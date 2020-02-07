13 минут назад
Тепло в систему подали. Жалобы из Сырского Рудника не прекращаются
Все работают, но проблемные дома еще есть. Специалисты УК «Сырская» оперативно получают информацию насчет домов, где батареи еще холодные, от единой диспетчерской службы.
- Все работы идут в штатном режиме. Работы ведутся непосредственно на домах, специалисты устраняют воздушные пробки, то есть стравливают воздух, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
Специалисты УК «Сырская» оперативно получают информацию о проблемах с подачей тепла в дома от единой диспетчерской службы Липецкой области. С начала этого дня туда 19 раз обратились жители Сырского Рудника. Жалобы сразу отправляются в УК.
- Мы держим тесный контакт с департаментом ЖКХ администрации Липецка и энергетиками, чтобы оперативно информировать жителей Сырского Рудника актуальными данными, -,сообщил GOROD48 директор единой диспетчерской службы Липецкой области Вячеслав Пикалов. - С утра нам уже 19 раз позвонили насчет отсутствия тепла в домах. Все сведения мы незамедлительно отправили в УК «Сырская». Специалисты должны выполнить подомовой обход и устранить завоздушенность, чтобы система отопления начала правильно циркулировать.
Вячеслав Пикалов сообщил, что с момента аварии на теплотрассе на улице Ангарской, 4 февраля, до утра 7 февраля поступило 2 613 жалоб на проблемы ЖКХ в Липецке и области. Пик нагрузки в ЕДС зафиксировали в последние сутки, когда у энергетиков истекли все обещанные ими ранее сроки подачи тепла. С 9 утра 6 февраля до 9 утра 7 февраля в диспетчерскую службу позвонили 1 031 раз, то есть в среднем в трое больше, чем за период с 4 по 6 февраля. Вопросы звонивших качались, в том числе, сроков подачи отопления в дома.
Напомним, поселок Сырский Рудник полностью остался без тепла с пяти вечера 4 февраля, когда на улице Ангарской лопнула труба теплосети. К концу дня 5 февраля энергетики смогли вытащить поврежденную трубу из-под дороги, заменить ее на новую, и начать заполнение системы горячей водой. Однако в ночь на 6 февраля возник еще один прорыв теплосети, поэтому аварийные работы продолжились. К 15.00 аварийные бригады ЛГЭК завершили ремонт аварийного участка теплотрассы и начали заполнять ее водой. В течение ночи управляющие компании держали этот процесс на контроле. ЛГЭК, в свою очередь , осуществлял надзор за поставкой горячего ресурса по внешним сетям, следил за давлением и температурным режимом. Продолжать наблюдение специалисты будут и сегодня.
ЛГЭК намерен провести корректировку платежей за отопление и горячую воду для потребителей Сырского Рудника.
Где хабалка
Перри Мейсон