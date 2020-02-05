Общество
сегодня, 13:06
Губернатор объяснил увольнение директора данковской школы и начальника районного отдела образования
Игорь Артамонов объяснил мотивы, по которым после издевательств двух восьмиклассниц над шестиклассницей в Данкове, были уволены директор школы и начальник районного отдела образования.
- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись, - рассказал глава администрации Липецкой области. - В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность, и потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, могут закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться!
Напомним, что известие об увольнении директора школы возмутило родителей ее учеников.
- Вчера вечером в лицее, в котором учатся участницы конфликта, прошло родительское собрание, инициированное несколькими учителями, несогласными с увольнением директора, - рассказал ранее GOROD48 глава администрации Данковского района Валерий Фалеев.
На собрание пришли около 400 родителей (в школе учится 800 детей). Требования родителей сводились к одному: верните директора и не трогайте учителей.
- Я слышал, что некоторые учителя написали заявления на увольнение, но ни одного такого документа не видел. Сегодня утром все учителя были на своих местах - учебный процесс не нарушен. Также под контролем педагогов - все ставшие участниками конфликтов девочки. Задача педагогов - взять ситуацию под контроль. Поэтому принято решение приводить этих школьниц в лицей и сопровождать их домой силами учительского коллектива, - сказал Валерий Фалеев.
По словам главы администрации Данковского района, директор лицея самостоятельно приняла решение уйти с работы, так как, по ее словам, не имела морального права после такого ЧП занимать руководящую должность. Но ей, хорошему учителю и организатору, будет предложена равноценное место работы.
- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись, - рассказал глава администрации Липецкой области. - В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность, и потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, могут закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться!
Напомним, что известие об увольнении директора школы возмутило родителей ее учеников.
- Вчера вечером в лицее, в котором учатся участницы конфликта, прошло родительское собрание, инициированное несколькими учителями, несогласными с увольнением директора, - рассказал ранее GOROD48 глава администрации Данковского района Валерий Фалеев.
На собрание пришли около 400 родителей (в школе учится 800 детей). Требования родителей сводились к одному: верните директора и не трогайте учителей.
- Я слышал, что некоторые учителя написали заявления на увольнение, но ни одного такого документа не видел. Сегодня утром все учителя были на своих местах - учебный процесс не нарушен. Также под контролем педагогов - все ставшие участниками конфликтов девочки. Задача педагогов - взять ситуацию под контроль. Поэтому принято решение приводить этих школьниц в лицей и сопровождать их домой силами учительского коллектива, - сказал Валерий Фалеев.
По словам главы администрации Данковского района, директор лицея самостоятельно приняла решение уйти с работы, так как, по ее словам, не имела морального права после такого ЧП занимать руководящую должность. Но ей, хорошему учителю и организатору, будет предложена равноценное место работы.
Всё в СПТУ.
Казашка
Вот оно как
алина
То что ты придурок-
Меркулова тварь!
Артамонов, ты молодец!!!
Гость
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Я