Происшествия
57 минут назад
УМВД РФ по Липецкой области в силовиках в масках признало своих сотрудников
В ночном клубе "Каракум" искали наркосбытчиков.
В УМВД РФ по Липецкой области ответили на запрос GOROD48 о побоище в елецком ночном клубе "Каракум".
Дословно он выглядит так:
"17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном клубе происходит драка. Кроме того, звонивший сообщил, что в данном заведении осуществляется сбыт и употребление наркотических средств. В дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу для установления личности и проверки документов было доставлено 22 человека, в том числе несовершеннолетний. После прохождения освидетельствования было установлено, что один из доставленных находится под воздействием наркотиков. Кроме того, у данного заведения отсутствует лицензия на продажу алкогольной продукции, однако алкоголь в клубе продавался. Возбуждено дело об административном правонарушении, по изъятой алкогольной продукции назначена физико-химическая экспертиза".
Дословно он выглядит так:
"17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном клубе происходит драка. Кроме того, звонивший сообщил, что в данном заведении осуществляется сбыт и употребление наркотических средств. В дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу для установления личности и проверки документов было доставлено 22 человека, в том числе несовершеннолетний. После прохождения освидетельствования было установлено, что один из доставленных находится под воздействием наркотиков. Кроме того, у данного заведения отсутствует лицензия на продажу алкогольной продукции, однако алкоголь в клубе продавался. Возбуждено дело об административном правонарушении, по изъятой алкогольной продукции назначена физико-химическая экспертиза".
русс
Сима
Имел в виду медалей?
Ххх
Владимир
не единая ............ россия.
Липчанин
Ща умру от смеха
Что то
Cunac