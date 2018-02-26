Невероятный «кам-бэк» в Твери позволил МХК «Липецк» завершить чемпионат на 3-м месте

В плей-офф наша команда сыграет с "Россошью".

Сегодня липецкие хоккеисты провели заключительный матч регулярного первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. На чужом льду наша команда сумела в концовке вырвать победу над «Тверичами» - 4:3, и обеспечила себе лучший результат за всю историю выступлений в турнире – 3-е место!

Победу пришлось добывать «стиснув зубы», ведь по ходу матча наши парни проигрывали – 0:2 и 1:3.

Первый период грозил поставить крест на «бронзовых» надеждах нашей команды, которая на одно очко отставала от уже завершившего выступления ярославского «Локо-Юниора». Ведь на 9-й и 16-й минутах Илья Арсеньев и Григорий Егоров «пробили» нашего голкипера Илью Донченко, и на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

Отыгрываться липчане начали прямо с первых минут следующего периода. На 22-й минуте Александр Ковальский сократил отставание с передач наших лидеров Андрея Мещерякова и Павла Скуматова.

Правда, на 29-й минуте Андрей Демидов (третий в Западной конференции по голевым передачам) вновь установил двойное преимущество «Тверичей» - 3:1.

Эти неприятные для нас цифры горели на табло вплоть до 50-й минуте. А затем началось: разрыв сократил Александр Стрелковских: на 54-й минуте Глеб Ромащенко сравнял счет – 3:3.

Любопытно, что если бы основное время завершилось бы вничью и дело дошло бы до овертайма, то «Липецку» и «Тверичам» пришлось бы встретиться и в плей-офф. Но у липчан на кону стояло призовое место и, не дожидаясь финальной сирены, наша команда провела решающую атаку. Вновь отличились лучшие: Мещеряков и Ковальский записали на свой счет результативные передачи, а победную шайбу забросил Скуматов за три с половиной минуты до конца игры.

«Тверичи» в случае поражения опускались на 7-е место (а ведь по ходу турнира шли в «тройке»!), что их категорически не устраивало. Они пошли на штурм, за минуту с небольшим сняли вратаря и пытались повторить подвиг сборной России в сегодняшнем финале Олимпиады в Пхенчхане, но своего Никиты Гусева у них не нашлось. Итог – невероятная победа «Липецка»!

Тверская команда финишировала 7-й, а на 6-ю строчку поднялась «Россошь», которая в гостях «растерзала» «Северских Волков» - 7:3. Именно с «Россошью» и сыграет наша команда в плей-офф. Первые матчи пройдут в «Звездном» 3 и 4 марта.

Победитель турнира на Западе определился буквально в последнем матче, более того – в заключительной серии буллитов. «Дизелист» из Пензы в гостях взял верх над прямым конкурентом «СКА-Варягами» - 3:2 по буллитам и в последний момент вскочил на вершину.

Обратим внимание, что от двух сильнейших команд «Запада» липчан отделило всего 3 очка. Сыграть бы по ходу сезона удачнее в паре матчей и…

Результаты сегодняшних игр:

«Северские Волки» – «Россошь» – 3:7, «Тверичи» - МХК «Липецк» – 3:4, «СКА-Варяги» – «Дизелист» – 2:3, булл., «Полет» - ХК «Брянск» – 3:2, булл.

Итоговое положение команд

М Команда И В Во Вб Пб По П Р-Ш О 1 Дизелист 36 21 2 3 1 2 7 113-78 76 2 СКА-Варяги 36 23 1 0 3 2 7 143-76 76 3 МХК Липецк 36 21 3 1 0 2 9 139-107 73 4 Локо-Юниор 36 21 2 2 0 0 11 131-95 71 5 Белгород 36 19 1 0 2 1 13 116-99 62 6 Россошь 36 20 0 0 0 1 15 124-110 61 7 Тверичи 36 16 5 1 0 0 14 141-124 60 8 ХК Брянск 36 5 1 1 2 2 25 68-134 23 9 Полёт 36 5 0 2 1 1 27 89-174 21 10 Северск.Волки 36 2 0 2 3 4 25 85-152 17

В первом раунде плей-офф встречаются

«Дизелист» - ХК «Брянск»

«СКА-Варяги» - «Тверичи»

МХК «Липецк» - Россошь»

«Локо-Юниор» - Белгород»

Первые два матча пройдут на площадках команд указанных первым.

Фото пресс-службы ХК "СКА-Варяги".

