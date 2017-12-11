Общество

58 минут назад

Имущество сына беглого липецкого чиновника продать не удалось

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#банкротство #Олег Донских
Имущество сына беглого липецкого чиновника продать не удалось

Процедуру продлили до февраля.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о продлении срока реализации имущества сына беглого местного чиновника Олега Донских до 31 января 2018 года. Процедура продлена по запросу временного управляющего.

Сын Олега Донских подал на банкротство в апреле 2017 года. Первоначально Арбитражный суд отклонил заявление, но после поступления всего пакета документов начал разбирательство. В пояснении к запросу статуса банкрота Василий Донских указал, что должен 880 494 198 рублей. При этом мужчина, прописанный в элитном доме на Кузнечной, живет в полнейшей нищете. Его месячный доход составляет всего 3 208 рублей; нет имущества и работы, зато на иждивении находится сын пяти лет. В итоге Василий Донских признан банкротом. В судебное разбирательство вступило АО "Россельхозбанк". Организация требует от банкрота 755 915 885 рублей.

В Липецке 29-летний Василий Донских известен благодаря своему отцу — Олегу Донских. Последний был объявлен в розыск главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в 2012 году. Правоохранители уверены, что на тот момент еще руководитель департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства России Олег Донских причастен к хищениям по делу «Росагролизинга». На момент объявления в розыск в деле фигурировали хищения на 454 млн рублей. До получения поста в Министерстве Олег Донских занимал должность начальника управления сельского хозяйства Липецкой области. Чиновник до сих пор находится в бегах.

Имя Василия Донских получило огласку во время следствия по делу «Росагролизинга». Сын беглого чиновника оказался одним из учредителей Центральной водочной компании в Липецке. Руководство предприятия подозревалось в афере с налогами при поставке оборудования из «Росагролизинга» на сумму в 5 млн рублей. По данным следователей, в марте 2009 года сын сменил своего отца на должности соучредителя, и именно тогда в компании начались махинации.

В 2009 году между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Центральная Водочная Компания» был заключен договор на кредит в 700 000 000 рублей под 19% годовых. Сделка должна была быть закрыта в 2015 году, но ЦВК кредит так и не вернула. Тогда банк обратился в суд. Солидарно с руководства ЦВК требуют почти 800 млн рублей. В том числе — и с Василия Донских.
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#банкротство #Олег Донских

Комментарии (7)

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макс

6 минут назад
бывшая его начальница Скрынник - тоже отделалась легким испугом, как и Васильева и Сердюков. Воровать надо по-крупному, тогда у тебя будет все ок. голосуем за Путина!
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uecb

18 минут назад
а как поживает толик глазунов по кличке один голос
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Вован

29 минут назад
Так, ты дебил? Это банк входящий в ТОП-10, а наша администрация там даже рядом и не стояла.
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ПРОКЛИНАТЬ

29 минут назад
и далее проклинать и ставит свечки за упокой
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ОПЕКА

34 минуты назад
ЕМУ НЕ НА ЧТО СОДЕРЖАТЬ РЕБЁНКА.
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Так

36 минут назад
Россельхозбанк-детище областной администрации...
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СТОЛПОВСКИЙ- ВОР В ЗАКОНЕ

37 минут назад
ОТДАТЬ СЫНА В ПРИЮТ.
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