Политика

32 минуты назад

Депутаты областного Совета отказались покаяться в грехах

2 452
#Олег Хомутинников
Депутаты областного Совета отказались покаяться в грехах

Взамен «единоросс» Дмитрий Батищев подарил внефракционному Олегу Хомутинникову два билета в кино.

Сегодняшняя сессия областного Совета закончилась бурной депутатской полемикой. Ее спровоцировало желание председателя комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента областного Совета Антонины Минаевой услышать извинения депутата Олега Хомутинникова, чье поведение было признано предосудительным. Олега Хомутинникова призвали публично извиниться перед депутатами за то, что в октябре он призвал всех пойти в кино на «Матильду» вместо сессии, назвав деятельность парламентариев болотом, в котором не происходит ничего интересного.

Олег Хомутинников попросил слово и сказал, что не понимает, за что ему извиняться. Он спросил спикера областного Совета Павла Путилина, не оскорбил ли он его тем, что предложил купить ему билеты на «Матильду» за свой счет? А потом сказал, что если каяться, так всем вместе.

Олег Хомутинников пригласил депутатов покаяться хотя бы перед обманутыми дольщиками, которых собрал обком КПРФ под окнами администрации области. Он призвал парламентариев покаяться перед нищими многодетными семьями, живущими в нечеловеческих условиях. Мятежный депутат предложил всем вместе после сессии зайти в Христорожденский собор, находящийся в шаговой доступности от места проведения сессии, но его коллеги не повелись на провокацию - коллективное покаяние не предусмотрено регламентом облсовета.

Потом депутат Хомутинников поинтересовался судьбой своего запроса об авторстве кандидатской диссертации областного детского омбудсмена Людмилы Кураковой, в которой, по мнению сообщества «Диссернет», нашлось много заимствований из чужих работ без ссылок на них.

- Мы таких людей назначаем на руководящие должности! Если то, что говорят о диссертации Кураковой, правда, то это - куда больший репутационный удар по облсовету, чем мое приглашение сходить в кино. А где мой запрос? Вы его съели? - обратился Хомутинников к спикеру областного Совета.

Павел Путилин сказал, что запрос есть и что он отдан в работу.

За внефракционного Олега Хомутинникова, избранного по партийным спискам ЛДПР, а позже исключенного из партии с формулировкой «предатель» (он примкнул к «Открытой России» опального экс-олигарха Михаила Ходорковского, а сейчас является руководителем регионального избирательного штаба Ксении Собчак ) вступился коммунист Сергей Токарев, которого та же комиссия по этике лишала права голоса за критику действий руководства областного Совета. А депутат-«единоросс» Дмитрий Батищев подарил Хомутинникову два билета в кино - на фильм «Легенда о Колорате». На вечерний сеанс. Что ж, и члены «ЕР», оказывается, способны на перформанс!
2 452
#Олег Хомутинников

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир Владимирович

3 минуты назад
В кино кроме Олега Георгиевича никто из них не ходит, в храм тоже ни ногой. Что же это за депутаты такие? Мракобесы какие-то. Угрюмые любители бабла.
ответить

Mikl

11 минут назад
Обратился к работникам администрации-ни слуху, ни духу. И вот решил обратиться к будущему президенту России Ксении Собчак, чтоб она посодействовала, пока в качестве претендента на должность президента, а когда им станет, то ее подчиненные работники администрации будут безусловно исполнять Конституцию и за коны РФ.
ответить

Еще в рубрике

По мнению политолога, явка в Липецкой области на президентских выборах может быть провалена
#выборы #президент
114
По мнению политолога, явка в Липецкой области на президентских выборах может быть провалена

05.12.2017 21:09

Политика
Шатры Собчак липчане пока не увидят
#Собчак #Навальный #оппозиция
53
Шатры Собчак липчане пока не увидят

03.12.2017 13:03

Политика
Навальный обратился к липчанам
#Алексей Навальный #обращение
68
Навальный обратился к липчанам

30.11.2017 10:31

Политика
Избирательный штаб Ксении Собчак в Липецке возглавит Олег Хомутинников
#Ксения Собчак #выборы президента
122
Избирательный штаб Ксении Собчак в Липецке возглавит Олег Хомутинников

25.11.2017 16:15

Политика
Сторонники Навального пригрозили липецким чиновникам
#Алексей Навальный #встреча #акция
39
Сторонники Навального пригрозили липецким чиновникам

14.11.2017 10:21

Политика
Липецкие сторонники Навального проводят «квесты» с участием полиции
#Навальный #агитация
10
Липецкие сторонники Навального проводят «квесты» с участием полиции

22.10.2017 16:17

Политика