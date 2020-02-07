Общество
сегодня, 15:06
Проспект Победы перекроют в ночь на 22 февраля
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В ночь в 21 на 22 февраля проспект Победы перекроют для капитального ремонта второй очереди магистрали. Сначала дорожники остановят движение от улицы Водопьянова до улицы Механизаторов. Затем, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от улицы Механизаторов (с перекрытием улицы Механизаторов от места ее пересечения с проспектом Победы) до площади Победы. Об этом сегодня сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин.
Чиновник сообщил, что все автобусы, которые сейчас ходят по проспекту Победы, поедут по улице Папина.
- Ранее мы предполагали, что эта дорога-дублер будет целиком отдана под пассажирский транспорт на время ремонта проспекта Победы, но потом, обсчитав трафик с помощью ученых нашего технического университета, пришли к выводу, что по улице Папина поедет и другой автотранспорт, - сказал Николай Воронин.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии тут же обратился через СМИ к липчанам, призвав владельцев личного автотранспорта избегать по возможности пользования улицей Папина.
- Мы заранее приносим свои извинения за временные неудобства, ведь обновленный проспект сможет увеличить пропускную способность автотранспорта, количество которого год от года растет - сейчас на 510 тысяч горожан уже приходится 370 тысяч единиц частного автотранспорта. Считаем, что первые трое суток после перекрытия проспекта Победы будут критическими для автомобилистов. Позже им станет легче - они найдут пути объезда этой части города. Схемы вариантов объездов и движения общественного транспорта будут подготовлены в ближайшее время. Для удобства автомобилистов на дорогах-дублерах перекрытой части проспекта установят системы онлайн-мониторинга. Оценить ситуацию в режиме реального времени и выбрать наименее загруженный маршрут можно будет на сайте Ростелеком в специальном окне, - сказал чиновник.
Николай Воронин попросил автомобилистов начинать день с просмотра на смартфонах дорожной обстановки в режиме реального времени в районе проспекта Победы, пользуясь телекамерами ПАО «Ростелеком», не надеясь на ресурс «Яндекс-пробки». В помощь автомобилистам на улицах Меркулова и Водопьянова уже, по его словам, установлены умные системы организации дорожного движения. «Автоматика будет регулировать сигналы светофоров, чтобы автомобили как можно меньше стояли в пробках». На кольцевой развязке у памятника Танкистам появятся дополнительные светофоры, которые будут регулировать въезд на функционирующую часть проспекта Победы, отремонтированную в прошлом году.
Вторую очередь проспекта Победы длиной в 2300 метров будет капитально ремонтировать и пристраивать к ней по дополнительной полосе в каждую сторону движения ООО «Руслан-1». Столичный подрядчик должен завершить реконструкцию до 31 декабря (липецким подразделением организации стал бывший главный смотритель Липецка Алексей Огневой). Помимо расширения дороги с нынешних четырех до шести полос проект предполагает переустройство сетей наружного освещения, светофорных объектов, вынос тепловых сетей и сетей связи, газо- и водопровода, строительство ливневой канализации, благоустройство прилегающей территории с оборудованием велодорожек.
Впервые работы всех служб - как подрядной организации, так и ресурсоснабжающих компаний - синхронизированы. Одновременно на объект зайдут специалисты «Руслан-1», ПАО «Квадра», АО «ЛГЭК», АО «Газпром газораспределение Липецк», ПАО «Ростелеком». Такой подход должен максимально сократить сроки работ, а также предотвратить возникновение коммунальных аварий на уже отремонтированных участках.
В мэрии уже есть ежедневный график работ связистов и ресурсоснабжающих рганизаций. Николай Воронин сообщил, что на жизнедеятельности липчан строительно-ремонтные работы не скажутся: жители близлежащих жилых массивов не останутся без тепла, воды, газа, электроэнергии.
- Будет беспрецедентное число кураторов, ведь работа будет вестись круглосуточно, - заметил Николай Воронин. - Мы будем максимально будем подгонять подрядчика. После того, как на проспекте Победы будет уложен асфальт и появится уличное освещение, постараемся тут же открыть дорожное движение, не дожидаясь окончания всех работ, - заявил чиновник.
Николай Воронин попросил не применять к администрации города пословицы «У семи нянек - дитя без глаза». Мол, профессионализм чиновников растет как на дрожжах.
Как уже писал GOROD48, подготовительные работы уже стартовали. Сейчас подрядчик демонтирует старое дорожное ограждение, убирает часть деревьев, попавших в полосу строительных работ.
Но как быть с другой дорогой города - по улице Водопьянова - также поправшей в ремонт этого года? Улица Водопьянова стыкуется с проспектом Победы, и параллельные работы на них безальтернативно станут причиной транспортного коллапса.
- На улице Водопьянова только выборочно заменят бордюрный камень, а также отремонтируют пять светофорных объектов и порядка 300 дорожных знаков. На ней будут лишь менять асфальт. Такую работу можно будет проводить и ночью - жилые дома на этой улице находятся на приличном удалении от дороги, - ответил чиновник.
Также в этом году, как ранее сообщал GOROD48, будет реконструирована улица Баумана. Участок протяженностью 1,6 км расширят до четырех полос, общая ширина проезжей части составит более 14 метров. Здесь также выполнят перенос инженерных сетей и благоустройство территории с устройством плиточного покрытия. Отремонтируют и примыкающую к Баумана проезжую часть площади Заводская. Здесь обновят 14,7 тысяч квадратных метров дороги, установят новый бортовой камень, отремонтируют тротуары и светофорный объект.
Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать автодорогу по улице Минской - с заменой асфальта, бордюров, установкой четырех светофорных объектов. Тут появятся пешеходные зоны.
