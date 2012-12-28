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Обманувший Центр занятости более чем на 613 000 рублей рязанский бизнесмен получил три года условно
Происшествия
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55 минут назад
Обманувший Центр занятости более чем на 613 000 рублей рязанский бизнесмен получил три года условно
Учредитель и директор ООО «Форвард» осуждён за хищение более 600 тысяч рублей бюджетных средств через фиктивное обучение безработных.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в первой половине 2023 года бизнесмен заключил с Центром занятости населения Липецкой области три государственных контракта на профессиональное обучение безработных граждан по программам «Водитель погрузчика» в Ельце, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в Добринке и «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» в Чаплыгине.
Обучение должно было проходить очно без применения дистанционных технологий. Однако фактически теоретические и практические занятия не проводились: исполнитель контракта зарегистрирован и ведёт деятельность в соседнем регионе, представительств на территории Липецкой области не имеет.
Например, в Добринке слушатели собирались лишь единожды, после чего им предоставили доступ к сайту Гостехнадзора для самостоятельного решения тестов онлайн. Несмотря на отсутствие реального обучения, ООО «Форвард» выдало свидетельства об окончании курсов, которые давали право допуска к экзаменам на получение удостоверения тракториста-машиниста категорий «В» и «С». Позже эти корочки о прохождении обучения через суд признали недействительными.
Но при этом в Центр занятости ООО «Форвард» были предоставлены подложные отчётные документы — приказы о зачислении, табели посещаемости, протоколы аттестационных комиссий и анкеты, — на основании которых из бюджета Липецкой области на счёт ООО «Форвард» были перечислены более 613 тысяч рублей. Деньгами директор фирмы распорядился по своему усмотрению.
В суде мужчина вину признал и добровольно возместил весь причинённый ущерб.
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