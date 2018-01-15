Молодежь «Металлурга» будет тренировать экс-футболист московского «Спартака»

Кроме того, у команды появится отдельный врач и будут проведены сборы.

У «молодежки» «Металлурга» новый тренер: контакт сроком на один год заключен с Дмитрием Бугаковым, до этого исполнявшим обязанности помощника главного тренера «Металлурга-М».

Прежний наставник дублеров Геннадий Коркин будет помогать тренерскому штабу основной команды в качестве аналитика.

Напомним, что в прошлом году молодежный состав «Металлурга» после длительного перерыва возобновил выступления в третьем дивизионе, но в первый год липчане заняли последнее место в первенстве «Черноземья». Причин такого выступления несколько: наша команда была одной из самых молодых в турнире даже по сравнению с дублерами из других городов; «Металлург-М» приступил к тренировкам всего за две недели до старта соревнований. Теперь же молодые «сталевары» стараются не «наступить второй раз на одни и те же грабли»: команда тренируется с осени.

Дмитрий Бугаков заявил, что приложит все силы для того, чтобы дубль в предстоящем сезоне выступил удачнее, а резервами для роста команды назвал усиленную тренировочную работу и деятельность тренерского штаба. К слову, кандидатуры помощников Бугакова станут известны позднее.

Дубль «Металлурга» ждет и другие изменения. Как заявил генеральный директор ФК «Металлург» Антон Копышов, клуб приступил к поиску врача, который будет заниматься с дублирующим составом. Кроме того, «молодежка» будет проходить тренировочные сборы на загородной базе клуба в «Парусе».

В «Металлурге» делается ставка на местных воспитанников, поэтому роль дублирующего состава нельзя недооценивать. К слову, первый вопрос, который задал руководству в новом качестве Дмитрий Бугаков заключался в возможности скорейшей координации деятельности и тренировочного процесса с наставником основной команды Сергеем Машниным.

Дмитрий Бугаков воспитанник СДЮШОР «Металлург». В составе «Металлурга» в 1997-98 и 2007 гг. провел 47 матчей в первенствах страны (первый и второй дивизионы), забил 1 гол. Сыграл за «красно-черных» и 5 матчей в Кубке России. Так же выступал за саратовский «Сокол», белгородский «Салют-Энергию». Пиком его карьеры стало приглашение Олегом Романцевым в московский «Спартак», за который он сыграл 5 матчей в 2001 году. Был внесен в спартаковскую заявку на матчи Лиги чемпионов, но на поле в главном клубном турнире Европы не выходил.

Любопытно, что в середине 2000-х дубль «Металлурга» тренировал отец Дмитрия Владимир Бугаков.