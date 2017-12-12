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Липчане в ММА: победы, поражения и первые медали (ФОТО)

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#ММА #смешанные единоборства
Липчане в ММА: победы, поражения и первые медали (ФОТО)

Наши бойцы неплохо выступили в Воронеже.

Липецкие спортсмены завоевали медали в турнире по смешанным единоборствам (ММА) «Илья Муромец» среди юношей 16-17 лет в Воронеже. Наш город представляли воспитанники известной школы единоборств.

Мощно начал соревнования наш Вадим Зуев, который в первом бою отправил в нокаут соперника из Самары. Липчанин вышел в финал, но в решающем бою уступил спортсмену из Тамбова Владимиру Алексееву. Итог – «серебряная» медаль.

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Сергею Хомуткову в первом бою пришлось выдержать серьезный экзамен в виде поединка с представителем хозяев, воронежским спортсменом. Липчанин проявил мастерство и волю к победе, выиграв непростой бой.

В полуфинале наш спортсмен встречался с Петром Паком (клуб «Камчатка»), проделавшему неблизкий путь из Петропавловска-Камчатского. В итоге гость с востока одержал победу, а впоследствии и стал победителем соревнований. Хомутков же получил «бронзовую» медаль.

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Сервер Ахметов тоже выступал в Воронеже, но до пьедестала почета не добрался.

Смешанные единоборства по правилам ММА (именно в этом виде блистал последний император Федор Емельяненко) сравнительно недавно развиваются в Липецкой области. Тон в этом направлении в нашем регионе задают в основном воспитанники секций по рукопашному бою. Две медали на представительных воронежских соревнованиях стали подтверждением очередного шага вперед наших бойцов.

Подготовили призеров Игорь Воротынцев, Андрей Шишкин и Алан Качмазов.

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#ММА #смешанные единоборства

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