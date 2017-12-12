Общество

5 минут назад

Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей

11
#лекарства #Дмитрий Медведев #субвенция
Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей

Общий объем субвенции вырос до 238 млн рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев завизировал внесение изменение в распоряжение, регламентирующее субвенции федерального бюджета на исполнение регионами обязательств по обеспечению лекарствами льготников.

Липецкая область в рамках обновленного распоряжения получит еще 4 млн рублей. Общий объем средств теперь составляет 238,4 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья это — самая скромная сумма. Так, Белгородская область получит 371,5 млн рублей, Воронежская область — 381,7 млн рублей, Курская область — 258,9 млн рублей, а Тамбовская область — 259,3 млн рублей. Отметим, что увеличение финансирования происходит по заявкам субъектов Федерации.

Всего из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов выделено 33,826 млрд рублей.
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#лекарства #Дмитрий Медведев #субвенция

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