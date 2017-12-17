Неделя 48
42 минуты назад
Только врач может безнаказанно убить человека
Итоги недели
Наверное, главные события этой недели - первый в истории России приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву (вип-персону приговорили к 8 годам ИК строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за получение взятки в $2 млн) и традиционная декабрьская пресс-конференция главы государства.
«Весенней ночью думай обо мне и летней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне и зимней ночью думай обо мне...»
Эти строки из культового «перестроечного» кинофильма «Забытая мелодия для флейты» как нельзя лучше описывает состояние современной России. Если не ОН, то кто? Кто гребет за всех как раб на галерах? Кто замочил в сортирах как доморощенных террористов, так и сирийских? Кто дал российским женщинам доплату за второго ребенка, а в 2018-м - и за первенца? Кто в одиночку противостоит всей международной закулисе? Кто дал нам долгожданную стабильность? Конечно же, «это - он, это - он, ленинградский п…» резидент! Разве удивительно, что «Именем Путина предлагают назвать улицу в Липецке»?
Главу державы, кстати, можно назвать и почтальоном. Но с одним но: почту носит не он, а ее носят ему. И в свободное от решения внешне- и внутрироссийских проблем президент помогает своим избирателям чем может. Порой просто самим фактом своего существования, ведь наши чиновники не любят, если его имя поминают всуе. Так, в частности, «Энергетики решили проблему с отключением света в домах переселенцев» - еще на прошлой неделе десятки семей, живущих в липецком СНТ «Строитель», жили при лучине, а сейчас - под лампочкой Ильича, пардон, Владимирыча. Примечательно, что на диалог с лишенным электроэнергии липчанами, большая часть которых приехала в город из стран СНГ по кремлевской программе переселения соотечественников, до их воззвания к Путину чиновники и энергетики не шли.
«Достаточно одной таблэтки»?
Именем Путина в России решаются почти все проблемы. Им можно изгнать даже бесов - Рамзан Кадыров в курсе, как это делается. Но даже Путин не всесилен, когда речь идет о смерти. И предшествующих этому скорбному явлению причинах - болезней. На уже упомянутой пресс-конференции главе государства даже вменили в вину развал медицины как отрасли через пресловутую оптимизацию. Дословно: «Не кажется ли вам, что все-таки здесь перегнули палку, и эта изнанка очень ужасная».
Все новости о медицине на GOROD48 вызывают большой общественный резонанс. Но региональная власть на критику не реагирует. И в приоритете ли медицина у областного начальства, если облздрав вот уже год живет без руководителя?
Заметим, что в областном бюджете на 2018 год траты на здравоохранение составят 3,5 млрд рублей. А вообще расходная часть бюджета - 51,7 млрд рублей. Если разложить эту сумму на каждого жителя области - от грудничка до глубокого старика - то в среднем выйдут «3 040 рублей - на здоровье каждому липчанину». Кстати, «скорой помощи» из бюджетного пирога достанутся всего 40 миллионов. И это на организацию, испытывающую дикие кадровые проблемы: «скорой» не хватает по состоянию на 1 декабря этого года не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! То есть минимум 40 бригад! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров.
Но вот новость вдогонку: «Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей», и теперь общий объем субвенции на это составит 238 млн рублей. Сумма, на первый взгляд, большая. Но на второй - не очень (так, новая школа в микрорайоне «Елецкий» обойдется бюджету в 600 млн рублей). Если разбросать эти миллионы на 1,1 млн жителей области, то получится, что на обеспечение лекарствами одного человека из федерального центра дают 200 рублей!
И вот еще что. Среди регионов Центрального Черноземья наш получит от Кремля самую скромную сумму на лекарства. А вот Белгородская область - 371,5 млн рублей, Курская - 258,9 млн рублей, Тамбовская - 259,3 млн рублей. Отметим, что увеличение финансирования происходит по заявкам субъектов Федерации. Мы, значит, гордые!
