Общество

18 минут назад

Администрация Липецкой области: дефицита медицинских масок и лекарств нет

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#коронавирус #медицина #аптека
Администрация Липецкой области: дефицита медицинских масок и лекарств нет

В региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики состоялось совещание с руководителями местных аптек. Чиновники призвали бизнесменов не спекулировать на ажиотаже вокруг коронавируса.

Поводом для встречи чиновников и руководителей аптек стали жалобы жителей региона на высокие цены на медицинские маски. Так было в аптеке в селе Хлевное, где продавали упаковки из трех медицинских масок по цене 70 рублей. При этом цены на аналогичные маски в других аптеках села варьируются от 3,5 до 7 рублей за штуку. Участие в разговоре с бизнесменами приняли представители управления федеральной антимонопольной службы.

- В связи со вспышкой коронавируса в Китае, сегодня нельзя допустить необоснованного роста цен на противовирусные лекарства и необходимые для профилактики маски У каждого жителя региона должна быть возможность приобрести противовирусные препараты и медицинские маски по обоснованным ценам, - отметил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев,

В аптеках региона имеется достаточное количество медицинских масок и лекарственных препаратов, сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики. Ажиотаж на этот товар, вызванный вспышкой коронавируса в Китае, не обоснован, поскольку дефицита нет: маски и лекарства есть на складах и регулярно поставляются.

- Все попытки завышения цен, а также случаи недобросовестной конкуренции будут пресекаться, – прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. – Спекуляция на сложившейся обстановке и создание искусственного дефицита препаратов не допустимы.
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#коронавирус #медицина #аптека

Комментарии (2)

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Таксерка анжелика

6 минут назад
Я седня работаю и в маске и в ластах
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Родина

8 минут назад
Спроса тоже нет.)
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