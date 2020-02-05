Общество

сегодня, 09:40

«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы»

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#петиция #образование #школа
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«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы»

Липчане написали петицию в адрес президента России. Горожане просят Владимира Путина помочь им убедить липецких чиновников отказаться от оптимизации школы №4 и оставить ее прежний режим работы.

В портале петиций Change.org разместили обращение на имя Владимира Путина. Родители школьников пишут президенту России, чтобы он помог им отстоять школу №4. По сведениям родителей учеников, скоро школа может перейти на работу в качестве школы основного общего образования (9 классов). Такие перемены взрослых и их детей не устраивают. Происходящее родители школьников называют нарушением прав их детей.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к Вам родители и ученики липецкой СОШ №4, расположенной в Левобережном районе. Вы наша последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы, связанной с желанием местных чиновников произвести действия насильственного характера, направленные против учеников 4-ой школы и их родителей. В январе 2020 года нам, как снег на голову, объявили, что наша школа теперь будет общего 9-летнего образования, вместо полного 11-летнего. Ученики 10-х и 9-х классов с мая могут искать другие школы для продолжения обучения. На НЛМК проживает более 7000-7500 детей, и на это количество осталось всего 3 школы, из которых одна очень маленькая, без кабинетов технологии, без преподавателей-мужчин, без полноценного преподавания ОБЖ и НВП по той же причине. Вторая, так же по причине недостаточной величины работает с детьми в две смены, несмотря на ваше поручение о ликвидации обучения школьников во вторую и третью смены. Единственная школа в районе, обучающая в одну смену – наша, школа с оборудованными кабинетами технологии как для девочек так и мастерскими для мальчиков, преподавателями-мужчинами, обучающими ОБЖ и НВП. Школа старой постройки с широчайшими коридорами, спортзалом, столовой и кухней, актовым залом и огромной прилегающей территорией, которая видимо кому-то потребовалась, и поэтому школу решили просто закрыть, - предполагает автор петиции. - А чтобы все выглядело «красиво», сначала закрыли в школе обучение в ортопедических классах, где дети не только учились, но и занимались коррекцией здоровья. Теперь убирают 10-11 классы, а после этого ни один трезвомыслящий родитель не отдаст своего ребенка в школу, не имеющую перспектив получения полного среднего образования, и ее можно будет закрыть, мотивируя это недобором школьников. Основная причина, которую нам сейчас озвучивает департамент образования это якобы невозможность дать нашим детям качественное образование, так как согласно ФГОСам для качественного образования детей в 11-ом классе должно быть не менее 50 человек и 2-х класса, а у нас 30 учеников. Наши чиновники саботируют выполнение ваших наказов, связанных с увеличением рождаемости. Фактически закрывают еще одну школу, потому что после перевода ее в 9-летку до закрытия останется пара лет.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось обращение Алены Петровой на эту же тему. Мэр Липецка Евгения Уваркина оперативно отреагировала на интернет-волну и вызвала к себе председателя департамента образования Светлана Бедрова. Та сообщила, что с нового учебного года начинает действовать федеральный государственный образовательный стандарт, согласно которому желающим перейти в старшую школу должны предложить не менее трех профильных направлений на выбор.

- К сожалению, из-за небольшого количества учеников в некоторых школах мы не можем собрать даже один полноценный 10-й класс. Решить проблему могло бы объединение старшего звена нескольких образовательных учреждений. Но мы видим, что не всех устраивает такой вариант. Заверяю, сегодня решение ни по одной школе ещё не принято. Думать, как поступать, мы будем вместе со школьниками, их родителями, педагогами. Постараемся принять максимально взвешенное решение, - отреагировала на проблему мэр Липецка Евгения Уваркина.
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#петиция #образование #школа
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Комментарии (13)

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Орал Ротов.

13 минут назад
Володя поможет,обязательно поможет!!!
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***

15 минут назад
Современник, 100%
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Современник

30 минут назад
Люди! Вы кому жалуетесь??? Именно этот человек разработал подобные законы и стандарты, развалившие всё что можно и нельзя. А теперь рисуется какой он хороший и как он близок к народу! Опомнитесь!
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Пенсионеру

34 минуты назад
Пенсионер, А у местного сантехника на вопросы граждан нет ответа Потому-то что может решить человек который всю жизнь занимался деньгами в банке. Он даже не имеит представления что на этот и на другие вопросы ответить без специального заранее написанного ему текста. Он может открыть что то и гнать соё но на вопросы у него нет ответов ( или специально заранее приготовленные вопросы) где заученные ответы.
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Пенсионер

45 минут назад
Скоро наверное когда унитаз в квартире забьётся будут писать Путину ! Вот до чего довели страну партийци единой России и Путин , наверное ему нравится разгребать всякое дерьмо которое должен выполнять местный сантехник .
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Учитедь

50 минут назад
Закрывайте её, этой школой делать нечего
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Я

сегодня, 10:09
50 человек в классе? Какой дебил придумал такие ФГОСы? Какая-то очередная жертва ЕГЭ? 30 человек это уже слишком много для одного класса!!!
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На деревню дедушке.

сегодня, 10:08
Да ужас даже глава не читает и не слушает горожан, а вы хотели чтоб президент занимались вашими проблемами. Сразу бы написали Абаме быстрей бы в СМИ попало.
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Вопрос

сегодня, 09:57
Липчане написали петицию --- а поменять депутатов на выборах , они могут , например , директрису МБОУ СОШ №70 Прокопенко , или Г-В-О-З-Д-Е-Н-КО ? Все из ЕР !
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смех

сегодня, 09:54
УЕЮ, МОГЁШЬ !
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