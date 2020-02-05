Общество

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Прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский

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#теплоснабжение
Прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский
«В связи с  серьезной аварийной ситуацией в системе теплоснабжения,  в результате которой без горячей воды и отопления остался поселок Сырский Рудник,  прокуратура области поручила прокуратуре Советского района Липецка провести проверку. К проведению проверки подключены специалисты Государственной жилищной инспекции в Липецкой области», - сообщила сегодня на своем сайте прокуратура области.

- На место аварии, в связи с ее масштабностью, выехала группа оперативного реагирования, будут опрошены участники событий, изучены документы. Ожидается, что первые результаты проверка даст уже в ближайшее время, -  рассказала GOROD48 старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Ожидается, что результатам проверки прокуратура даст правовую оценка действиям как ресурсоснабжающей организации - ЛГЭК, так и администрации Липецка.

Напомним, что в результате произошедшего вчера вечером прорыва теплотрассы под дорогой Орел-Тамбов без отопления и горячей воды полностью остался поселок Сырский Рудник: 11 352 человека, из них 3520 детей, школа №6,  детские сады №110 и №127.

В ЛГЭК аварию предварительно объясняют браком материалов или работ по укладке теплотрассы.

Аварийные работы энергетики обещают завершить к 16.00.


15 1102
#теплоснабжение

Комментарии (14)

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Житель Сырского Рудника

12 минут назад
В таких случаях, я считаю, счета за электроэнергию (а они будут не маленькие, так как приходится включать всё, чтобы совсем не замёрзнуть), должен оплачивать ЛГЭК. По их вине авария, значит и денежные расходы собственников тоже должны оплачивать они. После этого, думаю, что будут внимательнее относится к своей работе
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Юрок Алтушок.

14 минут назад
Нужно после каждого порыва на соборной площади прилюдно потушить всё руководство квадры. Тогда таких порывов будет намного меньше.
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Бульдозерист

22 минуты назад
Сселковское гетто под снос! За Китаем будущее!
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Елки

37 минут назад
Кабанцова
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Елки

38 минут назад
Какие специалисты Казанцева. Трепета, брехушка, пустышка...... От жителей только отбрехивыется.
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Фокс

41 минуту назад
Во всём виноваты коммунисты со своей Советской властью, надо было строить с учётом огромного количества многотоннажного дальнобоя при развитом капитализме, при критически возросшем давлении на грунт и изношенностью металла трубы. Хорошо, что никто из водителей не сварился заживо
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Найдут крайнего

43 минуты назад
Сейчас если порыв случился на стыке ОБВЕНЯТ сварщика. А что труба не по нармативу или ещё КАКИМТО причинам ( старости) лежит не упомянут и слово. Приходилось менять эти трубы там проход уже не 500 мм а 400-350 всё в керамике от добавок.
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ёпт

48 минут назад
При прежней власти к зиме готовились. А новое руководство вообще не знает что этим надо заниматься.
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Сергей с Сырского

50 минут назад
НЕ ВЕРЮ. Никого не накажут. В лучшем случае найдут стрелочника из числа мастеров. Все останутся * и Тузов и Бадулина и Кабанцова.
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Чиполлино

53 минуты назад
Мерзкие будни путинского режима. Людей жалко, особено с маленькими детьми.
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