Прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский

«В связи с серьезной аварийной ситуацией в системе теплоснабжения, в результате которой без горячей воды и отопления остался поселок Сырский Рудник, прокуратура области поручила прокуратуре Советского района Липецка провести проверку. К проведению проверки подключены специалисты Государственной жилищной инспекции в Липецкой области», - сообщила сегодня на своем сайте прокуратура области.- На место аварии, в связи с ее масштабностью, выехала группа оперативного реагирования, будут опрошены участники событий, изучены документы. Ожидается, что первые результаты проверка даст уже в ближайшее время, - рассказала GOROD48 старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Ожидается, что результатам проверки прокуратура даст правовую оценка действиям как ресурсоснабжающей организации - ЛГЭК, так и администрации Липецка.

Напомним, что в результате произошедшего вчера вечером прорыва теплотрассы под дорогой Орел-Тамбов без отопления и горячей воды полностью остался поселок Сырский Рудник: 11 352 человека, из них 3520 детей, школа №6, детские сады №110 и №127.

В ЛГЭК аварию предварительно объясняют браком материалов или работ по укладке теплотрассы .

Аварийные работы энергетики обещают завершить к 16.00.



