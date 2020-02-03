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Судьбу обувного завода из Кулешовки определят до конца недели
В администрации Липецкой области обсудили будущее завода, обнаруженного на территории складского помещения в Липецком районе.
Совещание собрали после расследования, которое провели жителей деревни Кулешовка Липецкого района. Они обратили внимание властей и правоохранительных органов на подозрительную деятельность на территории складского помещения, где неоднократно видели мигрантов и рассказали, что на складе собираются делать пластиковую обувь.
- Очевидно, было нарушение миграционного законодательства, - заявил после совещания вице-губернатор Дмитрий Аверов. – Органы МВД обратятся в судебные инстанции, чтобы принять меры к нарушителям. Это граждане республики Китай, который находились на территории предприятия. Мы, в свою очередь, осуществляем проверку соблюдения норм и экологических требований к размещению предприятия на территории базы в сельском населённом пункте Кулешовка. Если эти нарушения будут подтверждены, то на его работу будет наложен запрет. Срок на это у нас установлен в неделю. Управление экологии в этом вопросе должно разобраться и соответствующее решение будет принято.
Напомним, 28 января в Кулешовке полицейские по сообщению местных жителей проверили 11 мигрантов, среди которых были трое гражданин Китая. Проверка показала, что китайцы находятся на территории Липецкой области нелегально.
Выяснилось также, что они работали на производстве обуви, разместившемся в складском помещении. Жители села решили, что к ним перебрался тот самый скандальный завод, который изгнали в конце прошлого года из Сселок. 31 января кулешовцы рассказали о своих подозрениях представителям власти и журналистам.
На большом интервью, как назвали его собравшиеся, глава Липецкого района Александр Коростелев подтвердил ранее озвученные факты и рассказал, что завод в Кулешовке имеет тех же владельцев, что и в Сселках.
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