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Судьбу обувного завода из Кулешовки определят до конца недели

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#экология #кулешовка
Судьбу обувного завода из Кулешовки определят до конца недели

В администрации Липецкой области обсудили будущее завода, обнаруженного на территории складского помещения в Липецком районе.


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Совещание собрали после расследования, которое провели жителей деревни Кулешовка Липецкого района. Они обратили внимание властей и правоохранительных органов на подозрительную деятельность на территории складского помещения, где неоднократно видели мигрантов и рассказали, что на складе собираются делать пластиковую обувь.

- Очевидно, было нарушение миграционного законодательства, - заявил после совещания вице-губернатор Дмитрий Аверов. – Органы МВД обратятся в судебные инстанции, чтобы принять меры к нарушителям. Это граждане республики Китай, который находились на территории предприятия. Мы, в свою очередь, осуществляем проверку соблюдения норм и экологических требований к размещению предприятия на территории базы в сельском населённом пункте Кулешовка. Если эти нарушения будут подтверждены, то на его работу будет наложен запрет. Срок на это у нас установлен в неделю. Управление экологии в этом вопросе должно разобраться и соответствующее решение будет принято.

Напомним, 28 января в Кулешовке полицейские по сообщению местных жителей проверили 11 мигрантов, среди которых были трое гражданин Китая. Проверка показала, что китайцы находятся на территории Липецкой области нелегально. 

Выяснилось также, что они работали на производстве обуви, разместившемся в складском помещении. Жители села решили, что к ним перебрался тот самый скандальный завод, который изгнали в конце прошлого года из Сселок. 31 января кулешовцы рассказали о своих подозрениях представителям власти и журналистам.

На большом интервью, как назвали его собравшиеся, глава Липецкого района Александр Коростелев подтвердил ранее озвученные факты и рассказал, что завод в Кулешовке имеет тех же владельцев, что и в Сселках.

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#экология #кулешовка

Комментарии (14)

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Эколог

1 минуту назад
А че там ПДК не превышенно. Та к что безопастно там все. Наслождайтесь природой. Дай бог здоровья Верховному.
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Бисмарк

13 минут назад
"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов * вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали…"
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Ваш

22 минуты назад
при сталяне все в лаптях ходили, а этих бы уже расстреляли
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Лаптев

25 минут назад
Нужно больше обувных заводов, а то будем ходить в лаптях
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гость

35 минут назад
товарищ, и Уваркина наверно глаз положила ,раз запретила в Ссёлках .
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Насмешил

36 минут назад
Партком, открывай в эконом. зоне или бабосики зажал ?
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Парткому

38 минут назад
индустриализация кем, китайцами, японцами, итальянцами, кого тут еще у нас нет ?
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товарищ

40 минут назад
Достали этот завод , кому он дорогу перешел, узаконить его и дело пойдет , раб.места , налоги , Аверов наверное глаз положил на завод
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Партком

42 минуты назад
Поменьше слушайте некомпетентных жителей. России нужна индустриализация, рост ВВП и налогов. А с таким подходом все заводы надо закрыть и вернуться в каменный век. Везде рядом живут люди.
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Ржу

51 минуту назад
Фемида, да им только на руку, если никто не придёт. Бюджптриаов опять обяжут фотксться на избиркоме и с проголосованым бюллетенем. Или по умолчанию сделают явку под 100 %, как в СССР.
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