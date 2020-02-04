Общество
53 минуты назад
«Укусила за член, а теперь болит»
Полиция проводит проверку заявления о нанесении телесных повреждений.
В социальных сетях появилась фотография заявления жителя Липецка в отдел полиции №8, в котором он жалуется на женщину, нанесшую ему болезненную травму.
По данным GOROD48, липчанин получил травму в одном из городских общежитий. Мужчина стал участником семейного конфликта, который был связан с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что такое заявление находится в отделе полиции №8. Полицейские проводят проверку изложенных в нем фактов.
По данным GOROD48, липчанин получил травму в одном из городских общежитий. Мужчина стал участником семейного конфликта, который был связан с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что такое заявление находится в отделе полиции №8. Полицейские проводят проверку изложенных в нем фактов.
Ух ты ах ты все мы космонавты
Надя13
Для сенсея
хахаха
Стас
*
Сенсей
Вот как было
Викторм
Ку