Поставка тепла в дома Сырского Рудника продлится еще четыре часа

Липецкая энергетическая компания сообщила последние данные по подаче тепла в поселок Сырский Рудник.



«По состоянию на 20.30 насосные агрегаты на котельной «Центролит», которая обеспечивает теплом жителей Сырского Рудника, работают в полном зимнем режиме. Сейчас котельная выходит на температурный режим, необходимый для обеспечения теплом в текущих погодных условиях. Это около 70 градусов. На поставку тепла потребуется около четырех часов. Управляющие компании осуществляют прием тепловой энергии», - рассказали нам в пресс-службе ЛГЭК.





