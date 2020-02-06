23 минуты назад
Перелеты из Липецка в Турцию подтвердили. Скоро полетим и в Тунис
Администрация аэропорта «Липецк» официально подтвердила запуск прямых перелетов в Анталью (Турция). Первый рейс запланирован на конец апреля 2020 года.
Напомним, первыми о запуске прямого авиасообщения между Липецком и турецкими курортами заговорили в конце января туристические фирмы. По их данным туры в Турцию организовал оператор «Пегас Туристик», перелеты будут осуществляться на бортах авиакомпании «NordWind». Первый рейс отправится в Анталью 30 апреля.
Не паникуй.
Чиполлино
Иван
Л-а
Сырскому руднику
однако
1111