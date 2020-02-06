Общество
34 минуты назад
Евгения Уваркина:«Нет ничего плохого в том,чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребёнок»
Мэр Липецка разбиралась в травле детей из-за отказа их родителей платить школьные поборы.
Евгения Уваркина рассказала в своем Instagram о визите в школу №21. Мэру Липецка пришлось вмешаться в конфликт родителей школьников и преподавателей из-за сбора денег на оснащение класса. Евгения Уваркина уверена, что погасить конфликт реально.
-. Родители и педагоги перестали слышать друг друга, что привело к серьёзному конфликту, разделило мам и пап первоклассников на два лагеря. Большая часть родителей решила приобрести дополнительное оборудование в класс (кулер и принтер), некоторые не смогли участвовать в этом из-за трудной жизненной ситуации. Члены родительского комитета заверяют: принудительных сборов нет. Но те, кто не смог внести средства, считают, что к их детям стали относиться плохо. Как мама четырех школьников, я понимаю, что нет ничего плохого в том, чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребёнок, тем более, что воспитание и обучение – совместная работа родителей и учителей. Но с другой стороны, никто не имеет права принуждать к помощи - ни педагоги, ни члены родительского комитета, - уверена мэр Липецка. - Сегодня мы все вместе поговорили. Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь, в первую очередь, от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут. Дети всегда берут пример с нас, и самое лучшее воспитание - это собственный пример. Классного руководителя, вижу, многие родители очень поддерживают (некоторые даже специально ради этого учителя пришли в класс). Надеюсь, она заберёт заявление об уходе, которое написала после этой ситуации.
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Также Евгения Уваркина добавила, что сделала замечание директору школу, которая не предотвратила конфликт. На следующей неделе планируется провести заседание Ассамблеи родительской общественности. На нем обсудят участие родительских комитетов, классных руководителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и организацию помощи таким семьям.
Фото: http://www.school21-lipetsk.ru/
-. Родители и педагоги перестали слышать друг друга, что привело к серьёзному конфликту, разделило мам и пап первоклассников на два лагеря. Большая часть родителей решила приобрести дополнительное оборудование в класс (кулер и принтер), некоторые не смогли участвовать в этом из-за трудной жизненной ситуации. Члены родительского комитета заверяют: принудительных сборов нет. Но те, кто не смог внести средства, считают, что к их детям стали относиться плохо. Как мама четырех школьников, я понимаю, что нет ничего плохого в том, чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребёнок, тем более, что воспитание и обучение – совместная работа родителей и учителей. Но с другой стороны, никто не имеет права принуждать к помощи - ни педагоги, ни члены родительского комитета, - уверена мэр Липецка. - Сегодня мы все вместе поговорили. Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь, в первую очередь, от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут. Дети всегда берут пример с нас, и самое лучшее воспитание - это собственный пример. Классного руководителя, вижу, многие родители очень поддерживают (некоторые даже специально ради этого учителя пришли в класс). Надеюсь, она заберёт заявление об уходе, которое написала после этой ситуации.
⠀
Также Евгения Уваркина добавила, что сделала замечание директору школу, которая не предотвратила конфликт. На следующей неделе планируется провести заседание Ассамблеи родительской общественности. На нем обсудят участие родительских комитетов, классных руководителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и организацию помощи таким семьям.
Фото: http://www.school21-lipetsk.ru/
гость
Шмель
Гость
Офигеть
Обязанность школы
Совпадение ?
не стыдно
111
Житель
Ничему жизнь чинуш не учит.