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Поставка тепла в дома Сырского Рудника продлится еще четыре часа

10 692
#тепло
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Поставка тепла в дома Сырского Рудника продлится еще четыре часа
Липецкая энергетическая компания сообщила последние данные по подаче тепла в поселок Сырский Рудник. 

«По состоянию на 20.30 насосные агрегаты на котельной «Центролит», которая обеспечивает теплом жителей Сырского Рудника, работают в полном зимнем режиме. Сейчас котельная выходит на температурный режим, необходимый для обеспечения теплом в текущих погодных условиях. Это около 70 градусов. На поставку тепла потребуется около четырех часов.  Управляющие компании осуществляют прием тепловой энергии», - рассказали нам в пресс-службе ЛГЭК.


10 692
#тепло
1

Комментарии (10)

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Батареи потеплели

13 минут назад
И... снова холодные. Опять рвануло?
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УЕЮ

14 минут назад
А в дубаях тяпло и море...
ответить

Егор

17 минут назад
Когда и куда будут подвозить дрова?
ответить

Какой правящий режим-

29 минут назад
Липчанину, такие и трубы. Всё сгнило ко всем херам.
ответить

Она должна быть вместе

30 минут назад
липчанин, с замерзающими жителями Рудника, если ничего Другова не может. И сразу резонный вопрос- а нахожена тогда Хабалкина вообще нужна . Что бы позорить город Липецк на всю страну своими похабными и тупыми высказываниями ?
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Липчанину

31 минуту назад
липчанин, Что толку что Москва в курсе? От этого трубы меняется не будут, всё на парки ушло.
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А в Мюнхене

34 минуты назад
до +6. Вы тут держитесь.
ответить

липчанин

38 минут назад
Это просто, а что она может? это не плитку в парке укладывать, тут мат не поможет, в Москву уже в курсе
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А ты что не знаешь как на двух стульях сидеть

43 минуты назад
Это просто, А у нас как шухер в городе какой-то так не кого нет.
ответить

Это просто

48 минут назад
кИЗДЕЦ. Где Уваркина?
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