Общество

сегодня, 19:35

Жители Сырского Рудника жалуются на отсутствие обещанной воды

26 896
#теплоснабжение
2
Жители Сырского Рудника жалуются на отсутствие обещанной воды

В редакцию GOROD48 звонят жителей Сырского Рудника: обещанная горячая вода к ним так и не поступила. За комментарием мы обратились в ЛГЭК. Там сообщили, что работы по подаче отопления идут в штатном режиме. Давление в сети постепенно увеличивается, равно как начинает повышаться и температура воды. 

- Как только оборудование выйдет на зимний режим работы, управляющим компаниям будут дана отмашка на открытие сетей в домах, - рассказала GOROD48 пресс-секретарь ЛГЭК Елена Каргашина. - На 19.30 уже есть данные о подключении части потребителей на улице Ангарской.

Поселок Сырский Рудник полностью находится без тепла с пяти вечера 4 февраля, когда на улице Ангарской лопнула труба теплосети. К концу дня 5 февраля энергетики смогли вытащить поврежденную трубу из-под дороги, заменить ее на новую, и начать заполнение системы горячей водой. Однако в ночь на 6 февраля возник еще один прорыв теплосети, поэтому аварийные работы продолжились. К 15.00 аварийные бригады ЛГЭК завершили ремонт аварийного участка теплотрассы и начали начали заполнять ее водой. 

- Сначала трасса длиной 3,5 километра заполняется водой, делается это осторожно, чтобы избежать гидроударов. Потом в системе поднимается давление и повышается температура носителя - объяснили в ЛГЭК сложный алгоритм запуска тепла.  
26 896
#теплоснабжение
2

Комментарии (27)

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спец

10 секунд назад
Липецкий, Осел,зачем писать про то,что мы уже прочитали.
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Липецкий

2 минуты назад
спец, я написал по факту как есть так что * свой завали и умом блестать на работе будешь
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Липчанин1

3 минуты назад
Как мне сообщили в администрации г.Липецка, секретарь, Уваркина находится в командировке, но где и какой, не сообщила. А, в Кольцово, аналогичную аварию устранили за 12 час.:"Из-за аварии на трубопроводе в Кольцово без горячей воды и отопления остались 284 жилых дома и 12 соцобъектов. Спустя 12 часов, в ночь на 6 февраля, подачу ресурсов возобновили, сообщили в ГУ МЧС по НСО." В нашим министерстве ЖКХ ответили что это не их обязанность!
ответить

Липчанин1

3 минуты назад
Как мне сообщили в администрации г.Липецка, секретарь, Уваркина находится в командировке, но где и какой, не сообщила. А, в Кольцово, аналогичную аварию устранили за 12 час.:"Из-за аварии на трубопроводе в Кольцово без горячей воды и отопления остались 284 жилых дома и 12 соцобъектов. Спустя 12 часов, в ночь на 6 февраля, подачу ресурсов возобновили, сообщили в ГУ МЧС по НСО." В нашим министерстве ЖКХ ответили что это не их обязанность!
ответить

Мастер-фломастер

4 минуты назад
спец, ты до хрена понимаешь? Не видишь по фото, что труба от гидроудара разрушилась? Спец хренов.
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спец

7 минут назад
Липецкий, Если ты осел,не понимаешь в системе отопления и горячего водоснабжения,то некуй комментировать.
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УВАРКИНА

8 минут назад
Кто меня спрашивал,я тут.И ничего плохого не вижу в том,чтоб жители сырского сдавали деньги на ремонт теплотрассы!
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Липецкий

9 минут назад
спец, я тебя оскроблял?черт
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Анониму

11 минут назад
Один в Москве походу у второй понос переходящий в запой от сложившейся ситуации. Это пи...ц какой-то горожане.
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алкан с 15-го

11 минут назад
Аноним, Уваркина в 21 школе сейчас бухает,директриса проставилась.
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