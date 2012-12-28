На «Рено» упало дерево: сегодня ствол распилили и убрали

Автомобиль не был припаркован под деревом, как это обычно бывает, а просто проезжал мимо в неудачный момент.

29 апреля в Липецке дерево упало на автомобиль «Рено Дастер». По сообщению очевидцев, всё произошло на дороге, ведущей от авторынка в сторону Елецкого шоссе. Причём автомобиль не был припаркован под деревом, как это обычно бывает, а просто проезжал мимо в неудачный момент.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, водитель «Рено» в ЕДС не обращался. Сегодня сотрудники «Зеленхоза» распилили и вывезли упавшее дерево.