сегодня, 10:18
Над шестиклассницей издевались из-за мальчика
Сейчас данковских школьников опрашивают в полиции, а директор лицея, в котором учатся дети, исчезла после звонка журналиста.
Видеозапись избиения правоохранители нашли на одном из данковских пабликов в социальной сети. На видео две старшие девочки не только бьют шестиклассницу (в том числе ногами в лицо), девочку ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь. В комментариях к записи данковчане пишут, что девочку еще и ударили головой об забор. Всему виной конфликт из-за мальчика. И это уже не первый случай.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области также подтверждают – конфликт имел затяжной характер и развивался определенное время. В полиции об это инциденте узнали от матери шестиклассницы, которая написала заявление об избиении. Уже есть результаты медицинского освидетельствования ребенка: врачи нашли на теле ребенка ушибы.
- По факту инцидента проходит проверка, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области. – Собранная информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет решение в отношении родителей школьниц.
Родителям восьмиклассниц может грозить ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Минимальная санкция этой статьи предполагает штрафа от ста до пятисот рублей.
За комментарием мы обратились в школу, в которой учатся все участники конфликта. Секретарь школы попросила перезвонить через пять минут, так как у директора были посетители. А затем оказалось, что директор ушла.
Ранее областная прокуратура распространила информацию, об инициированной Данковской межрайонной прокуратурой доследственной проверки инцидента.
Кроме того, межрайонной прокуратурой проводится проверка в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся.
Данковский случай далеко не первый, когда подростки снимают на видео избиение и надругательства. год назад в одном из сообществ школьников Липецка был размещен ролик с потасовкой двух девочек. Драка произошла за зданием торгового центра у школы №46. И он был не единственным. Это позволяет предположить, что все видео с драками или постановка для привлечения подписчиков, или насилие — обычное дело для липецких подростков. А летом 2017 года подросток избил сверстника и призвал передать привет подписчикам.
Михаи'л
У нас в школе тоже такие были
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