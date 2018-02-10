Спорт

45 минут назад

Первый на «Лыжне России - 2018»: «Победу посвящаю своей девушке Кристине»

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#Лыжня России

Победу в основном соревновании «Лыжни России - 2018» на дистанции 10 километров одержал липчанин Александр Дьконов. 

Александр профессионально занимается лыжным спортом, поэтому его победа не удивительна. Тем более, что она одержана в пятый(!) раз подряд. Получается что Дьяконов стал самым титулов участником  «Лыжни России»  в Липецке за всю ее историю.

В беседе с GORPOD48 Александр отметил что в этом году победил спокойно, конкуренты особенного сопротивления не оказали .

- Отмечу прекрасную погоду, пригодную именно для лыж гонок, - сказал Александр. - Пожалуй впервые за последние годы лыжня была твердой, палки не проваливались в снег, и бежать было комфортно. Отмечу и организаторов гонки, которые сумели подготовить трассу по своему качеству сопоставимую с теми, на которых проводят этапы Кубка Мира. 

- Победу посвящаю своей девушке и будущей жене Кристине, -  закончил Александр.

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018» проводилась в Липецке на базе «Алые паруса» у поселка Романово Липецкого района. Лыжники соревновались на дистанциях 10 км (среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше) и на 5 км (юноши и девушки 2000 г.р. и моложе). В гонкуе приняли участие около 5000 человек.

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#Лыжня России

Комментарии (1)

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н

15 минут назад
товарищи, кто у вас текст набирал. В каждом предложении ошибки, или вы тоже бежали на "лыжня России"
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