Железнодорожника подозревают в получении взятки

По данным следствия, он получил 220 тысяч рублей за согласование техдокументации.



Елецким подразделением СК возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника по безопасности движения поездов и охраны труда железнодорожной компании, подозреваемого в получении крупной взятки.По данным следствия, в октябре - ноябре 2024 года железнодорожник, действуя в интересах коммерческой организации, разработал и способствовал беспрепятственному согласованию инструкции организации движения на пути необщего пользования и другую техдокументацию с комиссией железнодорожной компании. За свои услуги он получил переводом на банковский счет более 220 тысяч рублей.«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью сбора доказательств», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.Санкция вменяемой железнодорожнику статьи УК РФ предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы.