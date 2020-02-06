Общество

34 минуты назад

Евгения Уваркина:«Нет ничего плохого в том,чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребёнок»

18 977
#школа #поборы
Евгения Уваркина:«Нет ничего плохого в том,чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребёнок»

Мэр Липецка разбиралась в травле детей из-за отказа их родителей платить школьные поборы.

Евгения Уваркина рассказала в своем Instagram о визите в школу №21. Мэру Липецка пришлось вмешаться в конфликт родителей школьников и преподавателей из-за сбора денег на оснащение класса. Евгения Уваркина уверена, что погасить конфликт реально.


-. Родители и педагоги перестали слышать друг друга, что привело к серьёзному конфликту, разделило мам и пап первоклассников на два лагеря. Большая часть родителей решила приобрести дополнительное оборудование в класс (кулер и принтер), некоторые не смогли участвовать в этом из-за трудной жизненной ситуации. Члены родительского комитета заверяют: принудительных сборов нет. Но те, кто не смог внести средства, считают, что к их детям стали относиться плохо. Как мама четырех школьников, я понимаю, что нет ничего плохого в том, чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребёнок, тем более, что воспитание и обучение – совместная работа родителей и учителей. Но с другой стороны, никто не имеет права принуждать к помощи - ни педагоги, ни члены родительского комитета, - уверена мэр Липецка. - Сегодня мы все вместе поговорили. Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь, в первую очередь, от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут. Дети всегда берут пример с нас, и самое лучшее воспитание - это собственный пример. Классного руководителя, вижу, многие родители очень поддерживают (некоторые даже специально ради этого учителя пришли в класс). Надеюсь, она заберёт заявление об уходе, которое написала после этой ситуации.

Также Евгения Уваркина добавила, что сделала замечание директору школу, которая не предотвратила конфликт. На следующей неделе планируется провести заседание Ассамблеи родительской общественности. На нем обсудят участие родительских комитетов, классных руководителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и организацию помощи таким семьям. 

Фото: http://www.school21-lipetsk.ru/

18 977
#школа #поборы

Комментарии (18)

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гость

3 минуты назад
Гость, не раскачивай лодку , сказал Артамонов , сказали скинуться ,скидывайся . Уваркина , Бедрова , Лежнев ,не против.
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Шмель

5 минут назад
Миллионерам,у которых много лишних денег и не куда их деть,пусть и помогают всем школам,зачем вымогать у детей,их родитей которые имеют маленький доход,Уваркина не бедная,пусть и помогает всем .....
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Гость

5 минут назад
Почему в школах и классах все вопросы решают кучка подхолимов а в частности РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ? А не решается проблемы всем классом но общем собрании? И до каких пор будет то что захочет учитель,зам,директор. И всё равно кто пойдёт против этих предложений дети станут изгоями ( и это проверено).
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Офигеть

8 минут назад
Почему народ вечно что то должен?Я вот например ничего не у кого не занимал!
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Обязанность школы

8 минут назад
предоставить комфортное и безопасное нахождение детей в образовательном учреждении. Затрахали уже с этими поборами. Когда же вы, скоты насытитесь. В Сирию- миллиарды, друзьям диктатора Путина- миллиарды, чинушам- миллионы, народу- скрепы и поборы. Твари!
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Совпадение ?

9 минут назад
В департаменте образования администрации Липецка опровергают информацию в соцсетях о массовом отравлении детей в 21-й школе.Евгения Уваркина рассказала в своем Instagram о визите в школу №21. Мэру Липецка пришлось вмешаться в конфликт родителей школьников и преподавателей из-за травли детей тех, кто решил не сдавать деньги на оснащение класса.23.05.2013 13:12 Родители учеников 21-й школы Липецка не хотят шить школьную форму в навязанной фирме
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не стыдно

9 минут назад
тебе Уваркина? Дала команду вывешивать списки бедных родителей на всеобщее обозрение... Какое ты имеешь право издеваться над семьями которые живут от зарплаты до зарплаты??? Ты миллионерша, владелица заводов, полей и ферм, возьми и оплати приобретение оборудования для всех школ города! Слабо? То-то и оно, жадность это называется/// Вообще то как стыдно за нашу мэршу...
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111

10 минут назад
я, Видимо Уваркина этого не знает.Что не высказывание,то бред марозматика,живущего в мире фантазий и грёз.
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Житель

10 минут назад
Все это понятно, и правильно, единственное, а не слишком ли много мы стали должны?
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Ничему жизнь чинуш не учит.

13 минут назад
Прокуратурой Чувашской Республики проведена проверка по обращению родителя одного из обучающихся БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии о неправомерных действиях руководства данного учреждения. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об образовании, о благотворительной деятельности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в неправомерном сборе родительским комитетом с законных представителей воспитанников одной из групп школы денежных средств на нужды школы без оформления каких-либо документов и учета их материального положения.
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