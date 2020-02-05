«Пора прекратить травлю детей и их семей»

Конфликт данковских школьниц как снежный ком вбирает в себя все новых и новых участников: появились народные мстители, в отставку ушли директор школы и глава районного отдела образования, родители учеников школы протестуют против увольнения директора. И чем дальше, тем сложнее этот конфликт разрешить. GOROD48 встретился с его участниками, и, кажется, никто из них к примирению не готов.

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Ранним утром мы приехали в Данков. Это самый северный город Липецкой области с населением чуть больше 19 тысяч человек. Город, как сказала одна из местных жительниц, настолько маленький, что все друг друга знают. Поэтому скандальная видеозапись, выложенная в социальных сетях, не оставила равнодушными никого. И тема школьного насилия сегодня одна из самых обсуждаемых данковчанами.- Видеозаписи в социальных сетях мы заметили сразу, - говорит руководитель Данковской межрайонной прокуратуры Сергей Душкин. - В короткое время были установлены все участники конфликта. Сразу после этого с детьми и их родителям начли работать правоохранительные органы.Опрос свидетелей и очевидцев показал, что причина конфликта в словах шестиклассницы, за которые две восьмиклассницы публично ее «наказали». Но пострадавшая девочка эту версию не признает. Сотрудниками полиции возбуждены административные дела по части 5.35 КоАП в отношении родителей 14-летних девочек, избивших 12-летнюю школьницу. В свою очередь прокуратурой возбуждено административное дело в отношении родителей тех, кто снял видео и выложил его в интернет. Проверка продолжается. Но, по словам Сергея Душкина, в этой ситуации важнее не мотивы конфликта, а его последствия.- Началась травля как этих двух школьниц, так и тех, кто выложил запись в интернет, - говорит Сергей Душкин. - Это вылилось в то, что две 16-летние девушки уже 2 февраля решили проявить инициативу и наказать восьмиклассниц. А это тоже правонарушение. К тому же эта травля мешает проведению проверки. Мы призываем прекратить травлю и дать правоохранительным органам разобраться в причинах, условиях, способствующих совершению этого правонарушения, принять адекватные меры в связи с произошедшими событиями. А завтра в рамках превентивных мер, сотрудники прокуратуры проведут совещание с директорами образовательных учреждений с приглашением социальных педагогов. На встрече мы поговорим о профилактике подобных правонарушений и активизации работы с несовершеннолетними, чтобы пресечь любые попытки мести.Социальные педагоги, о которых идет речь, также работают с семьями, которые стали участниками конфликта. Педагогов мы встретили в подъезде, когда поднимались в квартиру мамы пострадавшей шестиклассницы. Женщина ни к какому примирению не готова.- Это просто мерзость какая-то, - говорит мать шестиклассницы, сдерживая слезы. – Откуда в девочках столько злости? Мой ребенок очень спокойный. Никакой агрессии в ней нет. То, что они наговорили, что она распространяла какие-то слухи, такого не может быть. По закону эти девочки останутся безнаказанными. И я боюсь, что они снова сделают с детьми то же самое, если не хуже. Почему нет такого закона, что их нельзя сейчас наказать? Мне сказали, что им 14 лет. И если бы совершили преступление, тогда бы их привлекли к уголовному наказанию. Я считаю, что совершенное с моей дочерью также из разряда преступлений.- Вы считаете, что это травля? Тех, кто это совершил?- Я не считаю это травлей. Просто у жителей нашего города такое состояние, что они начали бояться за своих детей. Я даже не знаю, как с ними будут другие работать. Они должны понести наказание. Что, за ними гоняются, бьют?- А я считаю, что это была защита. Раньше старшие всегда заступались за младших. И эти девочки заступились за мою дочь. А их мамы после этого еще посмели пойти и написать заявление в полицию. Я не знаю, как бы я себя повела, если бы кто-то из моих троих детей совершил такой мерзкий поступок. И если бы его также наказали, я бы не пошла в полицию. И там не было такого издевательства, как над моим ребёнком. Я даже видео это до сих пор не могу посмотреть. Я считаю, что правильно они заступились. Они их в грязь лицом не окунали, сверху не прыгали. Мне их теперь жалко. Я не знаю, как им теперь помочь. Но точно не хочу, чтобы другие жители совершали самосуд.- Я не смогла. Мы встретились с ними во вторник, но я не смогла себя пересилить. Я боюсь – не хочу из-за них сесть. И штрафы – это не наказание для них.Мы поговорили и с матерью одной из 16-летних мстительниц.- Дочери вынесли предупреждение. Обещали, что на учет не поставят – характеристика из школы хорошая. Скорее всего, мне выпишут штраф за ненадлежащие воспитание детей. Мы готовы понести эту ответственность, - рассказала женщина.- У нас небольшой город, поэтому все друг друга знают. Моя дочь не смогла остаться в стороне. И я ее за это не осуждаю.- Ваши действия соразмерны тому, что сделали восьмиклассницы, - спросили мы девочку в присутствии с матери.- Нет, мы не стали с ними повторять то же самое, - ответила она.С матерями восьмиклассниц нам встретиться не удалось. Одну из них мы не застали дома. Другая - закрылась в своей комнате в общежитии, увидев журналиста.Общежитие это дышит на ладан. Из несущей стены вываливаются кирпичи, одна стена подъезда будто висит в воздухе. Атмосферой разрухи и бедности пропитан даже двор здания.Одна из тех, кто протестует против увольнения директора школы, - Галина Гусева. В этой школе учится ее дочь.- Девочки и раньше задирались, в итоге все вылилось в этот конфликт, из-за которого уволили нашего директора, - говорит Галина Гусева. – Мы против ее увольнения, и хотим, чтобы она продолжила работать. И не хотим, чтобы эти девочки учились с нашими детьми.- Мы спросили, сама или ей велели, но она на эти слова заплакала, - говорит Галина. – Директора поддержали не только родители. Вчера вечером на собрании учителя сказали, что напишут заявления об увольнении.- Я думаю, что пора, но пока люди не увидят соразмеренное наказание, это вряд ли остановится.К главе Данковского района Валерию Фалееву мы попали перед совещанием. В кабинет вошли чиновники.- А заместители главы будут, - спросил кто-то из них.- Одного не будет, его освободили, - ответил секретарь и после паузы дополнил, - от посещения этого мероприятия.- Директор школы приняла решение покинуть должность самостоятельно, - говорит Валерий Фалеев. – Та же ситуация произошла с руководителем отдела образования. Директору предложено место в районной администрации. Она предложение приняла. До момента перехода на новое место она будет продолжать работать в школе.Пока мы находились в Данкове, свою точку зрения на конфликт высказал губернатор Игорь Артамонов.- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть, - заявил глава администрации Липецкой области. – Мы должны жёстко отреагировать, принять сигнал, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. В школе знали о конфликте, и поэтому директор уволена. Для родителей девочек, которые издевались над школьницей, последствия могут закончиться не только штрафом.Напомним, что завтра в Данокве пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором будут приняты очередные решения в отношении родителей восьмиклассниц.