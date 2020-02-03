Происшествия

сегодня, 10:18

Над шестиклассницей издевались из-за мальчика

33 3526
#избиение
Над шестиклассницей издевались из-за мальчика

Сейчас данковских школьников опрашивают в полиции, а директор лицея, в котором учатся дети, исчезла после звонка журналиста.

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Сегодня в Данкове находятся представители контролирующих образование ведомств, сотрудники прокуратуры и полиции: они разбираются истории с избиением шестиклассницы двумя восьмиклассницами.

Видеозапись избиения правоохранители нашли на одном из данковских пабликов в социальной сети. На видео две старшие девочки не только бьют шестиклассницу (в том числе ногами в лицо), девочку ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь. В комментариях к записи данковчане пишут, что девочку еще и ударили головой об забор. Всему виной конфликт из-за мальчика. И это уже не первый случай.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области также подтверждают – конфликт имел затяжной характер и развивался определенное время. В полиции об это инциденте узнали от матери шестиклассницы, которая написала заявление об избиении. Уже есть результаты медицинского освидетельствования ребенка: врачи нашли на теле ребенка ушибы.

- По факту инцидента проходит проверка, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области. – Собранная информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет решение в отношении родителей школьниц.

Родителям восьмиклассниц может грозить ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Минимальная санкция этой статьи предполагает штрафа от ста до пятисот рублей.

За комментарием мы обратились в школу, в которой учатся все участники конфликта. Секретарь школы попросила перезвонить через пять минут, так как у директора были посетители. А затем оказалось, что директор ушла.

Ранее областная прокуратура распространила информацию, об инициированной Данковской межрайонной прокуратурой доследственной проверки инцидента.

Кроме того, межрайонной прокуратурой проводится проверка в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся.

Данковский случай далеко не первый, когда подростки снимают на видео избиение и надругательства. год назад в одном из сообществ школьников Липецка был размещен ролик с потасовкой двух девочек. Драка произошла за зданием торгового центра у школы №46. И он был не единственным. Это позволяет предположить, что все видео с драками или постановка для привлечения подписчиков, или насилие — обычное дело для липецких подростков. А летом 2017 года подросток избил сверстника и призвал передать привет подписчикам. 

33 3526
#избиение

Комментарии (33)

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Михаи'л

3 минуты назад
Малолеток на учет, родителям штраф! Пусть воспитывают баб с малолетства, а не отпускают процесс! О*ренели совсем малые!
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У нас в школе тоже такие были

4 минуты назад
С мальчиками с 6 класса. Вся школа их переимела. Потом попали на зону эти дефки. Потом вышли-а сейчас их нет в живых. 1983 года рождения. Причём уже давно Бог убрал. Поэтому не беспокойтесь. Путь им заказан. Они не первые)))
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Гостья

7 минут назад
Образины. А того кто снимал, привлекать как соучастника.
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Сказать по-русски

9 минут назад
Уродки. А потом они будут повышать демографию... Самое суровое наказание им!
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Это будущие

9 минут назад
Членоприемницы и сосущие головы
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Сказать по-русски

9 минут назад
Уроки. А потом они будут поввшаьь демографию... Самое суровое наказание им!
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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
"Девочек" этих, восьмиклассниц, - на зону, и чтобы опускали каждый день! А мальчик пусть решает, останется ли он с девочкой шестиклассницей, или будет этим шлюхам передачки на зону таскать.
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Ольга

12 минут назад
Зять, https://instagram.com/olgynia48?igshid=5lfoik5zhduz
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данков

12 минут назад
омар хайям, согласна!!!!! клин клином вышибают..а пока эти сучки не прочухают на себе, они не поймут...
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skrip

14 минут назад
Вот такие "девушки" потом наражают за 650 тысяч *ВЫ-БЛ-ЯД-КОВ
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