47 минут назад
Силовики устроили бойню в ночном клубе
Депутат областного Совета Павел Евграфов вручил руководителям УМВД РФ по Липецкой области и областной прокуратуры диск с записью побоища в елецком развлекательном клубе «Каракум».
- В 90-х годах в Ельце орудовала так называемая Поповская ОПГ. В 2000-х страх наводили банды Мотыля и Чукардина. Сейчас в городе заправляет банда «Цыгане». И все это время им потворствовала сначала милиция, а потом полиция. В 2010 году после массового убийства в краснодарской Кущевке ФСБ зачистила нескольких руководителей Елецкого РОВД, но потом на смену им пришли новые правоохранители, хуже прежних, - сказал депутат.
Павел Евграфов в доказательство своих слов вручил присутствовавшим на сессии руководителям УМВД РФ по Липецкой области и областной прокуратуры диск с записями камер внутреннего наблюдения из развлекательного клуба «Каракум». На них - кадры избиения сотрудниками правоохранительных органов посетителей кафе.
Из записи следует, что в ночь с 17 на 18 ноября к развлекательному заведению подъехали автомобили, из которых выскочили бойцы спецназа, за которыми последовали люди в штатском. Профессиональными ударами они вырубили уложили людей, стоящих на крыльце «Каракума» (один из сбитых наземь посетителей позже встал и предъявил силовикам корочки сотрудника полиции). Затем группа ворвалась в помещение и за секунды разбросала по полу стулья и отдыхающих. На записи видно, как кто-то из бойцов спецназа разбудил заснувшего было за столиком парня, а затем сорвал с него одежду. Правоохранители от души пинали отдыхающих, отрабатывали на них приемы рукопашной борьбы, били уже лежачих рукоятками пистолетов, применяли электрошокеры. В итоге всех ельчан, которых угораздило прийти в этот вечер в увеселительное заведение, сложили кучей на полу, рассортировали и по одному вывели из помещения.
Очевидно, спецоперацией руководило некое лицо кавказской национальности. Это брюнет 40-45 лет. Он одет в пальто. У мужчины - большая залысина.
По данным Павла Евграфова, избитых людей доставили из «Каракума» в ГУВД Ельца, откуда всех распустили по домам без предъявления обвинений.
- Мне кажется, что это была месть сотрудников полиции на ночные события 5 ноября, когда в елецком ночном клубе «Ригель» десяток агрессивно настроенных мужчин, представителей ОПГ «Цыгане», избили несколько человек. Среди потерпевших был охранник заведения - ему сломали челюсть и пробили голову, а также сотрудник елецкой полиции, отдыхавший в клубе в неслужебное время. Пока никому из беспредельщиков не предъявлено обвинений, - прокомментировал GOROD48 события в «Каракуме» Павел Евграфов.
По словам депутата, в «Каракуме» в ночь с 17 на 18 ноября не было представителей криминального мира, т. е. под горячую руку спецназа попали обычные люди.
- Налицо превышение силовиками своих полномочий. Налицо должностное преступление, - говорит Павел Евграфов.
GOROD48 обратился за комментариями в УМВД РФ по Липецкой области. Нам пообещали как можно скорее подготовить ответ на наш запрос.
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