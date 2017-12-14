Происшествия

57 минут назад

УМВД РФ по Липецкой области в силовиках в масках признало своих сотрудников

12 8691
#УМВД РФ по Липецкой области
УМВД РФ по Липецкой области в силовиках в масках признало своих сотрудников

В ночном клубе "Каракум" искали наркосбытчиков.

В УМВД РФ по Липецкой области ответили на запрос GOROD48 о побоище в елецком ночном клубе "Каракум".

Дословно он выглядит так:

"17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном  клубе происходит драка. Кроме того, звонивший сообщил, что в данном заведении осуществляется сбыт и употребление наркотических средств. В дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу для установления личности и проверки документов было доставлено 22 человека, в том числе несовершеннолетний. После прохождения освидетельствования было установлено, что один из доставленных находится под воздействием наркотиков. Кроме того, у данного заведения отсутствует лицензия на продажу алкогольной продукции, однако алкоголь в клубе продавался. Возбуждено дело об административном правонарушении, по изъятой алкогольной продукции назначена физико-химическая экспертиза".


12 8691
#УМВД РФ по Липецкой области

Комментарии (12)

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русс

18 секунд назад
Это не правый сектор-хуже! У тех хоть идеология есть, а это просто гопники с адмресурсом , обличённые властью. В России в большинстве случаев в масках работают здоровые безмозглые упыри - верная опора воровской власти ...
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Сима

8 минут назад
Вот Вова дал власть ментам,а они половина дэбилы.И ничего некому не будет.Только запись надо было в столицу на ЦТ.
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Имел в виду медалей?

9 минут назад
Ххх, так ему вручили на 10 ноября.
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Ххх

11 минут назад
Спасибо нач. Увд. Попову П. Надо и ему * ....ей надовать.самый главный борец
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Владимир

19 минут назад
Я считаю что хозяин Каракума не платит
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не единая ............ россия.

25 минут назад
/// Это повод для битья ВСЕХ С ПОРОГА.???????????
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Липчанин

35 минут назад
Т.е. пришел отдохнуть, тебя менты отмудохали и они правы ?
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Ща умру от смеха

35 минут назад
Вот это отмазон. Ничего лучше куринные мозги придумать не смогли..
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Что то

41 минуту назад
У депутата не срослось,хотели через него на ментов наехать,но не получилось
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Cunac

42 минуты назад
У кого больше прав тот и прав!
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