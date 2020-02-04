Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски

Проверяющие очень удивились стоимости этого товара в одной из аптек Хлевенского района. При средней цене по регионе от 3,5 до 7 рублей за штуку там медицинские маски продавали по 70 рублей за упаковку из трех масок.

В Хлевном продавали медицинские маски по заоблачной цене. Об этом сообщили на "горячую линию" управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области жители райцентра. Сотрудники управления выехали на место.



- По результатам проведенного наблюдения, информация из обращения подтвердилась. Было установлено, что в аптеке ООО «Нептун» на улице Свободы в селе Хлевное реализуются медицинские маски стоимостью 70 рублей за упаковку (три маски в одной упаковке). При этом цены на аналогичные маски в других аптеках села варьируются от 3,5 до 7 рублей за штуку. Для предотвращения социальной напряженности и недобросовестной конкуренции данная информация передана в управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Кроме того, выявлены признаки нарушения санитарных норм, в связи с чем, управлением будет поставлен вопрос о закрытии данного учреждения, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.



Ведомство продолжает следить за ценовой ситуацией: в случае резкого необоснованного роста цен информация будет направлена в прокуратуру, Росздравнадзор по Липецкой области и УФАС по Липецкой области.



Напомним, в конце прошлой недели липецкие фармацевты признаются, что спрос на медицинские маски растет день ото дня. Это уже самый ходовой товар в аптеках. Паники и столпотворения пока не видно, но потихоньку и полегоньку липчане скупают этот товар в надежде оказаться во всеоружии, когда до нас доберется китайский коронавирус. В конце прошлой недели областное управление потребительского рынка и ценовой политики выпустило официальное сообщение, что цены на маски не выросли и они стоят по-прежнему от 3,5 до 10 рублей за единицу.



Фото:potrebrinok48

