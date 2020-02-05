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Участницы драки в Данковском лицее ходят на уроки под конвоем педагогов

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#избиение #школа
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Участницы драки в Данковском лицее ходят на уроки под конвоем педагогов

В ославившейся на всю страну школе, где две восьмиклассницы избили и унизили шестиклассницу, приняты беспрецедентные меры пресечения подросткового хулиганства.

Как уже писал GOROD48, в социальной сети было размещено жуткое видео, на котором две школьницы избивают и глумятся над девочкой, ставшее предметом разбирательств чиновников и правоохранительных органов. По результатам проверки районная администрация расторгла трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района Галиной Каменихиной и с директором лицея, также снята с классного руководства учитель восьмиклассниц, избивавших ученицу 6-го класса.

Но на этом горячая фаза конфликта не закончилась. Данковская полиция теперь разбирается с действиями других школьниц, решивших проучить обидчиц шестиклассницы: девочки в ходе «воспитательной беседы» перегнули палку и применили к виновным физические методы воздействия.

Лихорадит и коллектив учебного учреждения, из которого ушла директор: некоторые учителя и члены родительской общественности создали петицию в поддержку директора лицея, которую уже подписали без малого две тысячи человек. В петиции говорится следующее: «В свободное от занятий время невоспитанные и не думающие о последствиях дети устроили драку и выложили все в интернет. Но виноватой выставили совершенно непричастную к происходящему директора ...». Вчера же в соцсети была распространена информация о том, что все учителя лицея написали заявления об увольнении в знак поддержки директора лицея.

- Вчера вечером в лицее, в котором учатся участницы конфликта, прошло родительское собрание, инициированное несколькими учителями, несогласными с увольнением директора, - сообщил GOROD48 глава администрации Данковского района Валерий Фалеев.

На собрание пришло порядка 400 мам, пап, бабушек и дедушек учеников лицея (в нем учится 800 детей). Получасовая встреча была похоже на нижегородское вече. В основном требования родителей сводились к одному: верните директора и не трогайте учителей.

- Я слышал, что некоторые учителя написали заявления на увольнение, но ни одного такого документа не видел. Сегодня утром все учителя были на своих местах - учебный процесс не нарушен. Также под контролем педагогов - все ставшие участниками конфликтов девочки. Задача педагогов - взять ситуацию под контроль. Поэтому принято решение приводить этих школьниц в лицей и сопровождать их домой силами учительского коллектива, - сказал Валерий Фалеев.

По словам главы администрации Данковского района, директор лицея самостоятельно приняла решение уйти с работы, так как, по ее словам, не имела морального права после такого ЧП занимать руководящую должность. Но ей, хорошему учителю и организатору, будет предложена равноценное место работы.
46 2987
#избиение #школа
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Комментарии (46)

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Татианп

2 минуты назад
Ксю, правильно. У них родители есть и пусть и сопровождают. Или в специнтернат отпраить
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Гость

2 минуты назад
Гена, Ты не прав!!! Раньше учителя указкой О.т.п.и.з.д.я.т, придешь домой, пожалуешься, а тебе еще и дома от родителей добавится... Поэтому учителя были, как вторые родители...
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Татиана

4 минуты назад
Правильным будет взыскать штраф с родителей и ещё взыскать с них за марпльное причинение вреда. Тогда другие родители задумаются и будут больше внимание уделять воспитанию детей.
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Гость

7 минут назад
Уберите это видео ,ведь смотреть невозможно, инфаркт можно получить.
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бабушка

11 минут назад
Почему страдают другие люди из-за таких выродок! Им еще охрану за счет школы выделите! Родители этих двух прошмандовок пусть радуются ,что умеют воспитывать таких идиоток. Мир сошел с ума!
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Гена

18 минут назад
Отчислить из школы, им уже по 16 лет можно уголовное дело возбуждать. А директор не причём, сё час замечание делать нельзя детям, а то втюрьму посадят. Раньше учителя указкой. О. Т. П. И. З. Д. Я. Т.. И дети как шёлковые, а щас терпил строют из себя.
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Кузьма

18 минут назад
Куда смотрит смотрящий? На стакан или на член.
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Ка

19 минут назад
Нужно их тоже также уродок сажать
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Гы гы

20 минут назад
Этих тварей ещё и охраняют.
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молодой тупняк

21 минуту назад
Татьяна, а как самим меняться то?! меня вот в детстве воспитывали в отдельных случаях ремнём, объясняли что старших надо уважать и уступать место в автобусах, слабых защищать, попавших в беду выручать, а женщин в моей семье поколениями не били, отец и дед мне говорили что я человек, а не животное и бить женщину считается самым серьёзным преступлением в нашей семье, так как физически она слабее и только животное а не человек может бить женщину, меня учили что к женщинам есть другие подходы разрешающие конфликты, росли мы на улице и там всякое бывало, не считая спортивных состязаний, приходилось и бедокурить и от участкового бегать, но старших, учителей мы уважали, всегда уступали место в автобусе и были вежливы. Так что воспитание должно быть в семьях, в ремне нет ничего страшного, если родители конечно не ради издевательств его применяют. Моё воспитание не раз играло со мной злую шутку, за моральную справедливость я отвечал перед законом защищая слабых и женщин, зверушек
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