению выпустила экстренное уведомление для врачей. Сообщалось, что у людей с рынка морепродуктов нашли пневмонию неизвестного типа. Медикам запретили распространяться об этом. 3 января Ли Веньляна вызвали в полицию, где вынесли предупреждение о «распространении слухов в интернете и нарушении общественного порядка». Врача заставили подписать заявление, в котором он пообещал больше не нарушать законодательство.
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Народ

22 минуты назад
Весь мир на ушах стоит, и это уже не смешно ! Кто смелый может помочь китайцам . Забыли страшные болезни -холеры , чумы выкашивающие целые города . Это вроде того . И лекарства нет от этого вируса , как и от рака.Берегите себя .
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не смешно.ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

22 минуты назад
Умер китайский врач, который сообщил о коронавирусе. Теперь это официально Врач Ли Вэньлян умер в Китае. Он был одним из первых, кто рассказал о вспышке коронавируса в КНР. Медик скончался в ночь с 6 на 7 февраля в больнице Уханя.
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инсайдер

22 минуты назад
Отличная возможность под шумок страшилки гриппа оттяпать хороший участок земли, а когда все забудется - переоформить)
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По Сселкам бегают чурки нелегалы

27 минут назад
По Липецку бродят китайцы нелегалы, а на Сселках в сарае на высоцкого, 6 агитируют за банду жуликов и воров нелегалы из чуркистана!
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Серёга

37 минут назад
Вот будет весело,если все депутаты,и чинуши помрут!
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