сегодня, 09:50
Участницы драки в Данковском лицее ходят на уроки под конвоем педагогов
В ославившейся на всю страну школе, где две восьмиклассницы избили и унизили шестиклассницу, приняты беспрецедентные меры пресечения подросткового хулиганства.
Но на этом горячая фаза конфликта не закончилась. Данковская полиция теперь разбирается с действиями других школьниц, решивших проучить обидчиц шестиклассницы: девочки в ходе «воспитательной беседы» перегнули палку и применили к виновным физические методы воздействия.
Лихорадит и коллектив учебного учреждения, из которого ушла директор: некоторые учителя и члены родительской общественности создали петицию в поддержку директора лицея, которую уже подписали без малого две тысячи человек. В петиции говорится следующее: «В свободное от занятий время невоспитанные и не думающие о последствиях дети устроили драку и выложили все в интернет. Но виноватой выставили совершенно непричастную к происходящему директора ...». Вчера же в соцсети была распространена информация о том, что все учителя лицея написали заявления об увольнении в знак поддержки директора лицея.
- Вчера вечером в лицее, в котором учатся участницы конфликта, прошло родительское собрание, инициированное несколькими учителями, несогласными с увольнением директора, - сообщил GOROD48 глава администрации Данковского района Валерий Фалеев.
На собрание пришло порядка 400 мам, пап, бабушек и дедушек учеников лицея (в нем учится 800 детей). Получасовая встреча была похоже на нижегородское вече. В основном требования родителей сводились к одному: верните директора и не трогайте учителей.
- Я слышал, что некоторые учителя написали заявления на увольнение, но ни одного такого документа не видел. Сегодня утром все учителя были на своих местах - учебный процесс не нарушен. Также под контролем педагогов - все ставшие участниками конфликтов девочки. Задача педагогов - взять ситуацию под контроль. Поэтому принято решение приводить этих школьниц в лицей и сопровождать их домой силами учительского коллектива, - сказал Валерий Фалеев.
По словам главы администрации Данковского района, директор лицея самостоятельно приняла решение уйти с работы, так как, по ее словам, не имела морального права после такого ЧП занимать руководящую должность. Но ей, хорошему учителю и организатору, будет предложена равноценное место работы.
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