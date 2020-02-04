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Евгения Уваркина: «Сегодня решение ни по одной школе ещё не принято»
Мэр Липецка вызвала к себе главу департамента образования, чтобы разобраться в слухах насчет оптимизации части городских школ — перевод их в режим 9-леток. Слухи оказались отчасти правдивы.
- Крайне серьёзно отношусь ко всем вопросам, которые возникают в сфере образования, поэтому не смогла оставить без внимания обращения в соцсетях по оптимизации школ. В проблеме разбирались совместно с председателем городского департамента образования. Светлана Бедрова пояснила, что с нового учебного года начинает действовать федеральный государственный образовательный стандарт, согласно которому желающим перейти в старшую школу должны предложить не менее трех профильных направлений на выбор. К сожалению, из-за небольшого количества учеников в некоторых школах мы не можем собрать даже один полноценный 10-й класс. Решить проблему могло бы объединение старшего звена нескольких образовательных учреждений. Но мы видим, что не всех устраивает такой вариант. Заверяю, сегодня решение ни по одной школе ещё не принято. Думать, как поступать, мы будем вместе со школьниками, их родителями, педагогами. Постараемся принять максимально взвешенное решение, - написала Евгения Уваркина в своем Instagram.
Напомним, ранее Алёна Петрова из Липецка всколыхнула в местном сегменте соцсетей настоящую интернет-волну против реорганизации образовательных учреждений. Женщина уверена, что принимаемые городскими властями решения об «уплотнении» отрицательно скажутся на успеваемости школьников.
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Дык