Не удивительно, что смертность у нас выше рождаемости. На радость работникам ритуальных агентств (см. «Липецкие кладбища ждут клиентов»).
«Птицы, покайтесь в своих грехах публично!» © Отец Федор
На этой неделе сессия областного Совета закончилась бурной депутатской полемикой. Ее спровоцировало желание председателя комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента областного Совета Антонины Минаевой услышать извинения депутата Олега Хомутинникова, чье поведение было признано предосудительным. Олега Хомутинникова призвали публично извиниться перед депутатами за то, что в октябре он призвал всех пойти в кино на «Матильду» вместо сессии, назвав деятельность парламентариев болотом, в котором не происходит ничего интересного.
Олег Хомутинников попросил слово и сказал, что не понимает, за что ему извиняться. А потом сказал, что если каяться, так всем вместе (см. «Депутаты областного Совета отказались покаяться в грехах»).
Олег Хомутинников пригласил депутатов покаяться хотя бы перед обманутыми дольщиками, которых собрал обком КПРФ под окнами администрации области. Он призвал парламентариев покаяться перед нищими многодетными семьями, живущими в нечеловеческих условиях. Мятежный депутат предложил всем вместе после сессии зайти в Христорожденский собор, находящийся в шаговой доступности от места проведения сессии, но его коллеги не повелись на провокацию - коллективное покаяние не предусмотрено регламентом облсовета.
Депутатам облсовета, кстати, можно покаяться за то, что на статью «Национальная экономика» в бюджете 2018 года они выделили 11,2 млрд рублей, а на приобретение жилья воспитанникам детских домов в 2018-2020 годах - лишь 320,2 млн рублей. В итоге «В Липецкой области сироты могут распрощаться с мечтой о своем жилье», хотя, согласно закону, достигших 18-летия сирот жильем должны обеспечивать немедленно.
Однако в облсовете все же настаивают на том, что областной бюджет - социальный. Так, «Чиновники разрешили родителям из малообеспеченных семей не ограничивать детей в питании». На 400 рублей в месяц родителям малышей позволят приобретать «не только специальные молочные продукты, но и крупы, творог, кефир, мясные, овощные, фруктовые пюре в зависимости от потребностей ребенка». А еще парламентарии увеличили ежемесячные пособия на детей в студенческих семьях сразу в 2,5 раза - до 605 рублей!
Спасибо, что живой!
«Силовики устроили бойню в ночном клубе». Случилось это еще 18 ноября, но достоянием общественности шокирующее видео стало только на этой неделе, после того, как депутат областного Совета Павел Евграфов вручил руководителям УМВД РФ по Липецкой области и областной прокуратуры диск с записью побоища в елецком развлекательном клубе «Каракум».
Силовики оперативно отреагировали на это видео: «УМВД РФ по Липецкой области в силовиках в масках признало своих сотрудников». Оказывается, 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном клубе происходит драка, а также, что там сбывают наркотики. В результате налета на «Каракум» в дежурку ОМВД России по Ельцу для установления личности и проверки документов доставили 22 человек. Полиция установила - внимание! - что один из доставленных был под воздействием наркоты, а еще у данного заведения отсутствовала лицензия на продажу алкогольной продукции.
Теперь «Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе». В рамках проверки дадут правовую оценку действиям полицейских, и, в случае подтверждения нарушения конституционных прав граждан, примут необходимые меры по наказанию виновных.
Между тем GOROD48 продолжает следить за судебным разбирательством по обвинению сержанта Росгвардии Максима Курбанова в избиении людей и неправомерной доставке их в отдел полиции (см. «Сержант Росгвардии, которого обвиняют в избиении людей, продолжает настаивать на своей невиновности»).
