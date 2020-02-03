В департаменте образования администрации Липецка опровергают информацию в соцсетях о массовом отравлении детей в 21-й школе.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 пришло сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка. Наш читатель пишет о том, что в пятницу 31 января в 21-й школе случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов.



«Больше половины детей класса - с острой болью в животе, рвотой, температурой. Данная ситуация в большинстве классов. Как придать огласке данное происшествие? Может, случится проверка столовой… 31 января во второй половине дня классная руководитель должна была связаться с завучем. Из нашего класса как минимум 14 человек заявили о симптомах и некоторые вызывали «скорую», также из других классов родители говорят о таких же симптомах».



Мы обратились за комментариями в департамент образования администрации Липецка.



- Действительно, в соцсетях есть сообщения о ЧП в 21-й школе. Но на данный момент нам известно от руководства медицинских организаций о том, что в минувшую субботу в областную клиническую инфекционную больницу обратился ученик седьмого класса этой школы, которому поставили диагноз гастроэнтерит, но это - не пищевое отравление. О каких-то других учениках 21-й школы, которые бы обращались в поликлиники и больницы,нам не известно, - сообщила GOROD48 руководитель ведомства Светлана Бедрова.



По словам начальника департамент образования мэрии, учащиеся первой смены 21-й школы пообедали в 12.45 в пятницу, 31 января, и до конца уроков никто из них не жаловался на острую боль, никого не тошнило, никто не чувствовал себя плохо.



- Если бы у детей были бы такие симптомы, как об этом говорят в соцсетях, думаю, их родители тут же обратились бы за медицинской помощью. Но такие факты администрации школы не известны, - сказала Светлана Бедрова.



В настоящий момент администрация школы выясняет причины отсутствия на занятиях двадцати учеников разных классов. Но уже известно, что некоторым школьникам ранее был поставлен диагноз ОРВИ.



По словам Светланы Бедровой, суточные пробы пищи, которой кормили в пятницу школьников, сохранены в холодильнике учебного заведения. При желании специалисты Роспотребнадзора могут их изъять и исследовать. Но санитарных врачей в школе еще не было. И этот факт, по мнению чиновников, может свидетельствовать о том, что о массовом отравлении едой из школьной столовой речи нет.