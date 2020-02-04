Общество

сегодня, 09:26

Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски

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#цена #аптека #медицинские маски
Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски

Проверяющие очень удивились стоимости этого товара в одной из аптек Хлевенского района. При средней цене по регионе от 3,5 до 7 рублей за штуку там медицинские маски продавали по 70 рублей за упаковку из трех масок.

В Хлевном продавали медицинские маски по заоблачной цене. Об этом сообщили на "горячую линию" управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области жители райцентра. Сотрудники управления выехали на место.

- По результатам проведенного наблюдения, информация из обращения подтвердилась. Было установлено, что в аптеке ООО «Нептун» на улице Свободы в селе Хлевное реализуются медицинские маски стоимостью 70 рублей за упаковку (три маски в одной упаковке). При этом цены на аналогичные маски в других аптеках села варьируются от 3,5 до 7 рублей за штуку. Для предотвращения социальной напряженности и недобросовестной конкуренции данная информация передана в управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Кроме того, выявлены признаки нарушения санитарных норм, в связи с чем, управлением будет поставлен вопрос о закрытии данного учреждения, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Ведомство продолжает следить за ценовой ситуацией: в случае резкого необоснованного роста цен информация будет направлена в прокуратуру, Росздравнадзор по Липецкой области и УФАС по Липецкой области.

Напомним, в конце прошлой недели липецкие фармацевты признаются, что спрос на медицинские маски растет день ото дня. Это уже самый ходовой товар в аптеках. Паники и столпотворения пока не видно, но потихоньку и полегоньку липчане скупают этот товар в надежде оказаться во всеоружии, когда до нас доберется китайский коронавирус. В конце прошлой недели областное управление потребительского рынка и ценовой политики выпустило официальное сообщение, что цены на маски не выросли и они стоят по-прежнему от 3,5 до 10 рублей за единицу.

Фото:potrebrinok48


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#цена #аптека #медицинские маски

Комментарии (5)

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Всегда виноват крайний

22 минуты назад
А не чего что поставщики поставляют в аптеки маски в 2 раза дороже? Это не кто не видет, так как эти барыги в основном являются московскими и с очень влиятельный связями. Почему роспотребнадзор не предъявляет претензий к поставщикам? А все шишки приходятся на аптеки?
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МИРОТВОРЕЦ

42 минуты назад
горите в аду все кто вжил бабла и с платежек и с масок !
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---

50 минут назад
В нормальной стране эти маски вообще бы всем бесплатно выдавали, но в РФ - при любом поводе всегда наживаются на людях и их проблемах.
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55 минут назад
Жадность русских барыг не знает границ.
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Любопытный

сегодня, 09:42
Нормально! За превышение цен на маски аптеку могут закрыть! А за выставление счета за тепло в 3 с лишним тысячи рублей в доме, в который еще не подали тепло, Квадру не закрыли! Чудеса!
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