Весь поселок Сырский остался без тепла

На улице Ангарской лопнул трубопровод.



Сегодня около 17.00 в результате порыва трубопровода диаметров 500 мм в котельной "Центролит» (улица Ангарская) начало падать давление в системе с последующим аварийным отключением горячего водоснабжения и теплоснабжения. Без тепла и горячей воды остался поселок Сырский: 11352 человек, из них 3520 детей, школа №6, детские сады №110 и №127.



- Теплоснабжение восстанавливают пять ремонтных бригад ЛГЭК.. Кроме того, в ликвидации аварии задействованы спасатели городского управления по делам ГО и ЧС, - сообщили в пресс-служба областного управления МЧС.



Аварийные работы должны закончится к полуночи.

