Общество

10 минут назад

В Липецке полностью закрыли на карантин школу

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#карантин #школа
В Липецке полностью закрыли на карантин школу

Незапланированные каникулы — следствие заболеваемости ОРВИ.

- Было принято решение о введении карантина в школе №5. Занятия в школе уже полностью прекращены. Школьники вернутся за парты не ранее 12 февраля. Карантин введен администрацией школы, так как на занятиях отсутствуют 20% учащихся, - сообщили GOROD48 в городском департаменте образования.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю, с 27 января по 2 февраля 2020 года, в области было зарегистрировано 6 662 случая ОРВИ и гриппа. Как отмечают санитарные врачи, показатели заболеваемости сейчас ниже расчетного эпидемического порога как в среднем среди населения (на 4,5%), так и в возрастных группах. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 77% всех случаев за неделю. Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 66% (4430 случаев, в том числе 15 случаев гриппа).
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#карантин #школа

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