Успехи единоборцев, громкий футбольный трансфер и спортивная Масленница (ФОТО, ВИДЕО)

Наш рейтинг самых значимых спортивных событий Липецкой области минувшей зимы.

Сегодня мы решили подвести спортивные итоги ушедшей зимы, а именно – составили рейтинг из 10 самых крутых спортивных событий в Липецкой области в течение «белого сезона».

10-е место

Липецкий тренер не затерялся в элите единоборств







Работающий в «Динамо» наставник Андрей Шишкин попал на самый настоящий «бойцовский Олимп» - стал участником зимнего сбора тренерско-преподавательского состава Международной федерации рукопашного боя (HSIF). Туда приглашались только «самые-самые», и Шишкин, безусловно, был достоин такой части. Ведь он является мастером спорта по трем (!) видам единоборств – самбо, дзюдо и рукопашному бою. По итогам сбора липчанин не только повысил свое мастерство, но и получил сертификат HSIF

9-е место

Руководить дублем «Металлурга» будет экс-игрок московского «Спартака»







В прошлом году «Металлург-М», будучи самой молодой и неопытной командой в первенстве «Черноземья», занял в турнире последнее место. Сказалось и то, что команда несколько лет не выступала в третьем дивизионе.

Теперь же за свой резерв в футбольном клубе взялись основательно – к тренировкам приступили еще с осени, а наставником назначили Дмитрия Бугакова, одного из лучших воспитанников липецкого футбола, сыгравшего не один десяток матчей в высшем дивизионе (нынешней РФПЛ), в том числе в составе московского «Спартака» в 2001 году. Бугаков-игрок в свое время брал уроки у тренера Олега Романцева. Посмотрим, сумеет ли он привить спартаковский футбол молодому липецкому поколению.

8-е место

Мини-футбольный ЛГТУ-Липецк: дела хуже некуда







Пример, как загубить порученное тебе дело, продолжает показывать мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк». Дошло до того, что перед игрой в Астрахани команда пришла в гостиницу… пешком – все из-за того, чторуководство арендовало автобус, который сломался по дороге. Липчане находятся в подвале турнирной таблицы высшей лиги, переписав все клубные антирекорды. К пример «ЛГТУ-Липецк» является абсолютным рекордсменом (конечно, с приставкой «анти») по числу пропущенных мячей. В 19-ти матчах их уже 120!

7-е место

«Серебряные» тхэквондистки







В первенстве России по тхэквондо среди юношей и девушек 15-17 лет «серебряные» медали завоевали две наши землячки – Ирина Мещерякова (46 кг) Виктория Овчинникова (59 кг). Это значит, что есть последовательницы у победительницы первых Всемирных юношеских Олимпийских Игр Анастасии Мозловой (Валуевой). Хочется пожелать нашему тхэквондо дальнейших успехов – в том числе, выезжать на крупных соревнованиях не только на женских плечах.

6-е место

Пробы сил в ММА







Рукопашный бой, джиу-джитсу, панкратион – в этих видах спорта воспитанники известного липецкого тренера Игоря Воротынцева и его учеников давно зарекомендовали себя, как одни из сильнейших в стране. А вот в смешанных единоборствах ММА липчане пока делают первые шаги. Оттого «серебряная» медаль Вадима Зуева и «бронза» Сергей Хомуткова в турнире «Илья Муромец» в Воронеже сверкают особенным светом – тем самым, который будет вести нас к новым победам. Ведь за ММА в Липецке взялись всерьез, и за первыми победами обязательно последуют другие.

5-е место

Липчанин впервые стал призером первенства России по бильярду







14-летний Артем Неверов стал «бронзовым» первенства России среди юношей и девушек (до 16 лет) по бильярдному спорту в Воронеже. Достижение ученика Алксандра Митина вполне можно назвать историческим. До него никто из наших земляков не поднимался на пьедестал почета юношеских первенств страны. В 2000-х Армен Габриэлян завоевывал «серебро» первенства мира, но он в тот момент выступал за Армению. Поэтому до сих пор лучшим результатом подрастающего поколения липецких мастеров кия считалась победа Аркадия Екидина в чемпионате ЦФО.

