Липецкие дворы лишают ржавых реликвий

Жилые районы освобождают от автохлама.

Дворы 8-го микрорайона в Липецке очищают от брошенных автомобилей. Администрация Липецка и управление главного смотрителя совместно со службой эвакуации провели вывоз автохлама из дворов домов №6 по улице Циолковского и №15 по улице Московской.



Первый «арт-объект» - белая «копейка». Она уже лет пять стоит на повороте с дороги-дублера по двор. Чего за это время с ней только не было... Лишенная двигателя она, время от времени, перемещалась в пространстве, служила местной детворе как игровая зона. Автомобиль настолько врос в место стоянки, что под него приходили умирать бродячие животные. А в последнее время в «копейке» ночевал сторож нелегальной платной автостоянки.



Вторая достопримечательность - «Лада седан баклажан», брошенная на газоне у мусорной площадки. Колёс её уже давно лишили предприимчивые прохожие, кто-то разбил окно и забрался в салон. Автомобиль лишили всего ценного, но освежитель воздуха в продуваемом ветром салоне оставили.



Сегодня обе единицы автохлама стали дебютантами программы мэрии Липецка по очистке дворов от разукомплектованных автомобилей. Это - инициатива мэра Липецка Сергея Иванова, поддержанная депутатами городского парламента. С момента принятия решения во дворах Липецка выявили две сотни брошенных авто, 3/4 из них вывезли владельцы. Путь остальных - эвакуация на стоянку. Если в течение 60 дней хозяин автохлама не найдётся, то транспорт обратят в пользу муниципалитета и отправят на металлолом. Доход от переработки будет потрачен на продолжение программы очистки дворов. К концу 2018 года администрация рассчитывает полностью освободить город от ржавых раритетов, которые не только мешают проехать автомобилистам, убрать улицу коммунальщикам, но и являются лакомым кусочком для замысливших террористические акты.