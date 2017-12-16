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Сержант Росгвардии, которого обвиняют в избиении людей, продолжает настаивать на своей невиновности

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#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов #суд #превышение
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Сержант Росгвардии, которого обвиняют в избиении людей, продолжает настаивать на своей невиновности

Приговор по делу Максима Курбанова, скорее всего, будет вынесен еще до Нового года.

Нашумевшее судебное разбирательство по обвинению сержанта Росгвардии Максима Курбанова в избиении людей и неправомерной доставке их в отдел полиции (часть 3 статьи 286 КУ РФ «Превышение должностных полномочий с принижением оружия или специальных средств») вышло на финишную прямую. Все что осталось в этом процессе – это выслушать последнее слово обвиняемого, и дождаться приговора. Статья, к слову, предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

На этой неделе судебные заседания были посвящены прениям сторон.

В суде произошло мало нового. Курбанов и его адвокат, которых в зале продолжали поддерживать своим присутствием два десятка сотрудников полиции, вновь заявили о полной невиновности росгвардейца. Мол, он действовал в рамках закона и задержал граждан, одного из которых выволок из жилого помещения в тамбур, поскольку те могли представлять для него угрозу.

Впрочем, «могли» - еще не значит, что на самом деле представляли. Представляю, что начнется, если каждый сотрудник полиции начнет избивать и везти в отдел граждан только потому, что они покажутся ему подозрительными.

Единственное, в чем сознался Курбанов это в том, что он с напарником Алексеем Лизуновым с самого начала не представился гражданам. Вернее – представился, но уже тогда, когда избитые Алексей Зуев и Марина Голубева были усажены на пол в тамбуре и скованы наручниками между собой. Впрочем, и на это у Курбанова нашлось объяснение. Он заявил, что закон «О полиции» не обязывает его представляться в самом начале общения с гражданами, он якобы может сделать это и позже.

Курбанов пояснил, что сначала хотел разобраться в причинах бытового конфликта между соседями, из-за которого и был вызван наряд, а уже затем был готов назвать свое имя и должность и даже показать служебное удостоверение.

К слову, на наш взгляд, конфликт вряд ли бы случился, если бы Курбанов сразу показал свои документы и представился по всей форме. Тем более что потерпевшие просили его именно об этом, а Ирина Голубева, как слышно на видео, несколько раз повторяет «пожалуйста».

Забавно прозвучал вопрос адвоката Курбанова Александра Ретюнских к потерпевшему Алексею Зуеву на одном из прошлых заседаний, касающийся того, что тот добровольно не выходил в тамбур по велению людей в форме.

- Вы знаете, что обязаны исполнять законные требования сотрудника полиции? – спросил адвокат.

Но как Зуев должен был наверняка знать, что перед ним на самом деле полицейские, а не, скажем, артисты ТЮЗа, у которых в реквизите наверняка найдется и костюм блюстителя закона?! И вдобавок по всем телеканалам граждан который год настойчиво убеждают, что после реформы органов внутренних дел и переименования милиции в полицию люди в форме у нас разом стали вежливыми, показывают свои документы и общаются к гражданам исключительно в уважительной форме. Курбанов же гаркнул потерпевшему: «Или сюда!» - эту фразу можно услышать в подворотне «на районе», но никак не из уст хранителя правопорядка.

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В суде Курбанов, не посчитавший нужным поздороваться с гражданами и с порога заявивший «Чё происходит» (именно «чё», а не «что»), заявил в суде, что общался с гражданами нормально и уважительно. Такая вот позиция: «яжевласть».

В судебных прениях Курбанов и его адвокат заявили, что в допросах свидетелей по этому делу имеются противоречия, а следовательно, могут иметь место сговор и оговор сержанта. Что якобы указывает на него невиновность.

Потерпевшая сторона, интересы которой поддерживает адвокат Юлия Лялякина, продолжает настаивать на том, что к ним необоснованно применили силу. Так, находясь внутри жилого помещения, Алексей Зуев был защищен статьей 25 «Конституции РФ» и, выдернув его за руку в тамбур, Курбанов грубо нарушил одно из основных прав граждан. По заявлению потерпевших, Курбанов и второй раз пытался нарушить неприкосновенность жилища, когда собирался отобрать мобильный телефон у племянницы Ирины Голубевой, сумевшей частично снять видео конфликта. По их словам, Курбанова остановил только крик напарника: «Оставь ее, это ребенок!».

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Адвокат Лялякина и представитель прокуратуры.

Надежда Голубева настаивает, что после того, как она бросилась на выручку своему благоверному, ее не только ударили и вдавили руками в пол, но и плеснули в лицо содержимым газового баллончика.