«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»
На этой неделе в городе обнаружился негр-попрошайка. Не «просто так прохожий парень чернокожий» просил милостыню. Конкурент Артурчика и ничьей бабушке, никогда не встающей с колен и не поднимающей головы, выпрашивал главным образом у липчанок 50 рублей на еду. При этом парень был прилично одет (см. «Голодный африканец бродит по центру Липецка»).
Между тем «В Липецкой области потребительская корзина на 634 рубля дешевле, чем в среднем по России»! Наверное, мы и в самом деле живем в благословенном, по губернатору, крае, где, как считает статистика, можно прожить на 3 085 рублей 83 копейки в месяц. Такова цена потребительской корзины. Просто удивительно, как выживают, например, в Тамбове? Где и зарплаты ниже, и еда - дороже! Желуди и сено там, что ли едят?
Специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности проанализировали структуру стоимости потребительской корзины в Липецкой области. Оказывается, самая весомая доля стоимости потребительской корзины приходится на мясо - 19%. Т.е. на 617 рублей липчане едят «свинину, говядину и баранину» и, главное, наедаются мясом на 20 рублей в день! Второй по весомости продукт - молоко, которое занимает 15%. На третьем месте - молочные продукты, формирующие 10% от стоимости корзины. Несложно посчитать, сколько сливочного масла, сыра, творога и сметаны ест среднестатистический липчанин на 308 рублей в месяц или на 10 рублей вы день!
Кому вы морочите голову, статистики хреновы? Не подавитесь там бутербродом с осетриной в свой рабочий полдень!
А вот и неожиданность: «Липчане не увидят 50%-ной скидки в транспорте из-за убытков». Чиновники отклонили предложение пользователя сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анатолий Морозова, за которое проголосовали 712 человек, - ввести в транспорте Липецка пересадочную скидку, сократив, таким образом, оплату проезда вдвое по транспортной карте при условии, что с первой поездки не прошло 90 минут. Горожанам плюнули в лицо, заявив, что реализовать это нововведение нереально с экономической точки зрения, так как перевозчики потеряют свой доход!
Еще одна неприятная для власти новость: «Средний долг жителя Липецка по квартплате составляет 13 тысяч рублей». По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина, в этом году УК и ТСЖ подали к неплательщикам исков на 13 млн рублей, но исполнено решений судов всего на 4,7 миллиона: судебные приставы зачастую не могут взыскать всю задолженность из-за отсутствия у липчан дохода или имущества.
У липчан просто нет кэша. В том числе на покупку выставленных на торги активов банкротящихся физлиц. Так, Арбитражный суд вынес определение о продлении срока реализации имущества Василия Донских, сына беглого федерального чиновника Олега Донских, задолжавшего банкам 880 494 198 рублей. Жилец элитного дома на улице Кузнечной Василий Донских указал, что живет в полнейшей нищете, так как его месячный доход составляет всего 3 208 рублей (см. «Имущество сына беглого липецкого чиновника продать не удалось»).
«Будет там тебе ванна, будет и кофе, будет и какава с чаем»
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка интересует, поддерживают ли горожане дальнейшее благоустройство набережной реки Воронеж в центральной части города. Итак, «На берегу Воронежа хотят построить гостиницы, кафе и рестораны». Чиновников интересует мнение липчан о благоустройстве Набережной.
«Глава Липецка попросил отдать бассейн при школе в "Елецком" в пользование жителей микрорайона» (школа еще не построена, если что).
- В микрорайоне живет много молодых семей. Было бы правильно отдать плавательный бассейн в их распоряжение на время, не задействованное в образовательном процессе. Подумайте над введением системы абонементов для жителей района, - сказал Сергей Иванов.
«Липецкие дворы лишают ржавых реликвий». Первым от ржавого автохлама освободили дворы 8-го микрорайона. Управление главного смотрителя совместно со службой эвакуации вывели «белую копейку» из двора дома № 6 по улице Циолковского и «Ладу»-седан цвет баклажан» от дома № 15 по улице Московской. Это, кстати, инициатива главы Липецка. С момента принятия решения об освобождении улиц и дворов города от никому не принадлежащих разукомплектованных машин мэрия выявила две сотни таких «раритетов». 3/4 из них вывезли владельцы, остальные утилизируются администрацией города. Доход от сдачи автохлама в утиль пойдет на благоустройство.