- К сентябрю все пешеходные переходы Липецка будут дополнительно освещены. У пешеходов появится так называемый белый коридор, - сказал Николай Воронин.
В мэрии сообщили, что вопросы и предложения по организации дорожного движения в Липецке будут принимать по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru и в соцсети инстаграм bkad_lipetsk.
Чиновник сообщил, что все автобусы, которые сейчас ходят по проспекту Победы, поедут по улице Папина.
- Ранее мы предполагали, что эта дорога-дублер будет целиком отдана под пассажирский транспорт на время ремонта проспекта Победы, но потом, обсчитав трафик с помощью ученых нашего технического университета, пришли к выводу, что по улице Папина поедет и другой автотранспорт, - сказал Николай Воронин.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии тут же обратился через СМИ к липчанам, призвав владельцев личного автотранспорта избегать по возможности пользования улицей Папина.
- Мы заранее приносим свои извинения за временные неудобства, ведь обновленный проспект сможет увеличить пропускную способность автотранспорта, количество которого год от года растет - сейчас на 510 тысяч горожан уже приходится 370 тысяч единиц частного автотранспорта. Считаем, что первые трое суток после перекрытия проспекта Победы будут критическими для автомобилистов. Позже им станет легче - они найдут пути объезда этой части города. Схемы вариантов объездов и движения общественного транспорта будут подготовлены в ближайшее время. Для удобства автомобилистов на дорогах-дублерах перекрытой части проспекта установят системы онлайн-мониторинга. Оценить ситуацию в режиме реального времени и выбрать наименее загруженный маршрут можно будет на сайте Ростелеком в специальном окне, - сказал чиновник.
Николай Воронин попросил автомобилистов начинать день с просмотра на смартфонах дорожной обстановки в режиме реального времени в районе проспекта Победы, пользуясь телекамерами ПАО «Ростелеком», не надеясь на ресурс «Яндекс-пробки». В помощь автомобилистам на улицах Меркулова и Водопьянова уже, по его словам, установлены умные системы организации дорожного движения. «Автоматика будет регулировать сигналы светофоров, чтобы автомобили как можно меньше стояли в пробках». На кольцевой развязке у памятника Танкистам появятся дополнительные светофоры, которые будут регулировать въезд на функционирующую часть проспекта Победы, отремонтированную в прошлом году.
Вторую очередь проспекта Победы длиной в 2300 метров будет капитально ремонтировать и пристраивать к ней по дополнительной полосе в каждую сторону движения ООО «Руслан-1». Столичный подрядчик должен завершить реконструкцию до 31 декабря (липецким подразделением организации стал бывший главный смотритель Липецка Алексей Огневой). Помимо расширения дороги с нынешних четырех до шести полос проект предполагает переустройство сетей наружного освещения, светофорных объектов, вынос тепловых сетей и сетей связи, газо- и водопровода, строительство ливневой канализации, благоустройство прилегающей территории с оборудованием велодорожек.
Впервые работы всех служб - как подрядной организации, так и ресурсоснабжающих компаний - синхронизированы. Одновременно на объект зайдут специалисты «Руслан-1», ПАО «Квадра», АО «ЛГЭК», АО «Газпром газораспределение Липецк», ПАО «Ростелеком». Такой подход должен максимально сократить сроки работ, а также предотвратить возникновение коммунальных аварий на уже отремонтированных участках.
В мэрии уже есть ежедневный график работ связистов и ресурсоснабжающих рганизаций. Николай Воронин сообщил, что на жизнедеятельности липчан строительно-ремонтные работы не скажутся: жители близлежащих жилых массивов не останутся без тепла, воды, газа, электроэнергии.
- Будет беспрецедентное число кураторов, ведь работа будет вестись круглосуточно, - заметил Николай Воронин. - Мы будем максимально будем подгонять подрядчика. После того, как на проспекте Победы будет уложен асфальт и появится уличное освещение, постараемся тут же открыть дорожное движение, не дожидаясь окончания всех работ, - заявил чиновник.
Николай Воронин попросил не применять к администрации города пословицы «У семи нянек - дитя без глаза». Мол, профессионализм чиновников растет как на дрожжах.
Как уже писал GOROD48, подготовительные работы уже стартовали. Сейчас подрядчик демонтирует старое дорожное ограждение, убирает часть деревьев, попавших в полосу строительных работ.
Но как быть с другой дорогой города - по улице Водопьянова - также поправшей в ремонт этого года? Улица Водопьянова стыкуется с проспектом Победы, и параллельные работы на них безальтернативно станут причиной транспортного коллапса.
- На улице Водопьянова только выборочно заменят бордюрный камень, а также отремонтируют пять светофорных объектов и порядка 300 дорожных знаков. На ней будут лишь менять асфальт. Такую работу можно будет проводить и ночью - жилые дома на этой улице находятся на приличном удалении от дороги, - ответил чиновник.
Также в этом году, как ранее сообщал GOROD48, будет реконструирована улица Баумана. Участок протяженностью 1,6 км расширят до четырех полос, общая ширина проезжей части составит более 14 метров. Здесь также выполнят перенос инженерных сетей и благоустройство территории с устройством плиточного покрытия. Отремонтируют и примыкающую к Баумана проезжую часть площади Заводская. Здесь обновят 14,7 тысяч квадратных метров дороги, установят новый бортовой камень, отремонтируют тротуары и светофорный объект.
Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать автодорогу по улице Минской - с заменой асфальта, бордюров, установкой четырех светофорных объектов. Тут появятся пешеходные зоны.
- К сентябрю все пешеходные переходы Липецка будут дополнительно освещены. У пешеходов появится так называемый белый коридор, - сказал Николай Воронин.
В мэрии сообщили, что вопросы и предложения по организации дорожного движения в Липецке будут принимать по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru и в соцсети инстаграм bkad_lipetsk.
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