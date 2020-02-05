18 минут назад
Администрация Липецкой области: дефицита медицинских масок и лекарств нет
В региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики состоялось совещание с руководителями местных аптек. Чиновники призвали бизнесменов не спекулировать на ажиотаже вокруг коронавируса.
- В связи со вспышкой коронавируса в Китае, сегодня нельзя допустить необоснованного роста цен на противовирусные лекарства и необходимые для профилактики маски У каждого жителя региона должна быть возможность приобрести противовирусные препараты и медицинские маски по обоснованным ценам, - отметил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев,
В аптеках региона имеется достаточное количество медицинских масок и лекарственных препаратов, сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики. Ажиотаж на этот товар, вызванный вспышкой коронавируса в Китае, не обоснован, поскольку дефицита нет: маски и лекарства есть на складах и регулярно поставляются.
- Все попытки завышения цен, а также случаи недобросовестной конкуренции будут пресекаться, – прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. – Спекуляция на сложившейся обстановке и создание искусственного дефицита препаратов не допустимы.
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