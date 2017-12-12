Средний долг жителя Липецка по квартплате составляет 13 тысяч рублей

Судебные приставы зачастую не могут взыскать всю задолженность из-за отсутствия у липчан дохода или имущества.

Управление федеральной службы судебных приставов по Липецкой области подготовило отчет перед депутатами Липецкого горсовета о принятых мерах по сокращению задолженности горожан за потребленные ими, но неоплаченные жилищно-коммунальные услуги.



Из информации замок заместителя руководителя УФССП по Липецкой области Вадима Дмитриева следует, что в 2016 году на исполнении находилось 12 292 решений судов о взыскании задолженности на сумму 158,8 млн рублей. С начала этого года на исполнении находилось уже 17 181 решение суда на сумму, превышающую 200 млн рублей.



Судебные приставы констатировали, что за 11 месяцев текущего года количество исполнительных листов на исполнение вступивших в силу решений судов выросло на 4 878 по сравнению с прошлым годом.



Легко посчитать, что средний долг за "коммуналку" липчан - 13 тысяч рублей.



В 2016 году было окончено производство по 10,8 тысячам исполнительных листов на сумму 134 666 рублей, а в этом - по 13 744 делам на сумму 146 363 рубля.



Судебные приставы сетуют на то, что значительное количество решений суда им не удается исполнить в связи с отсутствием у должников мест работы, постоянных источников заработка и имущества, на которое можно обратить взыскание ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

