Общество

53 минуты назад

«Укусила за член, а теперь болит»

16 6227
#драка
5
«Укусила за член, а теперь болит»

Полиция проводит проверку заявления о нанесении телесных повреждений.

В социальных сетях появилась фотография заявления жителя Липецка в отдел полиции №8, в котором он жалуется на женщину, нанесшую ему болезненную травму.

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По данным GOROD48, липчанин получил травму в одном из городских общежитий. Мужчина стал участником семейного конфликта, который был связан с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что такое заявление находится в отделе полиции №8. Полицейские проводят проверку изложенных в нем фактов.

16 6227
#драка
5

Комментарии (16)

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Ух ты ах ты все мы космонавты

2 минуты назад
На Миленка я сердита: Он со мною не герой. И теперь мое либидо зарастает лебедой !
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Надя13

3 минуты назад
Надо было отпилить и всё
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Для сенсея

5 минут назад
Рисковый ты, дядя, нефрит обладает самой широкой палитрой цветов-от всех оттенков зелёного до жёлтого и почти чёрного. Они хоть у венеролога проверяются, твои обладатели нефритовых жезлов?
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хахаха

7 минут назад
начЕл и комнОты.Без трусов нельзя ходить!!
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Стас

8 минут назад
Высокие отношения...
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*

15 минут назад
везёт мужику-член по колено
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Сенсей

17 минут назад
Блин люди,завидую белой завистью,ведь я тоже люблю, покусывать нефритовые жезлы моих любовников,а если вы меня спросите где мы это делаем????? Я отвечу,ну конечно же за Пятерочкой у ЦР,когда нет вокруг никого и на улице темно!
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Вот как было

18 минут назад
мужик приехал в женское общежитие, его там поймали и начали кусать в член, потом подрались за него
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Викторм

22 минуты назад
Как широко люди живут...
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Ку

24 минуты назад
Один очень молодой и не опытный вампир сосал, но подозревал что не кровь...
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