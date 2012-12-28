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Происшествия
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сегодня, 13:06
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Железнодорожника подозревают в получении взятки
По данным следствия, он получил 220 тысяч рублей за согласование техдокументации.
По данным следствия, в октябре - ноябре 2024 года железнодорожник, действуя в интересах коммерческой организации, разработал и способствовал беспрепятственному согласованию инструкции организации движения на пути необщего пользования и другую техдокументацию с комиссией железнодорожной компании. За свои услуги он получил переводом на банковский счет более 220 тысяч рублей.
«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.
Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью сбора доказательств», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Санкция вменяемой железнодорожнику статьи УК РФ предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы.
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