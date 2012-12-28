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Происшествия
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сегодня, 12:39
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На «Рено» упало дерево: сегодня ствол распилили и убрали
Автомобиль не был припаркован под деревом, как это обычно бывает, а просто проезжал мимо в неудачный момент.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, водитель «Рено» в ЕДС не обращался. Сегодня сотрудники «Зеленхоза» распилили и вывезли упавшее дерево.
Фото – t.me/chp48dtpcoment/124096
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