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Общество
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22 минуты назад
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На Елецком шоссе в Липецке меняется схема движения
В ночь с 29 на 30 сентября на строящемся участке Елецкого шоссе для водителей меняется схема движения.
Мэр Липецка Евгений Щербаков попросил водителей заранее учитывать изменения и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Напомним, дорогу по улице Хренникова в микрорайоне «Елецкий» с выходом на Елецкое шоссе и кольцевой развязкой должны построить до конца 2026 года. Новый участок станет четырёхполосной магистралью шириной 14 метров с расчётной скоростью 60 км/ч. В месте примыкания к Елецкому шоссе появится кольцевая развязка длиной 190 метров, где можно будет разгоняться до 70 км/ч.
Пропускная способность объекта — до 8800 машин в час в обоих направлениях. Проектом предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами и разворотная площадка для общественного транспорта.
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