«Укусила за член, а теперь болит»

Полиция проводит проверку заявления о нанесении телесных повреждений.

В социальных сетях появилась фотография заявления жителя Липецка в отдел полиции №8, в котором он жалуется на женщину, нанесшую ему болезненную травму.По данным GOROD48, липчанин получил травму в одном из городских общежитий. Мужчина стал участником семейного конфликта, который был связан с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что такое заявление находится в отделе полиции №8. Полицейские проводят проверку изложенных в нем фактов.