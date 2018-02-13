Спорт

сегодня, 10:54

«Металлург» усилил состав известным футболистом (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #Войдель
«Металлург» усилил состав известным футболистом (ФОТО)

Наша команда сделала, вероятно, самое громкое приобретение во второй лиге.

У липецких болельщиков есть повод для радости. Металлург» усилился, да кем – опытнейшим футболистом, блиставшим в Футбольной национальной лиге, а именно – воспитанником липецкого футбола 32-летний полузащитником Романом Войделем.

Роман тренировался с нашей командой две недели и уже принял участие в победном матче с «Тамбовом-М» (5:0). Сегодня стороны скрепили подписями свое желание дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Контракт подписан до конца сезона.

Сам Роман заявил, что испытывает радостные чувства по поводу возвращения в команду, в которой когда-то началась его славная карьера. Своей первоочередной задачей футболист назвал помощь «Металлургу» в том, чтобы занять более высокое место, а в перспективе ему хотелось бы поспособствовать, чтобы команда вернулась в ФНЛ.

Роман Войдель – один из самых успешных воспитанников липецкого футбола в «новейшей истории». Достаточно сказать, что он поработал с такими тренерами, как Валерий Карпин, Александр Побегалов, Сергей Павлов и т.д.

В 2003 – 2006 гг. он уже играл в «Металлурге», провел 90 матчей, забил 3 гола. Самый известный его мяч за «сталеваров» - в ворота столичного «Торпедо» (тогда клуба высшего дивизиона) в 1/8 финала Кубка России, позволивший липчанам свести домашний матч вничью – 1:1. Нынешний сезон начинал в ФНЛ в «Томи» (18 игр, 1 гол), но зимой покинул клуб. Так же играл в «Луче-Энергии» (Владивосток), «Шиннике» (Ярославль), «Балтике» (Калининград), «Уфе», «Роторе» (Волгоград), «Армавире». За его плечами 12 (!) сезонов в ФНЛ/первом дивизионе, в том числе рекорд среди липецких футболистов – 8 сезонов в ФНЛ подряд.

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#Футбол #"Металлург" #Войдель

Комментарии (7)

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Футбол

10 минут назад
А почему бы не пройтись по личностям, тем более они сами активно на это напрашиваются (см. фото и статью) и вообще, на минутку - эти личности публичные, сами себя обрекли. Так что не взыщите. Очередной ивент, запишите в актив.
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МЕТАЛ

17 минут назад
ТЕПЕРЬ МОЖНО ДЕЛАТЬ СТАВКИ НА МЕТАЛУРГ
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АНТИФУТБОЛ

сегодня, 12:48
Футбол, - (г. абрамов), разумеется надо приплести сюда зеновкина, копышова и секретаршу)) если не получается уж зацепить по другому, пройдитесь по личностям!!!
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Футбол

сегодня, 12:41
Антифутбол - ( г.зеновкин),, это Вы частенько пишите заметки в оф. группе ФК Вконтакте , не так ли? Ваше обилие восклицательных знаков везде и всюду зашкаливает, поработайте над стилем,
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АНТИФУТБОЛ

сегодня, 12:16
Роман, УСПЕХА!!! Отличная работа руководства клуба, за последние годы собрали, наверное самый сильный состав футболистов! Плюс усиление медицинской службы!!! Еще бы тренера поменять и вперед в ФНЛ!!!!
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Футбол

сегодня, 11:33
Роман, удачи! Отлично устроился копышев - усиливается доктором Ткаченко, Войделем - кого привел-привёз сам, не из прошлого "Металлурга", оплёвываемого нынешним "руководством" клуба ? (В зачёт не идут секретарша с зеновкиным - шутить недосуг чего-то).
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32?

сегодня, 11:32
ВЫ ШУТИТЕ? ЭТО ЖЕ ПЕНСИОНЕР ДЛЯ ФУТБОЛА!
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