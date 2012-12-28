Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
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Погода в Липецке
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46 минут назад
В Липецкой области без осадков и до +6
Суббота и воскресенье будут ясными, в понедельник возможны дождь и мокрый снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -3 до -8, днем – от +1 до +6 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от -5 до -7, днем — от +2 до +4 градусов.
День 16 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 23 градусов мороза.
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