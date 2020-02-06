В Сырском Руднике - новое отключение отопления

Тепло отключат сегодня с 11.00 до 16.00. На теплотрассе ночью произошел еще один порыв.

По словам главного инженера ЛГЭК Олега Бесполденова, произошедшая 4 февраля авария была ликвидирована еще вчера, однако при заполнении теплопровода водой обнаружена еще одна утечка. Для ее ликвидации придется повторно отключить в поселке тело.

- Отключение намечено на сегодня с 11.00 до 16.00, -= рассказал Олег Бесполденов GOROD48.

Напомним, что вечером 4 февраля в Липецке на улице Ангарской под трассой Орел-Тамбов лопнула труба теплосети. Сутки понадобились энергетикам на извлечение трубы из-под дороги и ее замену. Вечером 5 февраля подача тепла была возобновлена, но батареи в поселке остались холодными. Без тепла остаются 178 домов разной этажности с 11 352 жителями (из них 3 520 - дети), 391 юридическое лицо, Липецкая районная больница, школа №6, детские сады №110 и №127.

Сегодня ЛГЭК заявил о снижении февральской платы за отопление для жителей поселка.