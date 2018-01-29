Спорт

вчера, 19:15

Мастер спорта по трем видам единоборств из Липецка попал на «бойцовский Олимп» (ФОТО)

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#Рукопашный бой
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Мастер спорта по трем видам единоборств из Липецка попал на «бойцовский Олимп» (ФОТО)

Андрей Шишкин провел сбор с сильнейшими тренерами нескольких государств.

В Подмосковье прошел зимний сбор тренерско-преподавательского состава Международной федерации рукопашного боя (HSIF).

Приглашались на него только самые-самые, в том числе липчанин Андрей Шишкин (на фото в белом кимоно). Среди бойцов со всей России и ближнего зарубежья липецкий мастер не затерялся, и заработал сертификат тренера-инструктора HSIF.

Как рассказал GOROD48 Андрей Шишкин, сбор получился очень полезным – в частности, потому, что на нем были показаны нюансы современной тактико-технической подготовки спортсменов к соревнованиям.

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Андрей Шишкин – мастер спорта по самбо, дзюдо и рукопашному бою. Он является одним из лучших тренеров Липецкой областной федерации рукопашного боя, которую возглавляет президент Андрей Пономарев, а исполнительным директором является Игорь Воротынцев. Шишкин отвечает за борцовскую подготовку липецких рукопашников и через его руки прошли десятки победителей и призеров чемпионатов и первенств России, Всероссийских и международных турниров.

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#Рукопашный бой
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Комментарии (3)

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Игорь.

47 минут назад
Андрей Васильевич! Гордость Липецка.
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Стас

55 минут назад
Настоящий мужик молодец так держать
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Боксер

вчера, 22:35
Андрей Васильевич Человек с большой буквы. УВАЖАЮ
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