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Губернатор объяснил увольнение директора данковской школы и начальника районного отдела образования

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#избиение
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Губернатор объяснил увольнение директора данковской школы и начальника районного отдела образования
Игорь Артамонов объяснил мотивы, по которым после издевательств двух восьмиклассниц над шестиклассницей в Данкове, были уволены директор школы и начальник районного отдела образования. 

- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись, - рассказал глава администрации Липецкой области. - В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность, и потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, могут закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться!

Напомним, что известие об увольнении директора школы возмутило родителей ее учеников

- Вчера вечером в лицее, в котором учатся участницы конфликта, прошло родительское собрание, инициированное несколькими учителями, несогласными с увольнением директора, - рассказал ранее GOROD48 глава администрации Данковского района Валерий Фалеев.

На собрание пришли около 400 родителей (в школе учится 800 детей). Требования родителей сводились к одному: верните директора и не трогайте учителей.

- Я слышал, что некоторые учителя написали заявления на увольнение, но ни одного такого документа не видел. Сегодня утром все учителя были на своих местах - учебный процесс не нарушен. Также под контролем педагогов - все ставшие участниками конфликтов девочки. Задача педагогов - взять ситуацию под контроль. Поэтому принято решение приводить этих школьниц в лицей и сопровождать их домой силами учительского коллектива, - сказал Валерий Фалеев.

По словам главы администрации Данковского района, директор лицея самостоятельно приняла решение уйти с работы, так как, по ее словам, не имела морального права после такого ЧП занимать руководящую должность. Но ей, хорошему учителю и организатору, будет предложена равноценное место работы.
44 2521
#избиение
3

Комментарии (44)

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Всё в СПТУ.

4 минуты назад
Вот оно как, Хоть отожремся.
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Казашка

11 минут назад
У наших детей есть Права, которыми они постоянно кидаются, должна быть и ответственность. Мы в 16 лет уже имели стаж работы по 3 года ещё и в школе учились и в мусарню водили Нас, а не учителей и родителей.
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Вот оно как

12 минут назад
Меркулова тварь!, согласен. Вот в СПТУ очень проблемный контингент детей приходит, а такого не допускают. А тут лучший лицей, а бардак. Кстати и кормят детей в СПТУ хорошо.
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алина

14 минут назад
это вообще дебилизм. Учителя должны этих дебилок сопровождать домой. А не лучше ли заставить их родителей забирать их из школы? Родители должны нести ответственность за своих детей. А то все кругом виноваты. а эти изверги по другому их нельзя назвать и их родители будут посмеиваться над всеми и радоваться- вот как их "деток " опекают. может им еще теперь и рюкзаки до дома учителя будут носить. Надо наказать их по всей строгости. чтобы другим неповадно было.
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То что ты придурок-

18 минут назад
Артамонов, ты молодец!!!, итак видно. А голосование за едераста артамошку- лишь подтверждает этот факт.
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Меркулова тварь!

20 минут назад
Ты всегда скрываешь негативные факты. Лучше бы хотя бы за питанием детей следила, сама то пятую точку отъела ОГО - ГО.
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Артамонов, ты молодец!!!

25 минут назад
Ну не зря я проголосовал за этого ЧЕЛОВЕКА!
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Гость

27 минут назад
Кресло супер!!!
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658

28 минут назад
Их, кто издевался над 6и класницей, учитиля водят в школу и со школы, что бы их наверное не отмутузили по полной на улице... А директор считаю попала так сказать под горячую руку , типо что бы другие следили за всем что происходит с учениками вне школы итд..
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Я

28 минут назад
Директор пыталась скрыть инцидент, просто ужас,,, вот тебе и педагогика, одних ругаем, других по головке гладим,,,
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