«На улице - дождик и слякоть,
Не знаешь, о чём горевать.
И скучно, и хочется плакать,
И некуда силы девать» © Александр Блок
В этот понедельник председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько сообщил журналистам, что «Мэрия намерена сделать новогодний праздник при любой погоде».
- Мы не можем ждать милости от природы. Мы хотим поднять настроение горожан. И отсутствие снега нам праздник не испортят! В европейских городах обычны новогодние и рождественские фестивали при плюсовых температурах, - заявил чиновник.
И назначенные на 16 декабря «Петровские забавы» - микс новогодних мероприятий, состоялся.Более того, «В плюсовую температуру в Липецке построили ледяной замок». Даже сырость не помешала параду Дедов Морозов! И это правильно: настроение должно зависеть не от внешних факторов, а от настроенности ума. Как в бородатом анекдоте про корейца, определенного в пограничники, который даже несмотря на данную ему политруком установку считать собаку боевым товарищем раскодировал ее перед тем, как съесть в дозоре, словами: «Ты - не человек, ты - собака». А праздничный «Новогодний фестиваль завершился Петровским фейерверком».
«Жестокая драка елецких подростков попала на видео». Дело было у торгового центра «Орион» в Ельце. Примечательно, что ни от кого сообщений и жалоб по этому поводу в полицию не поступало.
А вот другой историей занялся Следственный комитет: «В Ельце нашли мертвого подростка». Предположительно, студент техникума умер от последствий отравления: рядом с телом нашли газовый баллончик и целлофановый пакет, который токсикоманы надевают на голову.
Как уже сообщал GOROD48, ранее в декабре от отравления газом из баллончика умер подросток в Лебедяни. Что толкает несовершеннолетних на этот шаг? Как предотвратить новые возможные трагедии? Ответить на эти вопросы мы попросили главного врача областного наркологического диспансера (см. «Михаил Коростин: «Дайте детям немного экстрима»).
И снова - о детях. В сентябре этого года по Липецку пошли слухи о педофиле. Мужчина в возрасте на белой машине приставал к детям. Кому-то, как это следует из письма 32-летней липчанки «ВКонтакте», он предлагал сделать массаж (дело было на улице 50 лет НЛМК), а кому-то, как следует из обращения в полицию мамы 9-летнего ребенка, предлагал съездить к нему домой за мобильным телефоном. «Слухи о педофиле на белой иномарке проверены следователями». Часть информации нашла подтверждение.
А нам по-прежнему стоит быть бдительными и обучать детей, как вести себя при встрече с незнакомыми им людьми, набивающимися им в друзья.
Потеря
«В Липецке умер медведь Герасим». Он скончался от старости. Герасим, звезда липецкого зоопарка, жил в Липецке с 1989 года. Последние 5 лет мишка сильно болел и практически не вставал на ноги.
Представьте только, сколько всего видел на своем веку Герасим! Он появился в Липецке в перестройку. Видел закат СССР и гайдаровские реформы. Его не подстрелила липецкая братва в лихие 90-е. Он пережил голодные времена при губернаторах Купцове и Наролине. Едва не сдох от жары в 2010-м, когда его отливали из шланга. В зрелом уже возрасте Герасим застал благословенные 00-е. Признал воссоединение с Крымом и уже на смертном одре с ликованием, должно быть, встретил победу русского оружия над сирийскими супостатами. Эх, Герасим, чутка ты не дотянул до четвертого президентского срока Владимира Владимировича, а то еще и не такое увидел!
Герасим, кстати, был еще тот ходок. Со своей первой подругой Шанькой он произвел на свет 55 медвежат, а со второй женой, Москвичкой, нажил еще 22 детенышей. Вот уж взаправду медведь-скрепоносец!
