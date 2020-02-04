Общество

сегодня, 18:49

Весь поселок Сырский остался без тепла

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#коммунальная авария #теплоснабжение
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Весь поселок Сырский остался без тепла

На улице Ангарской лопнул трубопровод. 

Сегодня около 17.00 в результате порыва трубопровода диаметров 500 мм в котельной "Центролит» (улица Ангарская) начало падать давление в системе с последующим аварийным отключением горячего водоснабжения и теплоснабжения. Без тепла и горячей воды остался поселок Сырский: 11352 человек, из них 3520 детей, школа №6,  детские сады №110 и №127.

- Теплоснабжение восстанавливают пять ремонтных бригад ЛГЭК.. Кроме того, в ликвидации аварии задействованы спасатели городского управления по делам ГО и ЧС, - сообщили в пресс-служба областного управления МЧС. 

Аварийные работы должны закончится к полуночи.
11 1324
#коммунальная авария #теплоснабжение
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Комментарии (11)

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Ремонтник

1 минуту назад
Да, если бы морозы -40 как в декабре 1997 года были бы, тогда хана Липецку с ржавыми гнилыми трубами. Слава глобальному потеплению.
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Без проездного

6 минут назад
Заваркина, так держать хоть расмешила
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Житель

9 минут назад
Парки, главное парки
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Deb

21 минуту назад
Не надо Ляля, у нас "под 40",не бывает!
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Житель

25 минут назад
Алексей, рудник лгэку платит
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Инквизитор

40 минут назад
Это нас ещё зима балует, а если как раньше под -40 , то хана Липецку, замёрз бы через 2 суток. Пришлось бы город переселять.
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Угпсс

44 минуты назад
Там спасатели рядом, помогут!
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Алексей

50 минут назад
Платим квадре а ремонт лгэк
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Заваркина

сегодня, 19:02
Я должна сделать сэлфи. Я уже на велисапеде еду. Подождите меня.
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Субъект

сегодня, 19:00
Что то часто аварии зимой начали происходить. А если холодная зима будет?
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