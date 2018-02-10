вчера, 20:44
Дела в липецком мини-футболе хуже некуда: в гостиницу в Астрахани команда пришла… пешком
Все происходящее можно описать одним словом - развал.
Рассказ о липецком мини-футболе напоминает анекдот, в котором пессимист уверен, что хуже уже не будет, а оптимист весело утверждает, что обязательно будет.
Завтра липецкая команда, занимающая последнее место в высшей лиге, должна провести календарный матч в Астрахани против «Хазара». Соперник идет на 12-м месте, но это вряд ли повысит шансы липчан, проигрывающих почти все матчи. Тем более, что на «ЛГТУ-Липецк» уже в дороге свалилась напасть. Как стало известно GOROD48, арендованный автобус по дороге сломался, и в итоге два километра до гостиницы игрокам пришлось идти пешком. Персонал отеля был немало удивлен, когда приезжая команда из далекого города притопала в гостиницу «на своих двоих». Врядли подобную ситуацию можно представить в солидной команде.
Прошлый матч, напомним, липчане проводили в Казани и проиграли «Ядрану» с двузначным счетом – 3:11.
«ЛГТУ-Липецк» - единственная команда высшей лиги, в воротах которой за 16 матчей побывало больше сотни (!) мячей – 104.
Ведущие игроки, которые есть в липецком мини-футболе – Шуклов, Зайцев, Истомин, Цыганков, Ведищев, Фигурчук и другие покинули команду. Многие – потому, что не хотят работать с нынешним руководством клуба.
На фото vk.com/mfc_yadran тренер Алексей Панфилов смотрит на игру своей команды.
Еще в рубрике
08.02.2018 12:50Спорт
Пиваркин
вася ситовский
valerafromsplus
Гости
Да чё
Футболёр