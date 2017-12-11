Общество

3 минуты назад

В Липецкой области потребительская корзина на 634 рубля дешевле, чем в среднем по России

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#торговля #цены
В Липецкой области потребительская корзина на 634 рубля дешевле, чем в среднем по России

Продовольственная часть потребительской корзины в Липецкой области в ноябре этого года составила 3085,83 рубля.

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Какие продукты, товары и услуги и в каком количестве входят в “потребительскую корзину” определяет Правительство России. Ежемесячно Росстат рассчитывает стоимость условного минимального набора социально значимых продуктов питания. Этот набор включает 33 наименования продуктов, которые и составляют продовольственную часть “потребительской корзины”.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, согласно данным Росстата, продовольственная часть потребительской корзины в Липецкой области в ноябре этого года составила 3085,83 рубля, а по России – 3720,01 рубля, что на 634,18 рубля или 21% дороже, чем в нашем регионе.

Специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности проанализирована структура стоимости потребительской корзины в Липецкой области. Самая весомая доля стоимости потребительской корзины приходится на мясо – 19%  от общей стоимости корзины. Сюда входит свинина, говядина и баранина. Второй по весомости продукт – это молоко, которое занимает 15% . На третьем месте – молочные продукты – сыр, творог, сметана. В совокупности эти продукты формируют 10% от стоимости корзины.

По 9% приходится на хлеб ржаной и пшеничный, 6% – на картофель, 7% – на прочие овощи и фрукты, 5% -на масло сливочное и растительное, 5% – на крупы и макаронные изделия, по 4% – на яйца куриные и мясо кур. Доля прочих продуктов (конфеты, печенье, специи, чай, сахар)  составляет 5% от общей стоимости корзины. 

8
#торговля #цены

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