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Видео с избиением шестиклассницы проверит прокуратура

12 2636
#избиение
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Видео с избиением шестиклассницы проверит прокуратура

Девочку избили и унизили две восьмиклассницы.

Данковская межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку по факту избиения шестиклассницы старшими девочками. Видеозапись избиения прокуратура обнаружила на страницах «ВКонтакте».

- Прокуратура выявила факт размещения видео, на которых запечатлено оскорбительное и унизительное обращение с учащейся младших классов одной из школ Данкова со стороны группы восьмиклассниц. В этой связи прокуратура  инициировала доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Кроме того, межрайонной прокуратурой проводится проверка в отношении администрации школы, районного отдела образования , органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся.

По данным GOROD48, избитая девочка и ее обидчицы учатся в данковском лицее №4.  


12 2636
#избиение
4

Комментарии (12)

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Мама

1 минуту назад
Как страшно отправлять ребёнка в школу! Мне кажется детей, которые применяют насилие, нужно сразу изолировать от нормальных!!!!!
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Валетов

1 минуту назад
Житель, А ещё чтобы родители машину продали , чтобы деньгами дело замять! Раньше таких на Усмань отправляли и привет!
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уав

15 минут назад
отпетушителю отдайте
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-

18 минут назад
отдайте их педофилам
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indezit

20 минут назад
Конченное путинское поколение, рождённых в духовной разрухе и нищете
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Молодцы

23 минуты назад
Деффки * выживать в суровых условиях
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Вот мокрощелки то

29 минут назад
Эх нет у этой девочки сестры одинадцатикласницы
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Коренная липчанка

29 минут назад
Исключить из школы и в колонию, прошения таким мразям нет
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Житель

33 минуты назад
Показали бы их потом, когда в кабинете будут сидеть и сопли жевать. Тут то они герои
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кокс

36 минут назад
я вообще как-то не воспринимаю когда девочки дерутся для меня это дико.
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