4-е место

ХК Липецк завершил регулярный чемпионат на третьем месте







Согласитесь, даже самые преданные и оптимистичные любители хоккея перед началом сезона вряд ли ожидали такого успеха. Но липецкая команда по ходу сезона прибавляла от матча к матчу, а завершила «регулярку» крутой, как вираж хоккейных коньков, победной серией – два выигранным матча в гостях у «СКА-Варягов» (2-е место по итогам сезона) и две победы в Твери. Вторая «виктория» над «Тверичами» войдет в историю: наша команда проигрывала – 1:3, но сумела в третьем периоде забросить три шайбы, которые и принесли ей итоговое третье место.

Лучшим бомбардиром турнира стал наш Андрей Мещеряков, который в 36 матчах набрал 63 (25+38) очков.

К слову, победитель «регулярки» пензенский «Дизелист» набрал 76 очков, а наша команда – 73, всего на три меньше. Невольно закрадывается мысль – эх, сыграть бы по ходу турнира удачнее пару матчей и… Словом, аппетит приходит во время еды. Сейчас команда Сергея Рыбина доказывает свою состоятельность уже в плей-офф, где счет в серии с «Россошью» 2-0 в нашу пользу.

3-е место

Лыжня России собрала 5 тысяч липчан







Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» - это всегда праздник. На «Лыжню России» у поселка Романово Липецкого района вышли более 5 тысяч липчан. Участники отметили, что им повезло и с погодой – легкий морозец подгонял, а сама трасса была практически идеальной. Победу уже пятый год подряд (!) одержал Александр Дяьконов, который в беседе с GOROD48 посвятил эту «викторию» своей невесте Кристине.

2-е место

«Металлург» сделал самое громкое приобретение во втором дивизионе







Многие клубы зоны «Центр» зимой растеряли своих лидеров. К примеру, лучший бомбардир (16 голов в 16-ти матчах) турнира Иван Сергеев перешел из «Строгино» в выступающий в ПФЛ «Тамбов». А «Металлург» сделал самый сильный «ход конем» на трансферном рынке не только в «Центре», но и, пожалуй, во всей второй лиге. К родным пенатам вернулся опытный Роман Врйдель, в свое время начавший карьеру в родном «Металлурге», а затем более 10 сезонов отыгравший в ФНЛ/первом дивизионе. Игрок такого уровня поможет липчанам в весенней части сезона – чем черт не шутит – повторить подвиг хоккеистов и финишировать в призовой «тройке». Как говорится, «а вам слабо»? Новая политика в «Металлурге» уже приносит свои плоды – вернулся Войдель, команда впервые за много лет поехала на заграничный сбор в Турцию, за прошлый год «сталевары» провели более 100 выездных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и футбола в учебных заведениях, оздоровительных лагерях, предприятиях. Осталось подкрепить это малыми медалями первенства России, и можно юудет в полный голос говорить о ренессансе в липецком футболе.

1-е место

Спортивная Масленица







Собственно, этот материал – это тоже своеобразные проводы зимы. Провожать зимушку можно по разному: к примеру, в парке Победы на Масленицу липецкая областная федерация синкекусинкай устроила отдельные свои собственные проводы зимы – со спортивным уклоном. Как можно устроить спортивные проводы зимы? А очень просто: ни капли спиртного, количество спортивных конкурсов зашкаливало. В перетягивании каната приняли участие все: сначала дети разных возрастов, затем – взрослые.







Даже дамы в шубах и дубленках вняли шутливым, но настойчивым и действенным просьбам организаторов и устроили соревнования по перетягиванию между собой! По 25 женщин с обеих сторон тянули канат.

Мероприятие получилось массовым, собрало несколько сотен участников и никого не могло оставить равнодушным. Кстати, прошло оно при поддержке Фонда президентских грантов.





Зима была предана огню, а заряда бодрости всем гостям хватило надолго. Устраивать проводы зимы можно и по-олимпийски!













