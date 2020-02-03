Общество

сегодня, 15:31

В инспекции труда открыта «горячая линия» по трудовому законодательству в связи с эпидемией в КНР

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#коронавирус
В инспекции труда открыта «горячая линия» по трудовому законодательству в связи с эпидемией в КНР
Государственная инспекция труда в Липецкой области открыла «горячую линию» для консультаций по соблюдению трудового законодательства в связи с эпидемиологической ситуацией в Китайской Народной Республике. Работники и работодатели могут обращаться по телефону: (4742) 36-02-03. 

Консультации по вопросам трудового законодательства в связи с эпидситуацией в КНР, а также в иных случаях, связанных с соблюдением трудовых прав, можно получить с помощью сервиса «Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф» (онлайнинспекция.рф/)
110
#коронавирус

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