Спорт

вчера, 20:44

Дела в липецком мини-футболе хуже некуда: в гостиницу в Астрахани команда пришла… пешком

6 769
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
1
Дела в липецком мини-футболе хуже некуда: в гостиницу в Астрахани команда пришла… пешком

Все происходящее можно описать одним словом - развал.

Рассказ о липецком мини-футболе напоминает анекдот, в котором пессимист уверен, что хуже уже не будет, а оптимист весело утверждает, что обязательно будет.

Завтра липецкая команда, занимающая последнее место в высшей лиге, должна провести календарный матч в Астрахани против «Хазара». Соперник идет на 12-м месте, но это вряд ли повысит шансы липчан, проигрывающих почти все матчи. Тем более, что на «ЛГТУ-Липецк» уже в дороге свалилась напасть. Как стало известно GOROD48, арендованный автобус по дороге сломался, и в итоге два километра до гостиницы игрокам пришлось идти пешком. Персонал отеля был немало удивлен, когда приезжая команда из далекого города притопала в гостиницу «на своих двоих». Врядли подобную ситуацию можно представить в солидной команде.

Прошлый матч, напомним, липчане проводили в Казани и проиграли «Ядрану» с двузначным счетом – 3:11.

«ЛГТУ-Липецк» - единственная команда высшей лиги, в воротах которой за 16 матчей побывало больше сотни (!) мячей – 104.

Ведущие игроки, которые есть в липецком мини-футболе – Шуклов, Зайцев, Истомин, Цыганков, Ведищев, Фигурчук и другие покинули команду. Многие – потому, что не хотят работать с нынешним руководством клуба.

На фото  vk.com/mfc_yadran тренер Алексей Панфилов смотрит на игру своей команды.


6 769
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пиваркин

сегодня, 00:00
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
ответить

вася ситовский

вчера, 22:44
свинопас+дёма с лысым и компания=трындец всему и надолго, если не навсегда
ответить

valerafromsplus

вчера, 21:34
В ФК премьер-лиги его! В середняк таблицы!
ответить

Гости

вчера, 21:30
М у д а к самый настоящий! Взял команду разволил.
ответить

Да чё

вчера, 21:29
Вы на него смотрите ? Давно бы насовали в табло, как Берников в свои годы , да и всё!
ответить

Футболёр

вчера, 21:27
Сокол ч е р т и л а , видели чё натворил? Зато машину новую купил. Ну ну.......
ответить

Еще в рубрике

Липчанка взяла «серебро» в первенстве России по тхэквондо в олимпийской категории
#Тхэквондо
3
Липчанка взяла «серебро» в первенстве России по тхэквондо в олимпийской категории

вчера, 20:16

Спорт
К трассе «Лыжни России» пустят специальный автобус
#Лыжня России
8
К трассе «Лыжни России» пустят специальный автобус

вчера, 15:33

Спорт
Соревнования по панкратиону в «Динамо» посвятили 75-летию Сталинградской битвы (ФОТО)
#Панкратион
Соревнования по панкратиону в «Динамо» посвятили 75-летию Сталинградской битвы (ФОТО)

вчера, 13:07

Спорт
Липецкие стрелки открыли счет медалям в новом году
#Стендовая стрельба #Татьяна Барсук
2
Липецкие стрелки открыли счет медалям в новом году

вчера, 11:46

Спорт
Липчанки впервые стали чемпионками Европы по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)
#Джиу-джитсу
7
Липчанки впервые стали чемпионками Европы по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)

вчера, 11:27

Спорт
Супервозвращение на лед Дмитрия Куликова (ФОТО, ВИДЕО)
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
1
Супервозвращение на лед Дмитрия Куликова (ФОТО, ВИДЕО)

08.02.2018 12:50

Спорт