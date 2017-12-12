Голодный африканец бродит по центру Липецка

«Просто так прохожий парень чернокожий» просит милостыню

На отрезке улиц Советская, от перекрестка с Горького до площади Победы сегодня целый день ходит молодой африканец и составляет конкуренцию профессиональному попрошайке Артурчику и бабушке никогда не встающей с колен и не поднимающей головы. Парень прилично одет, в коротком пуховике, красной кепке и с рюкзачком за спиной. Он подходит к прохожим и просит денег.





- Я хочу есть, дайте мне 50 рублей! – обращался он к прохожим, и с такой же просьбой подошел сразу к нескольким сотрудникам редакции GOROD48.

Мы поинтересовались - откуда он. Парень сказал, что из Конго. Также он сообщил, что учится в липецком «педе».

В международный отдел ЛГПУ и последовал звонок из редакции. Там с обеспокоенностью отнеслись к сообщению, сказав, что такое попросту недопустимо, чтобы попавший в трудную жизненную ситуацию иностранный студент в итоге оказался на улице просящим милостыню. Если что и не дай бог с кем случится, то всегда поможет и вуз, и сами студенты, и преподаватели.

В вузе посмотрели на присланные редакцией фото и однозначно сказали: «Не наш!». Не узнали парня и представители землячеств вуза.

Так что, вполне возможно, и скорее всего так оно и есть, это может быть очередной «стартап» нищенской мафии – голодный темнокожий студент, брошенный бедными африканскими родственниками замерзать и умирать с голоду в далекой заснеженной России. Благо африканцев у нас сегодня немало, летом они зарабатывают на пляжах черноморского побережья играя роль папуасов, а зимой – голодных студентов на улицах наших городов. А нищенская мафия изобретательна. Уж кого она только не поставляла в Липецк , и "украинских беженцев", оказывающихся профессиональными попрошайками, и десантников, спецназовцев, якобы ставших калеками во время войн, и даже параспортсменов-олимпийцев в фирменной "сочинской" спортивной форме, "танцующих" на инвалидных колясках на оживленных перекрестках.

Также можно предположить, что "африканец просящий милостыню" - очередной розыгрыш липецких уличных пранкеров, освоивших с недавних пор новый вид развлечения. И скоро в Сети появится видеоролик - "готовы ли липчане дать денег попрошайничающему африканцу", и узнать себя - милостивых, или, напротив - прижимистых.