Судьбу обувного завода из Кулешовки определят до конца недели

В администрации Липецкой области обсудили будущее завода, обнаруженного на территории складского помещения в Липецком районе.



Совещание собрали после расследования, которое провели жителей деревни Кулешовка Липецкого района. Они обратили внимание властей и правоохранительных органов на подозрительную деятельность на территории складского помещения, где неоднократно видели мигрантов и рассказали, что на складе собираются делать пластиковую обувь.



- Очевидно, было нарушение миграционного законодательства, - заявил после совещания вице-губернатор Дмитрий Аверов. – Органы МВД обратятся в судебные инстанции, чтобы принять меры к нарушителям. Это граждане республики Китай, который находились на территории предприятия. Мы, в свою очередь, осуществляем проверку соблюдения норм и экологических требований к размещению предприятия на территории базы в сельском населённом пункте Кулешовка. Если эти нарушения будут подтверждены, то на его работу будет наложен запрет. Срок на это у нас установлен в неделю. Управление экологии в этом вопросе должно разобраться и соответствующее решение будет принято.

Напомним, 28 января в Кулешовке полицейские по сообщению местных жителей проверили 11 мигрантов, среди которых были трое гражданин Китая . Проверка показала, что китайцы находятся на территории Липецкой области нелегально.

Выяснилось также, что они работали на производстве обуви, разместившемся в складском помещении. Жители села решили, что к ним перебрался тот самый скандальный завод, который изгнали в конце прошлого года из Сселок . 31 января кулешовцы рассказали о своих подозрениях представителям власти и журналистам .

На большом интервью, как назвали его собравшиеся, глава Липецкого района Александр Коростелев подтвердил ранее озвученные факты и рассказал, что завод в Кулешовке имеет тех же владельцев, что и в Сселках.