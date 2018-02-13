«Металлург» усилил состав известным футболистом (ФОТО)

Наша команда сделала, вероятно, самое громкое приобретение во второй лиге.

У липецких болельщиков есть повод для радости. Металлург» усилился, да кем – опытнейшим футболистом, блиставшим в Футбольной национальной лиге, а именно – воспитанником липецкого футбола 32-летний полузащитником Романом Войделем.

Роман тренировался с нашей командой две недели и уже принял участие в победном матче с «Тамбовом-М» (5:0). Сегодня стороны скрепили подписями свое желание дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Контракт подписан до конца сезона.

Сам Роман заявил, что испытывает радостные чувства по поводу возвращения в команду, в которой когда-то началась его славная карьера. Своей первоочередной задачей футболист назвал помощь «Металлургу» в том, чтобы занять более высокое место, а в перспективе ему хотелось бы поспособствовать, чтобы команда вернулась в ФНЛ.

Роман Войдель – один из самых успешных воспитанников липецкого футбола в «новейшей истории». Достаточно сказать, что он поработал с такими тренерами, как Валерий Карпин, Александр Побегалов, Сергей Павлов и т.д.

В 2003 – 2006 гг. он уже играл в «Металлурге», провел 90 матчей, забил 3 гола. Самый известный его мяч за «сталеваров» - в ворота столичного «Торпедо» (тогда клуба высшего дивизиона) в 1/8 финала Кубка России, позволивший липчанам свести домашний матч вничью – 1:1. Нынешний сезон начинал в ФНЛ в «Томи» (18 игр, 1 гол), но зимой покинул клуб. Так же играл в «Луче-Энергии» (Владивосток), «Шиннике» (Ярославль), «Балтике» (Калининград), «Уфе», «Роторе» (Волгоград), «Армавире». За его плечами 12 (!) сезонов в ФНЛ/первом дивизионе, в том числе рекорд среди липецких футболистов – 8 сезонов в ФНЛ подряд.