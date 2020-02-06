Общество

23 минуты назад

Перелеты из Липецка в Турцию подтвердили. Скоро полетим и в Тунис

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#перелет #авиация #туризм
Перелеты из Липецка в Турцию подтвердили. Скоро полетим и в Тунис

Администрация аэропорта «Липецк» официально подтвердила запуск прямых перелетов в Анталью (Турция). Первый рейс запланирован на конец апреля 2020 года.

- Действительно планируется выполнение международных рейсов в предстоящий весенне—летний период. Сейчас началась подготовка задействованных служб для получения разрешения на приём Boeing 737 800 и Аirbus 321. Первый рейс запланирован на конец апреля 2020 года в направлении Анталии, - сообщили в аэропорту «Липецк». - К тому же, руководство аэропорта "Липецк" ведет переговоры на полеты в Тунис.

Напомним, первыми о запуске прямого авиасообщения между Липецком и турецкими курортами заговорили в конце января туристические фирмы. По их данным туры в Турцию организовал оператор «Пегас Туристик», перелеты будут осуществляться на бортах авиакомпании «NordWind». Первый рейс отправится в Анталью 30 апреля.
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#перелет #авиация #туризм

Комментарии (7)

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Не паникуй.

2 минуты назад
Л-а, Летал в своё время в Турцию из Ростова этой компанией. Всё нормально.
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Чиполлино

4 минуты назад
Сырскому руднику, Новость хорошая. Но жителям Рудника сейчас не до неё. Жалко людей.
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Иван

5 минут назад
А в испанию?
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Л-а

9 минут назад
Прочитала отзывы об этой компании. Ужас! неужели нельзя договорится с другими компаниями. Как всегда липчанам ....чего негоже. Даже настроение упало.
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Сырскому руднику

15 минут назад
Эту новость сообщите, может согреются.
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однако

18 минут назад
этот сев.ветер весь мозг выел ,ни разу вовремя не вылетел,один раз 9ч его ждали!
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1111

20 минут назад
как зарплаты поднимите сразу и полетим....а так пока только на электричку и в лесок по грибы хватает....ну а новость прям позитивная аж прыгать хочется......
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