Заметим - несмотря на то, что по уверениям Курбанова, потерпевшие были нетрезвы (они не отрицали, что вечером в субботу 17 сентября 2017 года попили немного пива, но пьяными не были – видео это подтверждает), и что у них произошла склока с соседкой в протоколе задержания было указано лишь то, что они якобы ругались матом… возле дома «20 на улице Космонавтов, хотя само «знакомство» с Курбановым и его напарником произошло на лестничной клетке. Кроме мата потерпевшим в документах задержания ничего не инкриминировали.

Немаловажно, что показания против Курбанова дал его бывший напарник Алексей Лизунов. Второй сержант (точнее уже бывший) после этого не смог работать в «Росгвардии» и уволился.

В любом случае точку в этой истории поставит суд.

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По мотивам человеческого сострадания автору этих строк все-таки не хочется, чтобы молодой парень Максим Курбанов отправлялся за решетку, тем более на такой срок, который предусматривает статья. Все-таки на такое наказание он не «наворочал» (впрочем, у читателей может быть свое мнение). Несколько месяцев Курбанов уже провел в следственном изоляторе, пока летом не был отпущен под подписку о невыезде. Но произошедшее в любом случае должно стать уроком коллегам Курбанова – тем, кто ходит его поддержать и кому еще служить в органах внутренних дел.

«Дело Курбанова» имеет и большой общественный резонанс. Одна из публикаций на GOROD48 собрала 65 тысяч просмотров и больше 750 комментариев. Комментарии звучат разные – в том числе и в поддержку Максима Курбанова, причем нередко под разными никами полицейского поддерживают с одних и тех же IP-адресов.

«Защитники» начинают обсуждать личности Зуева и Голубевой, а так же пытаются разобраться в причинах их конфликта с соседкой по принципу «значит, были виноваты». От себя замечу, ничего особенного в двух потерпевших не заметил – люди, как люди. Не алкаши, точно. Да и какая разница, как они живут и почему поссорились с гражданкой Кунаковской в тот вечер?! Закон у нас един для всех, и полицейских обязывают вежливо общаться с любыми гражданами.

Но вот с чем решительно нельзя согласится, так это с тем, что потерпевшая сторона сама спровоцировала конфликт с полицией и именно ради этого, еще до того, как открыть дверь, включила камеру мобильного телефона.

Глядя на все произошедшее со стороны, хочется дать совет себе и остальным: при общении с полицией все-таки заранее нажимать кнопку видеокамеры. Закон это не запрещает, а в случае чего может очень пригодиться. Представляете себе, где бы сейчас были со своей «правдой» Алексей Зуев и Ирина Голубева, если бы не эта запись. Увидеть съемку можно здесь.

Более подробно прочитать о конфликте можно тут, а с показаниями Курбанова и свидетелей ознакомиться по этой ссылке.

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#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов #суд #превышение
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Комментарии (14)

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Веня

1 минуту назад
малахов, не гоняйте)))...чё)))...да вы батенька видимо тоже сержант)))....как определили что они бичи??...интересно заглянуть в таком случае к самому курбанову и к тебе писатель, посмотреть как нужно жить, а то люди то не в курсе. Ко мне приходите в гости))...через дверь свинцом накормлю...даже не поздороваюсь и не буду ждать, пока непонятное существо в мышинной форме мне представиться.
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Все нормально.

3 минуты назад
малахов, Вы тоже под статью попадаете 334-ФЗ.
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малахов

11 минут назад
пацаны,больше не гоняйте на вызовы,пусть поубивают друг друга.из-за какой то БИЧИВЫ пацана теперь судят.а то как кипишь,сразу ментов зовут,а здесь обиженкам не понравилось вместо ЧТО слово ЧЕ
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Дед Мороз

15 минут назад
Сынок,ты куда после армии работать пойдёшь? В полицию... А там переаттестация,если не примут?! В пожарники...Там тоже очень серьёзно в МЧС,вдруг тоже не возьмут?! В охранники... Да что пристал, всё равно я работать не буду !!!
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вий

17 минут назад
Собрать бы ещё тех , в зале , и на месячишко закрыть на зону, только не на красную, там бы научили соблюдать права всех людей а не только бравых полицаев......
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Ну ты прикалист,

20 минут назад
Все нормально.,
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Все нормально.

22 минуты назад
Погода не для прогулок.Тему дали хорошую.Есть как время убить.Сажать не надо,там его еще и кормить надо.А вот на Украину отправить.Крепкий,наглый,не далек ума.Убьют героем похороним.А руку или ногу оторвет.Вот тогда пусть идет и работает сторожем.и всем от этого будет только польза.И тех парней из Ельца тоже с ним на Украину.
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Адвокат-профессионал:

22 минуты назад
"Гражданин потерпевший,а почему Вы сами не вышли в тамбур?" полисменам надо требовать деньги обратно с адвоката- возложенных надежд не оправдал.
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Не было б алкашей и т.п.,

29 минут назад
вели бы, так и палицайка не нужна была бы.полностью согласен с Вами
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вели бы

38 минут назад
бытовые алкаши себя прилично ни какой наряд бы не приехал
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