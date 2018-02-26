вчера, 18:54
Невероятный «кам-бэк» в Твери позволил МХК «Липецк» завершить чемпионат на 3-м месте
В плей-офф наша команда сыграет с "Россошью".
Сегодня липецкие хоккеисты провели заключительный матч регулярного первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. На чужом льду наша команда сумела в концовке вырвать победу над «Тверичами» - 4:3, и обеспечила себе лучший результат за всю историю выступлений в турнире – 3-е место!
Победу пришлось добывать «стиснув зубы», ведь по ходу матча наши парни проигрывали – 0:2 и 1:3.
Первый период грозил поставить крест на «бронзовых» надеждах нашей команды, которая на одно очко отставала от уже завершившего выступления ярославского «Локо-Юниора». Ведь на 9-й и 16-й минутах Илья Арсеньев и Григорий Егоров «пробили» нашего голкипера Илью Донченко, и на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.
Отыгрываться липчане начали прямо с первых минут следующего периода. На 22-й минуте Александр Ковальский сократил отставание с передач наших лидеров Андрея Мещерякова и Павла Скуматова.
Правда, на 29-й минуте Андрей Демидов (третий в Западной конференции по голевым передачам) вновь установил двойное преимущество «Тверичей» - 3:1.
Эти неприятные для нас цифры горели на табло вплоть до 50-й минуте. А затем началось: разрыв сократил Александр Стрелковских: на 54-й минуте Глеб Ромащенко сравнял счет – 3:3.
Любопытно, что если бы основное время завершилось бы вничью и дело дошло бы до овертайма, то «Липецку» и «Тверичам» пришлось бы встретиться и в плей-офф. Но у липчан на кону стояло призовое место и, не дожидаясь финальной сирены, наша команда провела решающую атаку. Вновь отличились лучшие: Мещеряков и Ковальский записали на свой счет результативные передачи, а победную шайбу забросил Скуматов за три с половиной минуты до конца игры.
«Тверичи» в случае поражения опускались на 7-е место (а ведь по ходу турнира шли в «тройке»!), что их категорически не устраивало. Они пошли на штурм, за минуту с небольшим сняли вратаря и пытались повторить подвиг сборной России в сегодняшнем финале Олимпиады в Пхенчхане, но своего Никиты Гусева у них не нашлось. Итог – невероятная победа «Липецка»!
Тверская команда финишировала 7-й, а на 6-ю строчку поднялась «Россошь», которая в гостях «растерзала» «Северских Волков» - 7:3. Именно с «Россошью» и сыграет наша команда в плей-офф. Первые матчи пройдут в «Звездном» 3 и 4 марта.
Победитель турнира на Западе определился буквально в последнем матче, более того – в заключительной серии буллитов. «Дизелист» из Пензы в гостях взял верх над прямым конкурентом «СКА-Варягами» - 3:2 по буллитам и в последний момент вскочил на вершину.
Обратим внимание, что от двух сильнейших команд «Запада» липчан отделило всего 3 очка. Сыграть бы по ходу сезона удачнее в паре матчей и…
Результаты сегодняшних игр:
«Северские Волки» – «Россошь» – 3:7, «Тверичи» - МХК «Липецк» – 3:4, «СКА-Варяги» – «Дизелист» – 2:3, булл., «Полет» - ХК «Брянск» – 3:2, булл.
Итоговое положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
Вб
|
Пб
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
Дизелист
|
36
|
21
|
2
|
3
|
1
|
2
|
7
|
113-78
|
76
|
2
|
СКА-Варяги
|
36
|
23
|
1
|
0
|
3
|
2
|
7
|
143-76
|
76
|
3
|
МХК Липецк
|
36
|
21
|
3
|
1
|
0
|
2
|
9
|
139-107
|
73
|
4
|
Локо-Юниор
|
36
|
21
|
2
|
2
|
0
|
0
|
11
|
131-95
|
71
|
5
|
Белгород
|
36
|
19
|
1
|
0
|
2
|
1
|
13
|
116-99
|
62
|
6
|
Россошь
|
36
|
20
|
0
|
0
|
0
|
1
|
15
|
124-110
|
61
|
7
|
Тверичи
|
36
|
16
|
5
|
1
|
0
|
0
|
14
|
141-124
|
60
|
8
|
ХК Брянск
|
36
|
5
|
1
|
1
|
2
|
2
|
25
|
68-134
|
23
|
9
|
Полёт
|
36
|
5
|
0
|
2
|
1
|
1
|
27
|
89-174
|
21
|
10
|
Северск.Волки
|
36
|
2
|
0
|
2
|
3
|
4
|
25
|
85-152
|
17
В первом раунде плей-офф встречаются
«Дизелист» - ХК «Брянск»
«СКА-Варяги» - «Тверичи»
МХК «Липецк» - Россошь»
«Локо-Юниор» - Белгород»
Первые два матча пройдут на площадках команд указанных первым.
Фото пресс-службы ХК "СКА-Варяги".
Александр