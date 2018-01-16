Исторические событие: липецкий школьник впервые стал призером первенства России по бильярду (ФОТО)

Артем Неверов одержал пять побед и потерпел два поражения в Воронеже.

Золотые страницы истории липецкого бильярда переписал 14-летний Артем Неверов. Ученик школы №2 и воспитанник тренера Александра Митина в Воронеже занял 3-е место в первенстве России.

Достижение Неверова вполне можно назвать историческим. До него никто из наших земляков не поднимался на пьедестал почета юношеских первенств страны. В 2000-х Армен Габриэлян завоевывал «серебро» первенства мира, но он в тот момент выступал за Армению. Поэтому до сих пор лучшим результатом подрастающего поколения липецких мастеров кия считалась победа Аркадия Екидина в чемпионате ЦФО.

В «столице Черноземья» Неверов играл в «свободную пирамиду »среди юношей 13-16 лет и сполна вкусил радость побед и горечь отдельных неудач.

Как рассказал GOROD48 тренер бильярдиста Александр Митин, жребий уже на старте свел его ученика с сильным противников Елисеем Ануфриевым из Новосибирска. Неверов вел по партиям – 3:1, но позволил конкуренту сравнять счет и в решающей седьмой партии уступил с минимальным счетом. Соперники отправили в лузы по семь шаров, и в решающем розыгрыше победный восьмой шар загнал в цель Ануфриев. Липчанин уступил – 3:4 и вынужден был перейти в нижнюю сетку турнира.

А вот здесь Неверов разыгрался уже не на шутку, одержав пять побед подряд!

Характерно выступление Неверова в 1/8 финала против Егора Буслаева из Владимира. Две партии ученик Митина выиграл «с кия», то есть загнал в лузу 8 шаров подряд, не дав сопернику даже вступить в игру. Итог – победа со счетом 4:1.

В четвертьфинале против рязанца Ивана Алпатова Неверов «с кия» выиграл уже три партии, а общий счет – те же 4:1.

Артем вышел в полуфинал, где в итоге уступил Владиславу Гришаеву из Челябинска – 0:4. Впрочем, счет не отражает всего накала борьбы. Преимущество соперника составляло всего несколько шаров. Первые две партии завершились в пользу уральца – 8:5. 8:7…

Гришаев в финале уступил Антону Виноградову из Владимира, ставшему победителем – 4:5. Неверов же занял 3-е место.



Призеры турнира. Неверов второй слева.



Всего в Воронеже выступали семеро наших земляков. Лилия Панова среди девушек поделила места с 5 по 8-е; Дмитрий Бугро (тренер Митин) и Аркадий Екидин (тренер Армен Габриэлян) среди юношей 13-16 лет финишировали на 9-16-й позициях. Алина Куприкова, Владислав Анисимов и Павел Бизяев высоко в турнирной сетке не поднялись.

Всего в турнире участвовали 239 человек.





