Общество

25 минут назад

В Сырском Руднике - новое отключение отопления

9 435
#теплоснабжение #отопление
1
В Сырском Руднике - новое отключение отопления

Тепло отключат сегодня с 11.00 до 16.00. На теплотрассе ночью произошел еще один порыв.


По словам главного инженера ЛГЭК Олега Бесполденова, произошедшая 4 февраля авария была ликвидирована еще вчера, однако при заполнении теплопровода водой обнаружена еще одна утечка. Для ее ликвидации придется повторно отключить в поселке тело. 

- Отключение намечено на сегодня с 11.00 до 16.00, -= рассказал Олег Бесполденов GOROD48. 

Напомним, что вечером 4 февраля в Липецке на улице Ангарской под трассой Орел-Тамбов лопнула труба теплосети. Сутки понадобились энергетикам на извлечение трубы из-под дороги и ее замену. Вечером 5 февраля подача тепла была возобновлена, но батареи в поселке остались холодными. Без тепла остаются 178 домов разной этажности с 11 352 жителями (из них 3 520 - дети), 391 юридическое лицо, Липецкая районная больница, школа №6, детские сады №110 и №127.

Сегодня ЛГЭК заявил о снижении февральской платы за отопление для жителей поселка.


9 435
#теплоснабжение #отопление
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Комментарии (10)

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Житель

19 секунд назад
Руководство лгэк увольнять собираются?,а вместо снижения платы лучше бесплатно предоставте,не обеднеете.
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Это правда

43 секунды назад
Ещё год и вообще это ожидает весь город, основные трассы плохо ли мало меняют а подводка к домам нет. Задвижки не одна не работает, чтобы отсеч дом или хотя-бы 2, отсекают целыми районами. От главных властей на это безобразие нет не каких реакций и наказаний. Всё идёт на самотёк, и верят отчетности которую сочиняют эти организации. Зато есть утверждения потеря воды это самовольное вырезки. А на самом деле вода в гнилые трубах, что видят жители но власти этого не замечают.
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Люси

1 минуту назад
Наглые лжецы, врут и в аварийке. Не давали они никакого тепла. Повторное отключение??? Да они а. Уели!!!! Не платить им вообще до конца отопительного тсезона!!!!
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нянька

3 минуты назад
покайтесь грешники,а то все замерзните и МЧС вам не поможет.
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Молитесь

4 минуты назад
чтобы ещё и электричество не обрезали. Ремонтировать ,так уж всё сразу.
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z

5 минут назад
дебилы отопление еще и не включали с того раза, пишут придется отключить опять
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Атас

10 минут назад
Коллеги, это киздец! Холодомор какой-то жителей Рудника.
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Гость

16 минут назад
Тут не только отопления с горячей водой нет! Теперь ещё и холодную отключили!!!
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Вот это кИЗДЕЦ, а не

17 минут назад
плитка в Нижнем парке. Кстати а где Хабалкина? Почему не занимается оиквидациец серьезнейшей аварией. Вопрос- нахожена она вообще нужна.
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Мотя

20 минут назад
Отключить тело,тогда уж тельца жителей и желательно по всей России
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