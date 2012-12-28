В Липецкой области без осадков и до +6

Суббота и воскресенье будут ясными, в понедельник возможны дождь и мокрый снег.

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в поле повышенного атмосферного давления — сохранится погода без осадков. 18 марта регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона с юго-запада — местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 марта — 0-2 градуса мороза, что в пределах нормы, 18 марта — 1-2 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -3 до -8, днем – от +1 до +6 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от -5 до -7, днем — от +2 до +4 градусов.День 16 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 23 градусов мороза.