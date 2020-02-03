Видео с избиением шестиклассницы проверит прокуратура

Девочку избили и унизили две восьмиклассницы.

Данковская межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку по факту избиения шестиклассницы старшими девочками. Видеозапись избиения прокуратура обнаружила на страницах «ВКонтакте».



- Прокуратура выявила факт размещения видео, на которых запечатлено оскорбительное и унизительное обращение с учащейся младших классов одной из школ Данкова со стороны группы восьмиклассниц. В этой связи прокуратура инициировала доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Кроме того, межрайонной прокуратурой проводится проверка в отношении администрации школы, районного отдела образования , органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся.



По данным GOROD48, избитая девочка и ее обидчицы учатся в данковском лицее №4.