«Весенней ночью думай обо мне и летней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне и зимней ночью думай обо мне...»
Эти строки из культового «перестроечного» кинофильма «Забытая мелодия для флейты» как нельзя лучше описывает состояние современной России. Если не ОН, то кто? Кто гребет за всех как раб на галерах? Кто замочил в сортирах как доморощенных террористов, так и сирийских? Кто дал российским женщинам доплату за второго ребенка, а в 2018-м - и за первенца? Кто в одиночку противостоит всей международной закулисе? Кто дал нам долгожданную стабильность? Конечно же, «это - он, это - он, ленинградский п…» резидент! Разве удивительно, что «Именем Путина предлагают назвать улицу в Липецке»?
Главу державы, кстати, можно назвать и почтальоном. Но с одним но: почту носит не он, а ее носят ему. И в свободное от решения внешне- и внутрироссийских проблем президент помогает своим избирателям чем может. Порой просто самим фактом своего существования, ведь наши чиновники не любят, если его имя поминают всуе. Так, в частности, «Энергетики решили проблему с отключением света в домах переселенцев» - еще на прошлой неделе десятки семей, живущих в липецком СНТ «Строитель», жили при лучине, а сейчас - под лампочкой Ильича, пардон, Владимирыча. Примечательно, что на диалог с лишенным электроэнергии липчанами, большая часть которых приехала в город из стран СНГ по кремлевской программе переселения соотечественников, до их воззвания к Путину чиновники и энергетики не шли.
«Достаточно одной таблэтки»?
Именем Путина в России решаются почти все проблемы. Им можно изгнать даже бесов - Рамзан Кадыров в курсе, как это делается. Но даже Путин не всесилен, когда речь идет о смерти. И предшествующих этому скорбному явлению причинах - болезней. На уже упомянутой пресс-конференции главе государства даже вменили в вину развал медицины как отрасли через пресловутую оптимизацию. Дословно: «Не кажется ли вам, что все-таки здесь перегнули палку, и эта изнанка очень ужасная».
Все новости о медицине на GOROD48 вызывают большой общественный резонанс. Но региональная власть на критику не реагирует. И в приоритете ли медицина у областного начальства, если облздрав вот уже год живет без руководителя?
Заметим, что в областном бюджете на 2018 год траты на здравоохранение составят 3,5 млрд рублей. А вообще расходная часть бюджета - 51,7 млрд рублей. Если разложить эту сумму на каждого жителя области - от грудничка до глубокого старика - то в среднем выйдут «3 040 рублей - на здоровье каждому липчанину». Кстати, «скорой помощи» из бюджетного пирога достанутся всего 40 миллионов. И это на организацию, испытывающую дикие кадровые проблемы: «скорой» не хватает по состоянию на 1 декабря этого года не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! То есть минимум 40 бригад! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров.
Но вот новость вдогонку: «Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей», и теперь общий объем субвенции на это составит 238 млн рублей. Сумма, на первый взгляд, большая. Но на второй - не очень (так, новая школа в микрорайоне «Елецкий» обойдется бюджету в 600 млн рублей). Если разбросать эти миллионы на 1,1 млн жителей области, то получится, что на обеспечение лекарствами одного человека из федерального центра дают 200 рублей!
И вот еще что. Среди регионов Центрального Черноземья наш получит от Кремля самую скромную сумму на лекарства. А вот Белгородская область - 371,5 млн рублей, Курская - 258,9 млн рублей, Тамбовская - 259,3 млн рублей. Отметим, что увеличение финансирования происходит по заявкам субъектов Федерации. Мы, значит, гордые!
Не удивительно, что смертность у нас выше рождаемости. На радость работникам ритуальных агентств (см. «Липецкие кладбища ждут клиентов»).
