На Елецком шоссе в Липецке меняется схема движения

В ночь с 29 на 30 сентября на строящемся участке Елецкого шоссе для водителей меняется схема движения.

Как сообщили в мэрии, транспорт пустят по строящемуся кольцевому пересечению. Судя по опубликованной схеме, машины в обоих направлениях будут объезжать закрытый участок по правой стороне дороги при движении в сторону Липецка, а затем возвращаться на Елецкое шоссе.Мэр Липецка Евгений Щербаков попросил водителей заранее учитывать изменения и следовать указаниям временных дорожных знаков.Напомним, дорогу по улице Хренникова в микрорайоне «Елецкий» с выходом на Елецкое шоссе и кольцевой развязкой должны построить до конца 2026 года. Новый участок станет четырёхполосной магистралью шириной 14 метров с расчётной скоростью 60 км/ч. В месте примыкания к Елецкому шоссе появится кольцевая развязка длиной 190 метров, где можно будет разгоняться до 70 км/ч.Пропускная способность объекта — до 8800 машин в час в обоих направлениях. Проектом предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами и разворотная площадка для общественного транспорта.