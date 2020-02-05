сегодня, 11:23
Прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский
- На место аварии, в связи с ее масштабностью, выехала группа оперативного реагирования, будут опрошены участники событий, изучены документы. Ожидается, что первые результаты проверка даст уже в ближайшее время, - рассказала GOROD48 старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Ожидается, что результатам проверки прокуратура даст правовую оценка действиям как ресурсоснабжающей организации - ЛГЭК, так и администрации Липецка.
Напомним, что в результате произошедшего вчера вечером прорыва теплотрассы под дорогой Орел-Тамбов без отопления и горячей воды полностью остался поселок Сырский Рудник: 11 352 человека, из них 3520 детей, школа №6, детские сады №110 и №127.
В ЛГЭК аварию предварительно объясняют браком материалов или работ по укладке теплотрассы.
Аварийные работы энергетики обещают завершить к 16.00.
Житель Сырского Рудника
Юрок Алтушок.
Бульдозерист
Елки
Елки
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Найдут крайнего
ёпт
Сергей с Сырского
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