«Птицы, покайтесь в своих грехах публично!» © Отец Федор
На этой неделе сессия областного Совета закончилась бурной депутатской полемикой. Ее спровоцировало желание председателя комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента областного Совета Антонины Минаевой услышать извинения депутата Олега Хомутинникова, чье поведение было признано предосудительным. Олега Хомутинникова призвали публично извиниться перед депутатами за то, что в октябре он призвал всех пойти в кино на «Матильду» вместо сессии, назвав деятельность парламентариев болотом, в котором не происходит ничего интересного.
Олег Хомутинников попросил слово и сказал, что не понимает, за что ему извиняться. А потом сказал, что если каяться, так всем вместе (см. «Депутаты областного Совета отказались покаяться в грехах»).
Олег Хомутинников пригласил депутатов покаяться хотя бы перед обманутыми дольщиками, которых собрал обком КПРФ под окнами администрации области. Он призвал парламентариев покаяться перед нищими многодетными семьями, живущими в нечеловеческих условиях. Мятежный депутат предложил всем вместе после сессии зайти в Христорожденский собор, находящийся в шаговой доступности от места проведения сессии, но его коллеги не повелись на провокацию - коллективное покаяние не предусмотрено регламентом облсовета.
Депутатам облсовета, кстати, можно покаяться за то, что на статью «Национальная экономика» в бюджете 2018 года они выделили 11,2 млрд рублей, а на приобретение жилья воспитанникам детских домов в 2018-2020 годах - лишь 320,2 млн рублей. В итоге «В Липецкой области сироты могут распрощаться с мечтой о своем жилье», хотя, согласно закону, достигших 18-летия сирот жильем должны обеспечивать немедленно.
Однако в облсовете все же настаивают на том, что областной бюджет - социальный. Так, «Чиновники разрешили родителям из малообеспеченных семей не ограничивать детей в питании». На 400 рублей в месяц родителям малышей позволят приобретать «не только специальные молочные продукты, но и крупы, творог, кефир, мясные, овощные, фруктовые пюре в зависимости от потребностей ребенка». А еще парламентарии увеличили ежемесячные пособия на детей в студенческих семьях сразу в 2,5 раза - до 605 рублей!
Спасибо, что живой!
«Силовики устроили бойню в ночном клубе». Случилось это еще 18 ноября, но достоянием общественности шокирующее видео стало только на этой неделе, после того, как депутат областного Совета Павел Евграфов вручил руководителям УМВД РФ по Липецкой области и областной прокуратуры диск с записью побоища в елецком развлекательном клубе «Каракум».
Силовики оперативно отреагировали на это видео: «УМВД РФ по Липецкой области в силовиках в масках признало своих сотрудников». Оказывается, 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном клубе происходит драка, а также, что там сбывают наркотики. В результате налета на «Каракум» в дежурку ОМВД России по Ельцу для установления личности и проверки документов доставили 22 человек. Полиция установила - внимание! - что один из доставленных был под воздействием наркоты, а еще у данного заведения отсутствовала лицензия на продажу алкогольной продукции.
Теперь «Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе». В рамках проверки дадут правовую оценку действиям полицейских, и, в случае подтверждения нарушения конституционных прав граждан, примут необходимые меры по наказанию виновных.
Между тем GOROD48 продолжает следить за судебным разбирательством по обвинению сержанта Росгвардии Максима Курбанова в избиении людей и неправомерной доставке их в отдел полиции (см. «Сержант Росгвардии, которого обвиняют в избиении людей, продолжает настаивать на своей невиновности»).
«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»
На этой неделе в городе обнаружился негр-попрошайка. Не «просто так прохожий парень чернокожий» просил милостыню. Конкурент Артурчика и ничьей бабушке, никогда не встающей с колен и не поднимающей головы, выпрашивал главным образом у липчанок 50 рублей на еду. При этом парень был прилично одет (см. «Голодный африканец бродит по центру Липецка»).
