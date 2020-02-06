Жители Сырского Рудника жалуются на отсутствие обещанной воды

В редакцию GOROD48 звонят жителей Сырского Рудника: обещанная горячая вода к ним так и не поступила. За комментарием мы обратились в ЛГЭК. Там сообщили, что работы по подаче отопления идут в штатном режиме. Давление в сети постепенно увеличивается, равно как начинает повышаться и температура воды.

- Как только оборудование выйдет на зимний режим работы, управляющим компаниям будут дана отмашка на открытие сетей в домах, - рассказала GOROD48 пресс-секретарь ЛГЭК Елена Каргашина. - На 19.30 уже есть данные о подключении части потребителей на улице Ангарской.



Поселок Сырский Рудник полностью находится без тепла с пяти вечера 4 февраля, когда на улице Ангарской лопнула труба теплосети. К концу дня 5 февраля энергетики смогли вытащить поврежденную трубу из-под дороги, заменить ее на новую, и начать заполнение системы горячей водой. Однако в ночь на 6 февраля возник еще один прорыв теплосети, поэтому аварийные работы продолжились. К 15.00 аварийные бригады ЛГЭК завершили ремонт аварийного участка теплотрассы и начали начали заполнять ее водой.



- Сначала трасса длиной 3,5 километра заполняется водой, делается это осторожно, чтобы избежать гидроударов. Потом в системе поднимается давление и повышается температура носителя - объяснили в ЛГЭК сложный алгоритм запуска тепла.

