Общество

18 минут назад

Людмила Летникова очутилась в Минздраве РФ

5 593
#медицина #отставка
Людмила Летникова очутилась в Минздраве РФ

Бывший вице-губернатор Липецкой области возглавила профилактический департамент министерства.

Новым руководителем департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава в январе была назначена бывший заместитель главы администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики Людмила Летникова. Она сменила ушедшего в отставку после года службы Алексея Киселева-Романова. Людмила Летникова в новой должности уже успела поприветствовать своих бывших коллег-врачей из Липецкой области. Как директор департамента она вела онлайн-семинар, который транслировали в управлении здравоохранения Липецкой области. Большинство присутствующих в зале были удивлены, так как не ожидали, что их бывшая начальница «всплывет» на столь высокой должности.

Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава РФ был создан в 2015 году. Новое ведомство в структуре Минздрава открыли по поручению Вероники Скворцовой. Основной функцией департамента ставили выработку государственной политики в сфере общественного здоровья, прежде всего речь идет о снижении потребления табака и алкоголя, стимулировании здорового питания и физической активности.

В ноябре 2018 года Людмила Летникова получила отставку с поста вице-губернатора, ответственного за вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики и заняла должность советника главы области. Примечательно, что первая отставка Летниковой произошла на следующий день после встречи врио главы Липецкой области с врачами региона. В феврале 2019 года Летникову уволили и с поста советника губернатора, куда ее определили после увольнения с должность вице-губернатора. Февральская отставка стала следствием презентации администрацией области амбициозного плана по модернизации региональной системы здравоохранения (за ближайшие годы в нее собираются влить 10 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов). Летникова тогда уходила из администрации Липецкой области на должность заведующей кафедрой акушерства и гинекологии в Воронежском государственном медицинском университете.

Людмила Летникова родилась в 1963 году в Ельце. В 1987 году окончила Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко. В 1988 – 2005 гг. – врач-акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением «Усманская центральная районная больница». В 2005 – 2011 гг. – заведующая гинекологическим отделением ГУЗ «Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр».С марта по сентябрь 2011 года – первый заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области. Затем – начальник управления здравоохранения Липецкой области. С декабря 2015 года по 7 ноября 2018 года заместитель главы администрации Липецкой области.
5 593
#медицина #отставка

Комментарии (5)

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ДА УЖ

3 минуты назад
Цэ Европа сынок.
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Не удивлен

7 минут назад
В России все устроено наоборот-через жопу.
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нянька

9 минут назад
То в Липецке медицина была в расцвете,теперь по всей стране расцветет,Лечитесь мочой на раны и огурцами в зад при гемморое.
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Серый

10 минут назад
Все дерьмо из провинций в Москву лезет. Их сажать надо .
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Народная мудрость.

12 минут назад
Не тонет.
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