Между тем «В Липецкой области потребительская корзина на 634 рубля дешевле, чем в среднем по России»! Наверное, мы и в самом деле живем в благословенном, по губернатору, крае, где, как считает статистика, можно прожить на 3 085 рублей 83 копейки в месяц. Такова цена потребительской корзины. Просто удивительно, как выживают, например, в Тамбове? Где и зарплаты ниже, и еда - дороже! Желуди и сено там, что ли едят?
Специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности проанализировали структуру стоимости потребительской корзины в Липецкой области. Оказывается, самая весомая доля стоимости потребительской корзины приходится на мясо - 19%. Т.е. на 617 рублей липчане едят «свинину, говядину и баранину» и, главное, наедаются мясом на 20 рублей в день! Второй по весомости продукт - молоко, которое занимает 15%. На третьем месте - молочные продукты, формирующие 10% от стоимости корзины. Несложно посчитать, сколько сливочного масла, сыра, творога и сметаны ест среднестатистический липчанин на 308 рублей в месяц или на 10 рублей вы день!
Кому вы морочите голову, статистики хреновы? Не подавитесь там бутербродом с осетриной в свой рабочий полдень!
А вот и неожиданность: «Липчане не увидят 50%-ной скидки в транспорте из-за убытков». Чиновники отклонили предложение пользователя сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анатолий Морозова, за которое проголосовали 712 человек, - ввести в транспорте Липецка пересадочную скидку, сократив, таким образом, оплату проезда вдвое по транспортной карте при условии, что с первой поездки не прошло 90 минут. Горожанам плюнули в лицо, заявив, что реализовать это нововведение нереально с экономической точки зрения, так как перевозчики потеряют свой доход!
Еще одна неприятная для власти новость: «Средний долг жителя Липецка по квартплате составляет 13 тысяч рублей». По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина, в этом году УК и ТСЖ подали к неплательщикам исков на 13 млн рублей, но исполнено решений судов всего на 4,7 миллиона: судебные приставы зачастую не могут взыскать всю задолженность из-за отсутствия у липчан дохода или имущества.
У липчан просто нет кэша. В том числе на покупку выставленных на торги активов банкротящихся физлиц. Так, Арбитражный суд вынес определение о продлении срока реализации имущества Василия Донских, сына беглого федерального чиновника Олега Донских, задолжавшего банкам 880 494 198 рублей. Жилец элитного дома на улице Кузнечной Василий Донских указал, что живет в полнейшей нищете, так как его месячный доход составляет всего 3 208 рублей (см. «Имущество сына беглого липецкого чиновника продать не удалось»).
«Будет там тебе ванна, будет и кофе, будет и какава с чаем»
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка интересует, поддерживают ли горожане дальнейшее благоустройство набережной реки Воронеж в центральной части города. Итак, «На берегу Воронежа хотят построить гостиницы, кафе и рестораны». Чиновников интересует мнение липчан о благоустройстве Набережной.
«Глава Липецка попросил отдать бассейн при школе в "Елецком" в пользование жителей микрорайона» (школа еще не построена, если что).
- В микрорайоне живет много молодых семей. Было бы правильно отдать плавательный бассейн в их распоряжение на время, не задействованное в образовательном процессе. Подумайте над введением системы абонементов для жителей района, - сказал Сергей Иванов.
«Липецкие дворы лишают ржавых реликвий». Первым от ржавого автохлама освободили дворы 8-го микрорайона. Управление главного смотрителя совместно со службой эвакуации вывели «белую копейку» из двора дома № 6 по улице Циолковского и «Ладу»-седан цвет баклажан» от дома № 15 по улице Московской. Это, кстати, инициатива главы Липецка. С момента принятия решения об освобождении улиц и дворов города от никому не принадлежащих разукомплектованных машин мэрия выявила две сотни таких «раритетов». 3/4 из них вывезли владельцы, остальные утилизируются администрацией города. Доход от сдачи автохлама в утиль пойдет на благоустройство.
«На улице - дождик и слякоть,
Не знаешь, о чём горевать.
И скучно, и хочется плакать,
И некуда силы девать» © Александр Блок
В этот понедельник председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько сообщил журналистам, что «Мэрия намерена сделать новогодний праздник при любой погоде».
- Мы не можем ждать милости от природы. Мы хотим поднять настроение горожан. И отсутствие снега нам праздник не испортят! В европейских городах обычны новогодние и рождественские фестивали при плюсовых температурах, - заявил чиновник.
И назначенные на 16 декабря «Петровские забавы» - микс новогодних мероприятий, состоялся.Более того, «В плюсовую температуру в Липецке построили ледяной замок». Даже сырость не помешала параду Дедов Морозов! И это правильно: настроение должно зависеть не от внешних факторов, а от настроенности ума. Как в бородатом анекдоте про корейца, определенного в пограничники, который даже несмотря на данную ему политруком установку считать собаку боевым товарищем раскодировал ее перед тем, как съесть в дозоре, словами: «Ты - не человек, ты - собака». А праздничный «Новогодний фестиваль завершился Петровским фейерверком».
Дети - это наше все. Наши инфаркты и наши инсульты
«Жестокая драка елецких подростков попала на видео». Дело было у торгового центра «Орион» в Ельце. Примечательно, что ни от кого сообщений и жалоб по этому поводу в полицию не поступало.
А вот другой историей занялся Следственный комитет: «В Ельце нашли мертвого подростка». Предположительно, студент техникума умер от последствий отравления: рядом с телом нашли газовый баллончик и целлофановый пакет, который токсикоманы надевают на голову.
Как уже сообщал GOROD48, ранее в декабре от отравления газом из баллончика умер подросток в Лебедяни. Что толкает несовершеннолетних на этот шаг? Как предотвратить новые возможные трагедии? Ответить на эти вопросы мы попросили главного врача областного наркологического диспансера (см. «Михаил Коростин: «Дайте детям немного экстрима»).
И снова - о детях. В сентябре этого года по Липецку пошли слухи о педофиле. Мужчина в возрасте на белой машине приставал к детям. Кому-то, как это следует из письма 32-летней липчанки «ВКонтакте», он предлагал сделать массаж (дело было на улице 50 лет НЛМК), а кому-то, как следует из обращения в полицию мамы 9-летнего ребенка, предлагал съездить к нему домой за мобильным телефоном. «Слухи о педофиле на белой иномарке проверены следователями». Часть информации нашла подтверждение.
А нам по-прежнему стоит быть бдительными и обучать детей, как вести себя при встрече с незнакомыми им людьми, набивающимися им в друзья.
Потеря
«В Липецке умер медведь Герасим». Он скончался от старости. Герасим, звезда липецкого зоопарка, жил в Липецке с 1989 года. Последние 5 лет мишка сильно болел и практически не вставал на ноги.
Представьте только, сколько всего видел на своем веку Герасим! Он появился в Липецке в перестройку. Видел закат СССР и гайдаровские реформы. Его не подстрелила липецкая братва в лихие 90-е. Он пережил голодные времена при губернаторах Купцове и Наролине. Едва не сдох от жары в 2010-м, когда его отливали из шланга. В зрелом уже возрасте Герасим застал благословенные 00-е. Признал воссоединение с Крымом и уже на смертном одре с ликованием, должно быть, встретил победу русского оружия над сирийскими супостатами. Эх, Герасим, чутка ты не дотянул до четвертого президентского срока Владимира Владимировича, а то еще и не такое увидел!
Герасим, кстати, был еще тот ходок. Со своей первой подругой Шанькой он произвел на свет 55 медвежат, а со второй женой, Москвичкой, нажил еще 22 детенышей. Вот уж взаправду медведь-скрепоносец!
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19.11.2017 08:00Неделя 48
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